Thursday, 16 November 2023 08:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حراك اقتصادي.. لصالح الوطن والمواطن

11/15/2023 7:12:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حينما‭ ‬تفضل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬بافتتاح‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬العقاري،‭ ‬ومعرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬ومعرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬2023،‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تواصل‭ ‬رسم‭ ‬مسارات‭ ‬جديدة‭ ‬للتنمية،‭ ‬عبر‭ ‬إطلاق‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬نوعية،‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬عليها‭ ‬كل‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬وعطاءهم‭ ‬الدؤوب،‭ ‬وبعزم‭ ‬وهمة‭ ‬وإصرار‭ ‬متميز،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الطموحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬والريادة،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

لذلك،‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬ونشاط‭ ‬وبرامج‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬ينفصل‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬البارز‭ ‬والرائد‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬السياسي،‭ ‬وكل‭ ‬المجالات‭ ‬والمسارات،‭ ‬يؤكد‭ ‬الرؤية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمتكاملة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يقوم‭ ‬بواجباته‭ ‬ومسؤولياته‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الجوانب،‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭.‬

وكم‭ ‬أعجبني‭ ‬ما‭ ‬كتبه‭ ‬سعادة‭ ‬المستشار‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الحمادي‭ ‬مستشار‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬بديوان‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬بخصوص‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حاليا،‭ ‬والمردود‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬كتب‭ ‬قائلا‭: ((‬فقط‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تقام‭ ‬ثلاثة‭ ‬معارض‭ ‬دولية‭ ‬كبرى،‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العقاري،‭ ‬ومعرض‭ ‬المجوهرات،‭ ‬ومعرض‭ ‬العطورات،‭ ‬وكأس‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للخيل،‭ ‬وهناك‭ ‬مؤتمران‭: ‬مؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة،‭ ‬ومؤتمر‭ ‬ستي‭ ‬سكيب‭.. ‬والشهر‭ ‬القادم‭ ‬شهر‭ ‬أعياد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬الرياضية‭ ‬مثل‭ ‬سباق‭ ‬الرجل‭ ‬الحديدي‭ ‬والقدرة،‭ ‬وفعاليات‭ ‬تراثية‭ ‬وثقافية‭ ‬وتجارية‭ ‬ووطنية‭.. ‬عمار‭ ‬يالبحرين‭ ‬عمار‭.. ‬ويأتيك‭ ‬مترصد‭ ‬أو‭ ‬متشائم‭ ‬أو‭ ‬متخاذل،‭ ‬ويقول‭: ‬ما‭ ‬الفائدة؟‭ ‬والجواب‭: ‬ابحث‭ ‬بتفكير‭ ‬إيجابي‭ ‬وموضوعي،‭ ‬وتجدها‭ ‬في‭ ‬الحراك‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المساند‭ ‬لكل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات،‭ ‬لصالح‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬وخدمات‭ ‬وسكن‭ ‬للزوار،‭ ‬وتسوق‭ ‬وتغذية‭ ‬وغيرها،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬أبناء‭ ‬البلد‭)).‬

وهذا‭ ‬بالتمام‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬التركيز‭ ‬عليه،‭ ‬والعمل‭ ‬فيه،‭ ‬والمضي‭ ‬نحوه‭ ‬باستمرار،‭ ‬فإقامة‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى،‭ ‬والبرامج‭ ‬النوعية،‭ ‬والفعاليات‭ ‬المختلفة،‭ ‬تدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وتحرك‭ ‬السوق‭ ‬التجاري،‭ ‬وتفتح‭ ‬آفاقا‭ ‬جديدة‭ ‬للتوظيف،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬تعود‭ ‬بمكاسب‭ ‬على‭ ‬قطاعات‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إبراز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة،‭ ‬وبيان‭ ‬قدرة‭ ‬وتميز‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭.‬

لاحظ‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية،‭ ‬هناك‭ ‬إصرار‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬ومضاعفة‭ ‬الإنجاز،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمؤتمرات،‭ ‬وترى‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يتصدر‭ ‬المشهد‭ ‬الإداري‭ ‬والتنظيمي،‭ ‬وكيف‭ ‬تتسابق‭ ‬الدول‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬للمشاركة‭ ‬فيها،‭ ‬وبما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬واقتصادها،‭ ‬ومردودها‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬الأوطان‭ ‬والمواطنين‭.‬

بارك‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تواصل‭ ‬جهودها‭ ‬المخلصة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬برؤية‭ ‬شاملة‭ ‬متكاملة‭.‬

MENAFN15112023000055011008ID1107432357

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث