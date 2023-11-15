حراك اقتصادي.. لصالح الوطن والمواطن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬عليها‭ ‬كل‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬وعطاءهم‭ ‬الدؤوب،‭ ‬وبعزم‭ ‬وهمة‭ ‬وإصرار‭ ‬متميز،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الطموحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬والريادة،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭.‬

لذلك،‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬ونشاط‭ ‬وبرامج‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬ينفصل‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬البارز‭ ‬والرائد‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬السياسي،‭ ‬وكل‭ ‬المجالات‭ ‬والمسارات،‭ ‬يؤكد‭ ‬الرؤية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمتكاملة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يقوم‭ ‬بواجباته‭ ‬ومسؤولياته‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الجوانب،‭ ‬لصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭.‬

وكم‭ ‬أعجبني‭ ‬ما‭ ‬كتبه‭ ‬سعادة‭ ‬المستشار‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الحمادي‭ ‬مستشار‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‭ ‬بديوان‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬بخصوص‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حاليا،‭ ‬والمردود‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬كتب‭ ‬قائلا‭: ((‬فقط‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تقام‭ ‬ثلاثة‭ ‬معارض‭ ‬دولية‭ ‬كبرى،‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العقاري،‭ ‬ومعرض‭ ‬المجوهرات،‭ ‬ومعرض‭ ‬العطورات،‭ ‬وكأس‭ ‬سباق‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للخيل،‭ ‬وهناك‭ ‬مؤتمران‭: ‬مؤتمر‭ ‬حوار‭ ‬المنامة،‭ ‬ومؤتمر‭ ‬ستي‭ ‬سكيب‭.. ‬والشهر‭ ‬القادم‭ ‬شهر‭ ‬أعياد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬الرياضية‭ ‬مثل‭ ‬سباق‭ ‬الرجل‭ ‬الحديدي‭ ‬والقدرة،‭ ‬وفعاليات‭ ‬تراثية‭ ‬وثقافية‭ ‬وتجارية‭ ‬ووطنية‭.. ‬عمار‭ ‬يالبحرين‭ ‬عمار‭.. ‬ويأتيك‭ ‬مترصد‭ ‬أو‭ ‬متشائم‭ ‬أو‭ ‬متخاذل،‭ ‬ويقول‭: ‬ما‭ ‬الفائدة؟‭ ‬والجواب‭: ‬ابحث‭ ‬بتفكير‭ ‬إيجابي‭ ‬وموضوعي،‭ ‬وتجدها‭ ‬في‭ ‬الحراك‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المساند‭ ‬لكل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات،‭ ‬لصالح‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬وخدمات‭ ‬وسكن‭ ‬للزوار،‭ ‬وتسوق‭ ‬وتغذية‭ ‬وغيرها،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬أبناء‭ ‬البلد‭)).‬

وهذا‭ ‬بالتمام‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬التركيز‭ ‬عليه،‭ ‬والعمل‭ ‬فيه،‭ ‬والمضي‭ ‬نحوه‭ ‬باستمرار،‭ ‬فإقامة‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبرى،‭ ‬والبرامج‭ ‬النوعية،‭ ‬والفعاليات‭ ‬المختلفة،‭ ‬تدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وتحرك‭ ‬السوق‭ ‬التجاري،‭ ‬وتفتح‭ ‬آفاقا‭ ‬جديدة‭ ‬للتوظيف،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬تعود‭ ‬بمكاسب‭ ‬على‭ ‬قطاعات‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إبراز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة،‭ ‬وبيان‭ ‬قدرة‭ ‬وتميز‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭.‬

لاحظ‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية،‭ ‬هناك‭ ‬إصرار‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬ومضاعفة‭ ‬الإنجاز،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمؤتمرات،‭ ‬وترى‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬الشباب‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يتصدر‭ ‬المشهد‭ ‬الإداري‭ ‬والتنظيمي،‭ ‬وكيف‭ ‬تتسابق‭ ‬الدول‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬للمشاركة‭ ‬فيها،‭ ‬وبما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬واقتصادها،‭ ‬ومردودها‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬الأوطان‭ ‬والمواطنين‭.‬

بارك‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تواصل‭ ‬جهودها‭ ‬المخلصة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬برؤية‭ ‬شاملة‭ ‬متكاملة‭.‬