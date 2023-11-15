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روبوت كيميائي ذكي قد ينتج الأكسجين في المريخ

11/15/2023 7:12:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طور‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬روبوتا‭ ‬كيميائيا‭ ‬ذكيا‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬استخراج‭ ‬الأكسجين‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭.‬‮
‬‭ ‬وحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬نيتشر‮»‬‭ ‬العلمية،‭ ‬فإن‭ ‬الروبوت‭ ‬المدعم‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬سيستخدم‭ ‬المواد‭ ‬الموجودة‭ ‬على‭ ‬الكوكب‭ ‬الأحمر‭ ‬لإنتاج‭ ‬محفزات‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬استخراج‭ ‬الماء‭ ‬وإنتاج‭ ‬الأكسجين‭. ‬

وقال‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬إن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬خلص‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬تحليل‭ ‬الماء،‭ ‬المعروف‭ ‬وجوده‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬جليد‭ ‬في‭ ‬أقطاب‭ ‬المريخ‭ ‬وتحت‭ ‬سطحه،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬كانت‭ ‬ستستغرق‭ ‬بحثا‭ ‬بشريا‭ ‬مدة‭ ‬ألفي‭ ‬سنة‭. ‬والدراسة‭ ‬أشرف‭ ‬عليها‭ ‬جون‭ ‬جيانغ‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الصينية،‮
‬واستخدم‭ ‬جيانغ‭ ‬وفريقه‭ ‬آلة‭ ‬متنقلة‭ ‬بحجم‭ ‬الثلاجة‭ ‬مزودة‭ ‬بذراع‭ ‬آلية‭ ‬لتحليل‭ ‬خمسة‭ ‬أحجار‭ ‬نيزكية‭ ‬جُمِعت‭ ‬من‭ ‬المريخ‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الأرض‭. ‬وكان‭ ‬هدف‭ ‬الفريق‭ ‬هو‭ ‬التحقق‭ ‬مما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الآلة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬محفزات‭ ‬مفيدة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المتوفرة‭. ‬

وحسب‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليها،‭ ‬فإن‭ ‬الروبوت‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬الماء،‭ ‬وذكر‭ ‬الفريق‭ ‬أن‭ ‬الروبوت‭ ‬قد‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬الأكسجين‭ ‬منه‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬المريخ‭ ‬المستقبلية‭. ‬

وقال‭ ‬آندي‭ ‬كوبر،‭ ‬الكيميائي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ليفربول‭ ‬البريطانية‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬فكرت‭ ‬في‭ ‬التحدي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المريخ،‭ ‬فعليك‭ ‬أن‭ ‬تستخدم‭ ‬مواد‭ ‬محلية‭. ‬لذلك‭ ‬أرى‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬الروبوت‭ ‬منطقية‮»‬‭.‬

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