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الصخور تعرقل عمليات إنقاذ عمال هنود محاصرين في نفق منهار

11/15/2023 7:12:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إن‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬عاملا‭ ‬محاصرين‭ ‬في‭ ‬نفق‭ ‬منهار‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬سريع‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬إذ‭ ‬تعوق‭ ‬الصخور‭ ‬الضخمة‭ ‬جهود‭ ‬فتح‭ ‬ممر‭ ‬لإخراجهم‭. ‬وأوضح‭ ‬مسؤول‭ ‬مشارك‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الإنقاذ‭ ‬لرويترز‭ ‬أن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬مرت‭ ‬منذ‭ ‬انهيار‭ ‬النفق‭ ‬لكن‭ ‬العمال‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬بخير‭ ‬وبصحة‭ ‬جيدة‭. ‬ويحصل‭ ‬الرجال‭ ‬المحاصرون‭ ‬على‭ ‬الطعام‭ ‬والماء‭ ‬والأكسجين‭ ‬عبر‭ ‬أنبوب‭ ‬منذ‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬انهيار‭ ‬النفق‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬30‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭. ‬

وقال‭ ‬جي‭.‬إس‭ ‬نافين‭ ‬مفوض‭ ‬جهود‭ ‬الإغاثة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أوتار‭ ‬براديش‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬يتم‭ ‬جلب‭ ‬آلة‭ ‬ثقيلة‭ ‬من‭ ‬نيودلهي‭ ‬لإدخال‭ ‬أنبوب‭ ‬لإخراجهم‭ ‬إذ‭ ‬تسد‭ ‬الصخور‭ ‬الأنبوب‭ ‬الحالي‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬هناك‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬رجلا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬النوبة‭ ‬الليلية‭ ‬في‭ ‬النفق‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬4‭.‬5‭ ‬كيلومترات‭ ‬ويجري‭ ‬حفره‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أوتار‭ ‬كاند‭ ‬المجاورة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬سريع‭. ‬وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مخرج‭ ‬النفق‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬بينما‭ ‬حوصر‭ ‬الأربعون‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬الداخل‭. ‬

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