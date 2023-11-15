الصخور تعرقل عمليات إنقاذ عمال هنود محاصرين في نفق منهار

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- Akhbar Al Khaleej) قال مسؤولون إن فرق الإنقاذ لم تتمكن أمس الأربعاء من الوصول إلى 40 عاملا محاصرين في نفق منهار على طريق سريع في الهند إذ تعوق الصخور الضخمة جهود فتح ممر لإخراجهم. وأوضح مسؤول مشارك في عمليات الإنقاذ لرويترز أن ثلاثة أيام مرت منذ انهيار النفق لكن العمال ما زالوا بخير وبصحة جيدة. ويحصل الرجال المحاصرون على الطعام والماء والأكسجين عبر أنبوب منذ صباح الأحد بعد انهيار النفق في الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي.
وقال جي.إس نافين مفوض جهود الإغاثة في ولاية أوتار براديش لرويترز «يتم جلب آلة ثقيلة من نيودلهي لإدخال أنبوب لإخراجهم إذ تسد الصخور الأنبوب الحالي».
وكان هناك نحو 50 إلى 60 رجلا يعملون في النوبة الليلية في النفق الذي يبلغ طوله 4.5 كيلومترات ويجري حفره في ولاية أوتار كاند المجاورة على طريق سريع. وذكرت وسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء أن الأشخاص الذين كانوا بالقرب من مخرج النفق تمكنوا من الخروج بينما حوصر الأربعون الذين كانوا في الداخل.
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