الصخور تعرقل عمليات إنقاذ عمال هنود محاصرين في نفق منهار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬جي‭.‬إس‭ ‬نافين‭ ‬مفوض‭ ‬جهود‭ ‬الإغاثة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أوتار‭ ‬براديش‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬يتم‭ ‬جلب‭ ‬آلة‭ ‬ثقيلة‭ ‬من‭ ‬نيودلهي‭ ‬لإدخال‭ ‬أنبوب‭ ‬لإخراجهم‭ ‬إذ‭ ‬تسد‭ ‬الصخور‭ ‬الأنبوب‭ ‬الحالي‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬هناك‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬رجلا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬النوبة‭ ‬الليلية‭ ‬في‭ ‬النفق‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬4‭.‬5‭ ‬كيلومترات‭ ‬ويجري‭ ‬حفره‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أوتار‭ ‬كاند‭ ‬المجاورة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬سريع‭. ‬وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مخرج‭ ‬النفق‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬بينما‭ ‬حوصر‭ ‬الأربعون‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬الداخل‭. ‬