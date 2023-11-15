امرأة أمريكية برحم مزدوج حامل بتوأمين ينمو كل منهما في رحم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬فحص‭ ‬روتيني‭ ‬بالموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الفائت،‭ ‬علمت‭ ‬هاتشر،‭ ‬وهي‭ ‬أمّ‭ ‬لثلاثة‭ ‬أبناء،‭ ‬أنها‭ ‬حامل‭ ‬بتوأمين‭ ‬وأنّ‭ ‬كل‭ ‬جنين‭ ‬منهما‭ ‬ينمو‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬رحميها‭. ‬وكتبت‭ ‬عبر‭ ‬إنستغرام‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أصبنا‭ ‬بالذهول‭! ‬وخلال‭ ‬أول‭ ‬فحص‭ ‬بالموجات‭ ‬فوق‭ ‬الصوتية،‭ ‬ضحكنا‭ ‬كثيراً‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬شويتا‭ ‬باتيل،‭ ‬وهي‭ ‬طبيبة‭ ‬أمراض‭ ‬نسائية‭ ‬وتوليد‭ ‬تتولى‭ ‬معالجة‭ ‬هاتشر‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الأم‭ ‬والطفل‭ ‬التابع‭ ‬لجامعة‭ ‬ألاباما‭ ‬في‭ ‬برمنغهام،‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬الأكثر‭ ‬ترجيحاً‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬إباضتها‭ ‬كانت‭ ‬منفصلة‭ ‬ونزلت‭ ‬بويضة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬قناة‭ ‬فالوب‭. ‬وتابعت‭: ‬‮«‬من‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬الحيوانات‭ ‬المنوية‭ ‬صعدت‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬رحم‭ ‬وأن‭ ‬عملية‭ ‬الإخصاب‭ ‬حدثت‭ ‬بشكل‭ ‬منفصل‮»‬‭. ‬

وعادة‭ ‬ما‭ ‬تواجه‭ ‬المرأة‭ ‬ذات‭ ‬الرحم‭ ‬المزدوج‭ ‬خطراً‭ ‬مرتفعاً‭ ‬بحدوث‭ ‬مضاعفات‭ ‬خلال‭ ‬الحمل،‭ ‬لكنّ‭ ‬أبناء‭ ‬هاتشر‭ ‬الثلاثة‭ ‬وُلدوا‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة‭.‬

ويُعدّ‭ ‬الحمل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الرحمين‭ ‬نادر‭ ‬الحدوث‭. ‬وقالت‭ ‬هاتشر‭ ‬إن‭ ‬الأطباء‭ ‬أعلموها‭ ‬أنّ‭ ‬احتمال‭ ‬حصول‭ ‬حمل‭ ‬مماثل‭ ‬هو‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭.‬