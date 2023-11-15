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هوبلو تقدم ساعة كرة القدم ((CLASSIC FUSION CHRONOGRAPH UEFA EUROP))

11/15/2023 7:12:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) منذ‭ ‬قرابة‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬بدأت‭ ‬شركة‭ ‬هوبلو‭ ‬ترك‭ ‬بصمتها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬بصفتها‭ ‬الساعة‭ ‬الرسميّة‭ ‬المرخص‭ ‬لها‭. ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬الحاكمة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬تقدّم‭ ‬هوبلو‭ ‬اليوم‭ ‬ساعة‭ ‬ Classic ‭ ‬ Fusion ‭ ‬ Chronograph ‭ ‬ UEFA ‭ ‬ Europa ‭ ‬ League ‭ ‬ Ceramic ‭. ‬هذه‭ ‬الساعة،‭ ‬وهي‭ ‬الثانية‭ ‬بألوان‭ ‬البطولة،‭ ‬أُنتجت‭ ‬بإصدار‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬‮١٠٠‬‭ ‬قطعة‭. ‬وقد‭ ‬صُنعت‭ ‬هذه‭ ‬الساعة‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬صلبة‭ ‬للغاية،‭ ‬فائقة‭ ‬الخفّة،‭ ‬مقاومة‭ ‬للبقع‭ ‬وغير‭ ‬قابلة‭ ‬للتغيير،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كونها‭ ‬مقاومة‭ ‬للخدوش،‭ ‬باستثناء‭ ‬تلك‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الماس‭: ‬السيراميك‭.‬

مع‭ ‬بلوغ‭ ‬عدّاد‭ ‬الثواني‭ ‬موضع‭ ‬الساعة‭ ‬‮٣‬،‭ ‬يُحاكي‭ ‬العقربان،‭ ‬باللونين‭ ‬الفضّي‭ ‬والبرتقالي‭ ‬ ‭ ‬اللذان‭ ‬يرمزان‭ ‬إلى‭ ‬القوّة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التحمّل‭ ‬ ‭ ‬ألوان‭ ‬كأس‭ ‬البطولة،‭ ‬وهما‭ ‬يبرزان‭ ‬على‭ ‬الخلفية‭ ‬السوداء‭ ‬للعلبة‭ ‬والقرص‭ ‬بقطر‭ ‬‮٤٢‬مم‭. ‬ينبض‭ ‬قلب‭ ‬هذه‭ ‬الساعة‭ ‬بآليّة‭ ‬الكرونوغراف‭ ‬الذاتية‭ ‬التعبئة‭ ‬ HUB 1153،‭ ‬وهي‭ ‬مزوّدة‭ ‬بحزام‭ ‬مطّاطي‭ ‬مبطّن‭ ‬وثابت‭. ‬

وقد‭ ‬اتّسع‭ ‬إطار‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ ‭ ‬التي‭ ‬يعود‭ ‬عقدها‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬‮٢٠١٥‬،‭ ‬وأصبحت‭ ‬هوبلو‭ ‬بموجبها‭ ‬السّاعة‭ ‬الرسمية‭ ‬لبطولَتَي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬والدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬المرموقتَين‭ ‬ ‭ ‬ليشمل‭ ‬جميع‭ ‬المنافسات‭ ‬الدوليّة‭ ‬وبين‭ ‬الأندية،‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات،‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬‮٢٠١٩‬‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬يحمل‭ ‬الحكم‭ ‬الرابع‭ ‬اللوحة‭ ‬التي‭ ‬ابتكرتها‭ ‬هوبلو‭ ‬والتي‭ ‬تتّجه‭ ‬إليها‭ ‬أنظار‭ ‬المشجّعين‭ ‬عند‭ ‬إعلان‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬وعمليّات‭ ‬تبديل‭ ‬اللاعبين‭.

إن‭ ‬الالتزام‭ ‬غير‭ ‬المشروط‭ ‬بلعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬التسليم‭ ‬بقيَم‭ ‬البراعة‭ ‬الفنيّة،‭ ‬الشغف،‭ ‬الإتقان‭ ‬والمثابرة،‭ ‬التي‭ ‬تجسّدها‭ ‬هوبلو‭ ‬كذلك‭. ‬منذ‭ ‬شراكتها‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬السويسري‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬‮٢٠٠٦‬،‭ ‬واصلت‭ ‬الازدهار‭ ‬والتوسّع‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭. ‬ويشكّل‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬الذي‭ ‬تتشاركه‭ ‬شركة‭ ‬صناعة‭ ‬الساعات‭ ‬مع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬المدرّبين‭ ‬والأندية‭ ‬الكبرى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المواهب‭ ‬الجديدة‭ ‬الصاعدة،‭ ‬الهيئات‭ ‬الحاكمة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬التي‭ ‬يعشقها‭ ‬كثيرون‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.

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