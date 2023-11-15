هوبلو تقدم ساعة كرة القدم ((CLASSIC FUSION CHRONOGRAPH UEFA EUROP))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) منذ قرابة عقد من الزمن، بدأت شركة هوبلو ترك بصمتها على أرض الملعب في مباريات الدوري الأوروبي بصفتها الساعة الرسميّة المرخص لها. وبالتعاون مع الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية، تقدّم هوبلو اليوم ساعة
Classic
Fusion
Chronograph
UEFA
Europa
League
Ceramic . هذه الساعة، وهي الثانية بألوان البطولة، أُنتجت بإصدار محدود من ١٠٠ قطعة. وقد صُنعت هذه الساعة من مادة صلبة للغاية، فائقة الخفّة، مقاومة للبقع وغير قابلة للتغيير، إلى جانب كونها مقاومة للخدوش، باستثناء تلك الناتجة عن الماس: السيراميك.
مع بلوغ عدّاد الثواني موضع الساعة ٣، يُحاكي العقربان، باللونين الفضّي والبرتقالي – اللذان يرمزان إلى القوّة والقدرة على التحمّل – ألوان كأس البطولة، وهما يبرزان على الخلفية السوداء للعلبة والقرص بقطر ٤٢مم. ينبض قلب هذه الساعة بآليّة الكرونوغراف الذاتية التعبئة HUB 1153، وهي مزوّدة بحزام مطّاطي مبطّن وثابت.
وقد اتّسع إطار هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم – التي يعود عقدها إلى عام ٢٠١٥، وأصبحت هوبلو بموجبها السّاعة الرسمية لبطولَتَي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي المرموقتَين – ليشمل جميع المنافسات الدوليّة وبين الأندية، لكرة القدم للرجال والسيدات، في عام ٢٠١٩. ومنذ ذلك الحين، يحمل الحكم الرابع اللوحة التي ابتكرتها هوبلو والتي تتّجه إليها أنظار المشجّعين عند إعلان الوقت المحتسب بدلا من الضائع وعمليّات تبديل اللاعبين.
إن الالتزام غير المشروط بلعبة كرة القدم ينطوي على التسليم بقيَم البراعة الفنيّة، الشغف، الإتقان والمثابرة، التي تجسّدها هوبلو كذلك. منذ شراكتها الأولى مع المنتخب السويسري في عام ٢٠٠٦، واصلت الازدهار والتوسّع على جميع المستويات في هذه الرياضة. ويشكّل هذا الالتزام جزءًا من التاريخ الذي تتشاركه شركة صناعة الساعات مع اللاعبين، المدرّبين والأندية الكبرى، بالإضافة إلى المواهب الجديدة الصاعدة، الهيئات الحاكمة والفعاليات الرئيسية في هذه الرياضة التي يعشقها كثيرون حول العالم.
MENAFN15112023000055011008ID1107432352
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.