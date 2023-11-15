يوكيتش وناغتس يعمّقان جراح كليبرز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬إن‭-‬سيزون‮»‬‭ ‬بنظام‭ ‬الكأس،‭ ‬قُسّمت‭ ‬الأندية‭ ‬الثلاثون‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬خمسة،‭ ‬وسيلعب‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬مجموع‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬لتحديد‭ ‬المتصدرين‭ ‬الستة‭ ‬الذين‭ ‬سينضم‭ ‬إليهم‭ ‬فريقان‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭. ‬وتُحتسب‭ ‬كل‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬الكأس‭ ‬الجديدة‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬وترتيب‭ ‬الموسم‭ ‬العادي،‭ ‬باستثناء‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭.‬

في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية،‭ ‬قلب‭ ‬دنفر‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬تأخره‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬أمام‭ ‬كليبرز،‭ ‬ليخرج‭ ‬فائزا‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خالياً‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬على‭ ‬ارضه‭.‬

وشكّلت‭ ‬الهزيمة‭ ‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬جديدة‭ ‬لكليبرز‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬منذ‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬جيمس‭ ‬هاردن‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وبدا‭ ‬أن‭ ‬كليبرز‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لسلسلة‭ ‬الهزائم‭ ‬المتتالية‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬رائع‭ ‬من‭ ‬بول‭ ‬جورج‭ ‬الذي‭ ‬أنهى‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬35‭ ‬نقطة،‭ ‬وأضاف‭ ‬هاردن‭ ‬21‭ ‬نقطة‭.‬

لكن‭ ‬دنفر‭ ‬فرض‭ ‬تفوقه‭ ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬فسجل‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬9‭ ‬لكليبرز‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬ليحقق‭ ‬الفوز‭.‬

وقال‭ ‬يوكيتش‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬خسروا‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬متتالية،‭ ‬لذا‭ ‬كنّا‭ ‬نعلم‭ ‬أنهم‭ ‬سيلعبون‭ ‬بقوة‭ ‬شديدة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬الصربي‭: ‬‮«‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬نُهزم‭ ‬على‭ ‬أرضنا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وأردنا‭ ‬أن‭ ‬نُبقي‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭.‬‮«‬

وحصل‭ ‬يوكيتش‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬من‭ ‬آرون‭ ‬غوردون‭ ‬برصيد‭ ‬20‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬أضاف‭ ‬ريجي‭ ‬جاكسون‭ ‬18‭ ‬نقطة‭.‬





‮»‬طرد‭ ‬سخيف‮«‬‭ ‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬تشايز‭ ‬سنتر‮»‬‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو،‭ ‬انتهت‭ ‬المواجهة‭ ‬النارية‭ ‬بين‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬وضيفه‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬بفوز‭ ‬الاخير‭ ‬104‭-‬101،‭ ‬بعدما‭ ‬قلب‭ ‬تأخره‭ ‬بفارق‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬ليخطف‭ ‬الانتصار‭.‬

وقد‭ ‬طغى‭ ‬على‭ ‬النتيجة‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬اشتباك‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬شهد‭ ‬طرد‭ ‬نجمي‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬كلاي‭ ‬طومسون‭ ‬ودرايموند‭ ‬غرين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬جايدن‭ ‬ماكدانيالز‭ ‬من‭ ‬مينيسوتا‭.‬

وتلقّى‭ ‬طومسون‭ ‬أمراً‭ ‬بمغادرة‭ ‬الملعب‭ ‬بعد‭ ‬اشتباك‭ ‬مع‭ ‬ماكدانيالز‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬انتهى‭ ‬بتمزق‭ ‬قميص‭ ‬لاعب‭ ‬ووريرز‭. ‬وطُرد‭ ‬غرين‭ ‬لدوره‭ ‬في‭ ‬المشاجرة‭ ‬عندما‭ ‬قام‭ ‬بسحب‭ ‬نجم‭ ‬مينيسوتا‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غوبير‭ ‬من‭ ‬رقبته‭.‬

وأعرب‭ ‬ستيف‭ ‬كير‭ ‬مدرب‭ ‬ووريرز‭ ‬عن‭ ‬غضبه‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬طرد‭ ‬طومسون،‭ ‬مصرّاً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬غرين‭ ‬كان‭ ‬يدافع‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬الفريق‭.‬

وقال‭ ‬كير‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬صحيحاً‭ ‬أبداً‭ ‬طرد‭ ‬كلاي‭ ‬من‭ ‬المباراة‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬يركض‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬وأمسك‭ ‬الرجل‭ ‬من‭ ‬قميصه‭ ‬وسحبه،‭ ‬فسحبه‭ ‬كلاي‭... ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬سخيفاً‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬كير‭ ‬حول‭ ‬طرد‭ ‬غرين‭: ‬‮«‬كان‭ ‬الرجال‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬يخبروننا‭ ‬أن‭ ‬رودي‭ ‬يمسك‭ ‬بكلاي،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬توجه‭ ‬درايموند‭ ‬نحو‭ ‬رودي‭. ‬هذا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬أعرفه‭.. ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬طريقة‭ ‬غريبة‭ ‬لبدء‭ ‬المباراة،‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬دقيقة‭ ‬ونصف‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬فيلادلفيا،‭ ‬سجّل‭ ‬تايريز‭ ‬هاليبورتون‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬ليضع‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬حدا‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬لسفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬ويهزمه‭ ‬132‭-‬126‭. ‬وسجّل‭ ‬هاليبورتون‭ ‬سبع‭ ‬ثلاثيات‭ ‬وأنهى‭ ‬اللقاء‭ ‬أيضًا‭ ‬بـ15‭ ‬تمريرة،‭ ‬وسبع‭ ‬متابعات‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬كرة‭ ‬ضائعة‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬مثالي‭ ‬ضد‭ ‬سيكسرز‭ ‬المتألق‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬الفريق‭ ‬الخاسر،‭ ‬أحرز‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد‭ ‬39‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬12‭ ‬متابعة‭ ‬وست‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬ليخفق‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬فريقه‭ ‬الى‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬ضمن‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭.‬

وكان‭ ‬إنديانا‭ ‬خسر‭ ‬من‭ ‬سيكسرز‭ ‬126‭-‬137‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬ضمن‭ ‬الموسم‭ ‬العادي‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬شهدت‭ ‬تسجيل‭ ‬لاعب‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬تايريز‭ ‬ماكسي‭ ‬50‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى،‭ ‬عاد‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬من‭ ‬الاصابة‭ ‬ليحرز‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬ويقود‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬ممفيس‭ ‬غريزليز‭ ‬134‭-‬107‭.‬

وفي‭ ‬اوكلاهوما،‭ ‬تعرّض‭ ‬سان‭ ‬انتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬ونجمه‭ ‬الواعد‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬لسقوط‭ ‬مدوّ‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬ثاندر‭ ‬87‭-‬123‭.‬

واكتفى‭ ‬الفرنسي‭ ‬بتسجيل‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬فيما‭ ‬سرق‭ ‬الكندي‭ ‬تشاي‭ ‬غيلجيوس‭-‬ألكسندر‭ ‬الاضواء‭ ‬بإحرازه‭ ‬للفريق‭ ‬الفائز‭ ‬28‭ ‬نقطة‭.‬