يوكيتش وناغتس يعمّقان جراح كليبرز

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- Akhbar Al Khaleej) لوس أنجلوس - (أ ف ب): سجل الصربي نيكولا يوكيتش 32 نقطة وأضاف إليها 16 متابعة و9 تمريرات حاسمة وقاد فريقه دنفر ناغتس حامل اللقب لإلحاق الهزيمة السادسة توالياً بضيفه لوس أنجلوس كليبرز 111-108 الثلاثاء ضمن منافسات دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين (ان بي ايه)، فيما طغى الإشكال الذي جمع بين اللاعبين على فوز مينيسوتا تمبروولفز على غولدن ستايت ووريرز 104-101.
وضمن منافسات البطولة الجديدة «إن-سيزون» بنظام الكأس، قُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، وسيلعب كل فريق مجموع أربع مباريات هذا الشهر لتحديد المتصدرين الستة الذين سينضم إليهم فريقان في ربع النهائي. وتُحتسب كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري «أن بي ايه» وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية في 9 ديسمبر في لاس فيغاس.
في المجموعة الثانية في المنطقة الغربية، قلب دنفر بطل الدوري تأخره بفارق سبع نقاط في منتصف الربع الرابع أمام كليبرز، ليخرج فائزا ويحافظ على سجله خالياً من الخسارة على ارضه.
وشكّلت الهزيمة ضربة قوية جديدة لكليبرز الذي خسر ست مباريات متتالية منذ تعاقده مع جيمس هاردن الشهر الماضي.
وبدا أن كليبرز في طريقه إلى وضع حد لسلسلة الهزائم المتتالية بعد أداء رائع من بول جورج الذي أنهى المباراة برصيد 35 نقطة، وأضاف هاردن 21 نقطة.
لكن دنفر فرض تفوقه في النهاية، فسجل 19 نقطة مقابل 9 لكليبرز في الدقائق الأخيرة من الربع الأخير ليحقق الفوز.
وقال يوكيتش بعد المباراة: «لقد خسروا خمس مرات متتالية، لذا كنّا نعلم أنهم سيلعبون بقوة شديدة».
وتابع الصربي: «لكننا لم نُهزم على أرضنا هذا الموسم وأردنا أن نُبقي الأمر على هذا النحو.«
وحصل يوكيتش على مساعدة من آرون غوردون برصيد 20 نقطة، بينما أضاف ريجي جاكسون 18 نقطة.
»طرد سخيف«
على ملعب «تشايز سنتر» في سان فرانسيسكو، انتهت المواجهة النارية بين غولدن ستايت ووريرز وضيفه مينيسوتا تمبروولفز بفوز الاخير 104-101، بعدما قلب تأخره بفارق 12 نقطة في الربع الثالث ليخطف الانتصار.
وقد طغى على النتيجة رغم ذلك اشتباك في الربع الأول شهد طرد نجمي غولدن ستايت كلاي طومسون ودرايموند غرين إلى جانب جايدن ماكدانيالز من مينيسوتا.
وتلقّى طومسون أمراً بمغادرة الملعب بعد اشتباك مع ماكدانيالز في الملعب انتهى بتمزق قميص لاعب ووريرز. وطُرد غرين لدوره في المشاجرة عندما قام بسحب نجم مينيسوتا الفرنسي رودي غوبير من رقبته.
وأعرب ستيف كير مدرب ووريرز عن غضبه من قرار طرد طومسون، مصرّاً على أن غرين كان يدافع فقط عن زميله في الفريق.
وقال كير: «لم يكن صحيحاً أبداً طرد كلاي من المباراة. لقد كان يركض في الملعب وأمسك الرجل من قميصه وسحبه، فسحبه كلاي... كان ذلك سخيفاً».
وأضاف كير حول طرد غرين: «كان الرجال على مقاعد البدلاء يخبروننا أن رودي يمسك بكلاي، ولهذا السبب توجه درايموند نحو رودي. هذا كل ما أعرفه.. لقد كانت طريقة غريبة لبدء المباراة، بعد مرور دقيقة ونصف».
وفي فيلادلفيا، سجّل تايريز هاليبورتون 33 نقطة ليضع إنديانا بايسرز حدا لسلسلة من ثمانية انتصارات متتالية لسفنتي سيكسرز ويهزمه 132-126. وسجّل هاليبورتون سبع ثلاثيات وأنهى اللقاء أيضًا بـ15 تمريرة، وسبع متابعات ومن دون أي كرة ضائعة في عرض مثالي ضد سيكسرز المتألق.
من ناحية الفريق الخاسر، أحرز جويل إمبيد 39 نقطة مع 12 متابعة وست تمريرات حاسمة ليخفق في قيادة فريقه الى فوزه الثاني من مباراتين في المجموعة الاولى ضمن المنطقة الشرقية.
وكان إنديانا خسر من سيكسرز 126-137 في المواجهة ضمن الموسم العادي الاحد في مباراة شهدت تسجيل لاعب فيلادلفيا تايريز ماكسي 50 نقطة.
وفي ناحية اخرى، عاد ليبرون جيمس من الاصابة ليحرز 16 نقطة ويقود لوس أنجلوس ليكرز إلى فوز كبير على ممفيس غريزليز 134-107.
وفي اوكلاهوما، تعرّض سان انتونيو سبيرز ونجمه الواعد الفرنسي فيكتور ويمبانياما لسقوط مدوّ على يد ثاندر 87-123.
واكتفى الفرنسي بتسجيل ثماني نقاط فيما سرق الكندي تشاي غيلجيوس-ألكسندر الاضواء بإحرازه للفريق الفائز 28 نقطة.
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