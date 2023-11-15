((فوسباليبي)) 2024

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- Akhbar Al Khaleej) برلين - (د ب أ) : أزاح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الستار أمس الأربعاء عن الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا. وفي فعالية خاصة أمام الاستاد الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين التي ستستضيف نهائي يورو 2024، جرى تقديم الكرة الرسمية للبطولة وتحمل اسم «فوسباليبي» وهي كلمة ألمانية تعني «حب كرة القدم».
وتحمل الكرة تصميما «مستوحى من متعة كرة القدم وطاقة البطولة»، حسب ما ذكره يويفا. ويغطي اللون الأبيض الجزء الأكبر من سطح الكرة، مع حواف ومنحنيات ونقاط ملونة.
كذلك تظهر على الكرة رسوم توضيحية للاستادات المستضيفة للبطولة وذلك بجانب أسماء المدن. وذكر يويفا أن «فوسباليبي» تتضمن تقنية الكرة المتصلة، وذلك للمرة الأولى في البطولة الأوروبية، وهو ما يقدم «رؤية غير مسبوقة لكل جوانب حركة الكرة ويساهم في عملية اتخاذ القرار عبر نظام حكم الفيديو المساعد لدى يويفا».
وقال زفونيمير بوبان مدير الشؤون الفنية في يويفا: «بطولة كأس الأمم الأوروبية تمثل قمة المنافسة بين منتخبات أوروبا، ونحن ملتزمون بضمان أن تتسم كل الجوانب، اعتبارا من الملاعب وحتى المعدات، بأعلى معايير الجودة والأداء».
وتقام منافسات يورو 2024 بين 14 يونيو و14 يوليو في عشر مدن ألمانية هي برلين وكولونيا ودورتموند ودوسلدورف وفرانكفورت وجلسنكيرشن وهامبورج ولايبزج وميونخ وشتوتجارت.
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