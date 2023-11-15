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((فوسباليبي)) 2024

11/15/2023 7:12:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) : ‬أزاح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭) ‬الستار‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬الكرة‭ ‬الرسمية‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ (‬يورو‭ ‬2024‭) ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭. ‬وفي‭ ‬فعالية‭ ‬خاصة‭ ‬أمام‭ ‬الاستاد‭ ‬الأولمبي‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الألمانية‭ ‬برلين‭ ‬التي‭ ‬ستستضيف‭ ‬نهائي‭ ‬يورو‭ ‬2024،‭ ‬جرى‭ ‬تقديم‭ ‬الكرة‭ ‬الرسمية‭ ‬للبطولة‭ ‬وتحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬فوسباليبي‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬كلمة‭ ‬ألمانية‭ ‬تعني‭ ‬‮«‬حب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭. ‬‮
‬وتحمل‭ ‬الكرة‭ ‬تصميما‭ ‬‮«‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬متعة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وطاقة‭ ‬البطولة‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬ذكره‭ ‬يويفا‭. ‬ويغطي‭ ‬اللون‭ ‬الأبيض‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬سطح‭ ‬الكرة،‭ ‬مع‭ ‬حواف‭ ‬ومنحنيات‭ ‬ونقاط‭ ‬ملونة‭.‬

كذلك‭ ‬تظهر‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬رسوم‭ ‬توضيحية‭ ‬للاستادات‭ ‬المستضيفة‭ ‬للبطولة‭ ‬وذلك‭ ‬بجانب‭ ‬أسماء‭ ‬المدن‭. ‬وذكر‭ ‬يويفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فوسباليبي‮»‬‭ ‬تتضمن‭ ‬تقنية‭ ‬الكرة‭ ‬المتصلة،‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يقدم‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬لكل‭ ‬جوانب‭ ‬حركة‭ ‬الكرة‭ ‬ويساهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬لدى‭ ‬يويفا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬زفونيمير‭ ‬بوبان‭ ‬مدير‭ ‬الشؤون‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬يويفا‭: ‬‮«‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬تمثل‭ ‬قمة‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬منتخبات‭ ‬أوروبا،‭ ‬ونحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بضمان‭ ‬أن‭ ‬تتسم‭ ‬كل‭ ‬الجوانب،‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الملاعب‭ ‬وحتى‭ ‬المعدات،‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والأداء‮»‬‭.‬

وتقام‭ ‬منافسات‭ ‬يورو‭ ‬2024‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬و14‭ ‬يوليو‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬مدن‭ ‬ألمانية‭ ‬هي‭ ‬برلين‭ ‬وكولونيا‭ ‬ودورتموند‭ ‬ودوسلدورف‭ ‬وفرانكفورت‭ ‬وجلسنكيرشن‭ ‬وهامبورج‭ ‬ولايبزج‭ ‬وميونخ‭ ‬وشتوتجارت‭.‬


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