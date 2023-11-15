ناصر بن حمد يترأس اجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة بحضور خالد بن حمد

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- Akhbar Al Khaleej) ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مُمثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للشباب والرياضة لهذا العام بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
واستهل سموه الاجتماع بالترحيب بأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس، مشيداً بجهود المجلس الأعلى للشباب والرياضة في تحقيق أهداف وروئ المجلس من خلال تنفيذ المشاريع المختلفة، مشيراً إلى مشروع مساري الذي أسهم في خلق فرص جديدة للشباب وصقل مهاراتهم، وتهيئتهم للدخول في سوق العمل، والتأثير الإيجابي للمشروع ومساهمته في نقل صورة إيجابية لمملكة البحرين في الخارج.
وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد بجهود وزارة العمل الحثيثة لتوفير فرص العمل وتقديم البرامج والدورات المتخصصة للباحثين عن العمل، والسير قدماً لتأهيلهم للدخول في سوق العمل البحريني.
كما أثنى سموه على التعاون المشترك بين وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) والجهود المشتركة بين الجانبين، لدعم وتشجيع التدريب والتوظيف ذات القيمة المضافة للبحرينيين في القطاع الخاص، واستفادة الباحثين عن عمل من برامج دعم الأجور والحوافز، وتنفيذ البرامج المشتركة في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية بهدف تنشيط عمليات التوظيف ورفع تنافسية العامل البحريني.
جاء ذلك بعد أن استعرضت
وزارة العمل مستجدات برنامج «فرص التدريب» المعني بتدريب مهني على رأس العمل في مؤسسات القطاع الخاص والذي اطلقه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في سبتمبر 2019 وكانت تشرف عليه وزارة شؤون الشباب والرياضة أنداك كأحد مبادرات البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشبابي في البحرين «استجابة» قبل ان ينتقل إلى وزارة العمل ، حيث يهدف البرنامج اليوم من خلال التعاقد بين صاحب العمل والباحثين عن عمل لفترات تدريبية تتراوح بين 6 أشهر الى 12 شهر، تقديم فرص تدريبية للشباب البحريني في الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، من أجل تنمية قدراتهم وتعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم من خلال التدريب على رأس العمل، وزيادة كفاءة الشباب وتعزيز إحساسهم بالثقة عبر مهارات عملية وتطبيقية تساعد الشباب على بناء مستقبلهم.
كما استعرضت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة قاعدة بيانات الطلبة المتفوقين أكاديمياً وهي قاعدة تشمل كشف بالطلاب ذوي المعدلات المرتفعة واحصائيات لخريجي الجامعات الحكومية والخاصة، حيث وجه سموه إلى تشكيل فريق عمل للاهتمام بهذه الفئة من الكوادر البحرينية المتفوقة أكاديمياً، وجعلها هذا المشروع ضمن أولويات المجلس للاستفادة من العقول البحرينية الشابة النيرة في العديد من المجالات بالسوق البحريني لخدمة مملكة البحرين.
كما أعتمد المجلس الأعلى للشباب والرياضة مؤتمر مهارات الغد الذي سيعقد في مملكة البحرين في نوفمبر 2024م بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يهدف إلى إعداد الشباب الخليجي لسوق العمل بعد تخرجهم.
وسيعقد برنامج مهارات الغد لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة ما بين الـ18 من نوفمبر الحالي وحتى الأول من ديسمبر القادم، ويقدم البرنامج عدداً من المحاور التي ترمي الى تنمية وتطوير المهارات والقدرات الشخصية لدى الشباب، وصقل مهاراتهم ورفع مستوى قدراتهم العملية والمهنية، إضافة الى تعلم كيفية استغلال التكنولوجيا في تطوير وتنمية المهارات اللازمة للمستقبل، وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل بشكل مباشر بعد التخرج، وأخيرًا تبادل الخبرات بين شباب الدول المختلفة وقصص نجاحاتهم العملية والمهنية.
وسيشارك في البرنامج 5 -7 مشاركين من كل دولة بالإضافة الى رئيس الوفد، ويستهدف المؤتمر المشاركين الذين تتراوح اعمارهم بين 18-25 سنة، على ان يكون المرشحين للمشاركة من الشباب الدارسين في الجامعات والكليات، او المتخرجين حديثًا والناشطين في مجال العمل الشبابي.
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