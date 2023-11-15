ناصر بن حمد يترأس اجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة بحضور خالد بن حمد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستهل‭ ‬سموه‭ ‬الاجتماع‭ ‬بالترحيب‭ ‬بأصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬وروئ‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬المختلفة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬مساري‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬للشباب‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬وتهيئتهم‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬والتأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬للمشروع‭ ‬ومساهمته‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬صورة‭ ‬إيجابية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بجهود‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬الحثيثة‭ ‬لتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬وتقديم‭ ‬البرامج‭ ‬والدورات‭ ‬المتخصصة‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬والسير‭ ‬قدماً‭ ‬لتأهيلهم‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬البحريني‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬والجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬لدعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬التدريب‭ ‬والتوظيف‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬للبحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬واستفادة‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬والحوافز،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التدريب‭ ‬وتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بهدف‭ ‬تنشيط‭ ‬عمليات‭ ‬التوظيف‭ ‬ورفع‭ ‬تنافسية‭ ‬العامل‭ ‬البحريني‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استعرضت‭

‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬مستجدات‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬فرص‭ ‬التدريب‮»‬‭ ‬المعني‭ ‬بتدريب‭ ‬مهني‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والذي‭ ‬اطلقه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2019‭ ‬وكانت‭ ‬تشرف‭ ‬عليه‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬أنداك‭ ‬كأحد‭ ‬مبادرات‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬استجابة‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬ينتقل‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاقد‭ ‬بين‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬لفترات‭ ‬تدريبية‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬أشهر‭ ‬الى‭ ‬12‭ ‬شهر،‭ ‬تقديم‭ ‬فرص‭ ‬تدريبية‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تنمية‭ ‬قدراتهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وصقل‭ ‬خبراتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل،‭ ‬وزيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬الشباب‭ ‬وتعزيز‭ ‬إحساسهم‭ ‬بالثقة‭ ‬عبر‭ ‬مهارات‭ ‬عملية‭ ‬وتطبيقية‭ ‬تساعد‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬مستقبلهم‭.‬

كما‭ ‬استعرضت‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬الطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬أكاديمياً‭ ‬وهي‭ ‬قاعدة‭ ‬تشمل‭ ‬كشف‭ ‬بالطلاب‭ ‬ذوي‭ ‬المعدلات‭ ‬المرتفعة‭ ‬واحصائيات‭ ‬لخريجي‭ ‬الجامعات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬حيث‭ ‬وجه‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬للاهتمام‭ ‬بهذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬المتفوقة‭ ‬أكاديمياً،‭ ‬وجعلها‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬المجلس‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬العقول‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬النيرة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬بالسوق‭ ‬البحريني‭ ‬لخدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬أعتمد‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬مؤتمر‭ ‬مهارات‭ ‬الغد‭ ‬الذي‭ ‬سيعقد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024م‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬الشباب‭ ‬الخليجي‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬تخرجهم‭.‬

وسيعقد‭ ‬برنامج‭ ‬مهارات‭ ‬الغد‭ ‬لشباب‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الـ18‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭ ‬وحتى‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم،‭ ‬ويقدم‭ ‬البرنامج‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المحاور‭ ‬التي‭ ‬ترمي‭ ‬الى‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬والقدرات‭ ‬الشخصية‭ ‬لدى‭ ‬الشباب،‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬قدراتهم‭ ‬العملية‭ ‬والمهنية،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬تعلم‭ ‬كيفية‭ ‬استغلال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬للمستقبل،‭ ‬وتأهيل‭ ‬الشباب‭ ‬لدخول‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بعد‭ ‬التخرج،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬شباب‭ ‬الدول‭ ‬المختلفة‭ ‬وقصص‭ ‬نجاحاتهم‭ ‬العملية‭ ‬والمهنية‭. ‬

وسيشارك‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬5‭ -‬7‭ ‬مشاركين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد،‭ ‬ويستهدف‭ ‬المؤتمر‭ ‬المشاركين‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬اعمارهم‭ ‬بين‭ ‬18‭-‬25‭ ‬سنة،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬المرشحين‭ ‬للمشاركة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الدارسين‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬والكليات،‭ ‬او‭ ‬المتخرجين‭ ‬حديثًا‭ ‬والناشطين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الشبابي‭.‬