((محور المقاومة)) الذي تتزعمه إيران ضد إسرائيل يواجه اختبارا حقيقيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬لإسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬ – ‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬حماس‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬ – ‭ ‬ستواصل‭ ‬تقديم‭ ‬دعمها‭ ‬السياسي‭ ‬والمعنوي‭ ‬للحركة‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬التدخل‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬المسؤولون،‭ ‬وهم‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬وحماس‭ ‬ومطلعون‭ ‬على‭ ‬المناقشات‭ ‬وطلبوا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هوياتهم‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬لهم‭ ‬التحدث‭ ‬بحرية‭. ‬

وذكر‭ ‬مسؤول‭ ‬من‭ ‬حماس‭ ‬لرويترز‭ ‬أن‭ ‬الزعيم‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬حث‭ ‬هنية‭ ‬على‭ ‬إسكات‭ ‬تلك‭ ‬الأصوات‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬علنا‭ ‬إيران‭ ‬وحليفتها‭ ‬اللبنانية‭ ‬القوية‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬المعركة‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بكامل‭ ‬قوتهما‭. ‬وأكدت‭ ‬ثلاثة‭ ‬مصادر‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬الجماعة‭ ‬فوجئت‭ ‬أيضا‭ ‬بالهجوم‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬حماس‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬والذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1200‭ ‬إسرائيلي،‭ ‬وأن‭ ‬مقاتلي‭ ‬الجماعة‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهب‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬القرى‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬والتي‭ ‬شكلت‭ ‬الخطوط‭ ‬أمامية‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬وكان‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬استدعائهم‭ ‬بسرعة‭. ‬

وقال‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬استيقظنا‭ ‬على‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬وتمثل‭ ‬الأزمة‭ ‬المتفاقمة‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يحشد‭ ‬فيها‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬بمحور‭ ‬المقاومة‭ -‬وهو‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬شكلته‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭ ‬لمواجهة‭ ‬إسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ – ‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭. ‬وتخوض‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أعنف‭ ‬اشتباكات‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عاما‭. ‬واستهدفت‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭. ‬كما‭ ‬أطلق‭ ‬الحوثيون‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬صواريخ‭ ‬وطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭.‬

ويمثل‭ ‬الصراع‭ ‬أيضا‭ ‬اختبارا‭ ‬لقدرات‭ ‬التحالف‭ ‬الإقليمي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬وحماس‭ ‬وجماعات‭ ‬مسلحة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬اليمن،‭ ‬وسط‭ ‬اختلاف‭ ‬الأولويات‭ ‬والتحديات‭ ‬فيما‭ ‬بينهما‭. ‬وقال‭ ‬مهند‭ ‬الحاج‭ ‬علي‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬كارنيجي‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬إن‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬ترك‭ ‬شركاءها‭ ‬في‭ ‬محور‭ ‬المقاومة‭ ‬أمام‭ ‬خيارات‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬خصم‭ ‬يتمتع‭ ‬بقوة‭ ‬عسكرية‭ ‬متفوقة‭ ‬بكثير‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬توقظ‭ ‬الدب‭ ‬بمثل‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم،‭ ‬فمن‭ ‬الصعب‭ ‬جدا‭ ‬على‭ ‬حلفائك‭ ‬أن‭ ‬يتخذوا‭ ‬نفس‭ ‬موقفك‮»‬‭. ‬

تقاتل‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬انتقام‭ ‬إسرائيل،‭ ‬التي‭ ‬تعهدت‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬وشنت‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الصغير‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭. ‬وفي‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬دعا‭ ‬قائد‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬محمد‭ ‬الضيف‭ ‬حلفاء‭ ‬محور‭ ‬المقاومة‭ ‬إلى‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬النضال‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬صوتية‭ ‬‮«‬يا‭ ‬إخواننا‭ ‬في‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وإيران‭ ‬واليمن‭ ‬والعراق‭ ‬وسوريا‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬تلتحم‭ ‬فيه‭ ‬مقاومتكم‭ ‬مع‭ ‬أهلكم‭ ‬في‭ ‬فلسطين‮»‬‭. ‬

وبدا‭ ‬الإحباط‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬علنية‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬لقادة‭ ‬حماس،‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬خالد‭ ‬مشعل‭ ‬الذي‭ ‬شكر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‭ ‬قام‭ ‬مشكورا‭ ‬بخطوات‭ ‬لكن‭ ‬تقديري‭ ‬أن‭ ‬المعركة‭ ‬تتطلب‭ ‬أكثر،‭ ‬وما‭ ‬يجري‭ ‬لا‭ ‬بأس‭ ‬به‭ ‬لكنه‭ ‬غير‭ ‬كاف‮»‬‭. ‬ويرى‭ ‬ستة‭ ‬مسؤولين‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬مباشرة‭ ‬بتفكير‭ ‬طهران‭ ‬ورفضوا‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬أسمائهم‭ ‬بسبب‭ ‬حساسية‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬زعيمة‭ ‬التحالف‭ ‬لن‭ ‬تتدخل‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تتعرض‭ ‬هي‭ ‬نفسها‭ ‬لهجوم‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬أو‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وقال‭ ‬المسؤولون‭ ‬إنه‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬يخطط‭ ‬حكام‭ ‬إيران‭ ‬لمواصلة‭ ‬استخدام‭ ‬محور‭ ‬المقاومة‭ ‬من‭ ‬الحلفاء‭ ‬المسلحين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬لشن‭ ‬هجمات‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬إسرائيلية‭ ‬وأمريكية‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إظهار‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وإرهاق‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬دون‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستقطب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬