دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) القاهرة
– سيد عبدالقادر:
شهد معبر رفح امس الأربعاء عبور أول صهريج محمل بالوقود إلى قطاع غزة منذ بداية عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.
وقال التلفزيون المصري أن هذا يأتي في إطار دعم الفلسطينيين في ظل نفاد الوقود داخل القطاع وتأثر المستشفيات والمرافق الصحية، بسبب توقف مولداتها عن العمل جراء القصف والحصار المطبق على القطاع.
وجاءت هذه الخطوة بعد موافقة إسرائيل على إدخال 25 ألف لتر من الديزل للشاحنات المستخدمة في عمليات الأمم المتحدة بقطاع غزة.
وخرجت الكثير من المستشفيات عن العمل بسبب عدم توافر الوقود، مع عدم وجود إمدادات طبية أو مولدات كهربائية لتشغيل الأجهزة الطبية.
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