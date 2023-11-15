دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





شهد‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬امس‭ ‬الأربعاء‭ ‬عبور‭ ‬أول‭ ‬صهريج‭ ‬محمل‭ ‬بالوقود‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬عملية‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬التلفزيون‭ ‬المصري‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نفاد‭ ‬الوقود‭ ‬داخل‭ ‬القطاع‭ ‬وتأثر‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمرافق‭ ‬الصحية،‭ ‬بسبب‭ ‬توقف‭ ‬مولداتها‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬والحصار‭ ‬المطبق‭ ‬على‭ ‬القطاع‭.‬

وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬إدخال‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬لتر‭ ‬من‭ ‬الديزل‭ ‬للشاحنات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭.‬

وخرجت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬الوقود،‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬إمدادات‭ ‬طبية‭ ‬أو‭ ‬مولدات‭ ‬كهربائية‭ ‬لتشغيل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭. ‬