بنك البحرين الوطني يشيد بمبادرة الحكومة لدعم المستفيدين من برنامج ((تسهيل))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشاد بنك البحرين الوطني بإعلان وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تكفل الوزارة بدفع رسوم التسجيل العقاري نيابة عن المواطنين المستفيدين من خدمات برنامج «تسهيل»، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.
ومن شأن هذه المبادرة أن تُسهم بتمكين بنك البحرين الوطني من إثراء باقة عروضه، كونه أحد اول البنوك الممولة لبرنامج «تسهيل»، حيث ستعمل على تيسير العملية للمواطنين المستفيدين وذلك لضمان تجربة سلسة وسهلة، مما يقلل من وقت معالجة الطلبات.
وحول ذلك، صرّح السيد صباح عبداللطيف الزياني رئيس تنفيذي – الخدمات المصرفية للأفراد
في
بنك البحرين الوطني قائلًا: «نرحب بهذا الإعلان الصادر عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والذي يسهل عملية التمويل لبرنامج «تسهيل» ويشجع المقدمين الجدد على الاستفادة من هذا البرنامج. ونحن ملتزمون بتقديم مجموعة متنوعة من حلول التمويل العقاري لعملائنا».
ويستمر بنك البحرين الوطني بتعزيز حزمة الخدمات والمنتجات العقارية التي يقدمها، وذلك بما يتماشى مع التزامه بتمكين البحرينيين للحصول على منزل أحلامهم.
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