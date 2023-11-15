بنك البحرين الوطني يشيد بمبادرة الحكومة لدعم المستفيدين من برنامج ((تسهيل))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومن‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬أن‭ ‬تُسهم‭ ‬بتمكين‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬إثراء‭ ‬باقة‭ ‬عروضه،‭ ‬كونه‭ ‬أحد‭ ‬اول‭ ‬البنوك‭ ‬الممولة‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬تسهيل‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬تيسير‭ ‬العملية‭ ‬للمواطنين‭ ‬المستفيدين‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬تجربة‭ ‬سلسة‭ ‬وسهلة،‭ ‬مما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬معالجة‭ ‬الطلبات‭.‬

وحول‭ ‬ذلك،‭ ‬صرّح‭ ‬السيد‭ ‬صباح‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬ – ‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد

في‮

‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نرحب‭ ‬بهذا‭ ‬الإعلان‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬والذي‭ ‬يسهل‭ ‬عملية‭ ‬التمويل‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬تسهيل‮»‬‭ ‬ويشجع‭ ‬المقدمين‭ ‬الجدد‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭. ‬ونحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭ ‬لعملائنا‮»‬‭.‬

ويستمر‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بتعزيز‭ ‬حزمة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬العقارية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التزامه‭ ‬بتمكين‭ ‬البحرينيين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬أحلامهم‭.‬