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بنك البحرين الوطني يشيد بمبادرة الحكومة لدعم المستفيدين من برنامج ((تسهيل))

11/15/2023 7:12:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بإعلان‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬تكفل‭ ‬الوزارة‭ ‬بدفع‭ ‬رسوم‭ ‬التسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬المواطنين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تسهيل‮»‬،‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

ومن‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬أن‭ ‬تُسهم‭ ‬بتمكين‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬إثراء‭ ‬باقة‭ ‬عروضه،‭ ‬كونه‭ ‬أحد‭ ‬اول‭ ‬البنوك‭ ‬الممولة‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬تسهيل‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬تيسير‭ ‬العملية‭ ‬للمواطنين‭ ‬المستفيدين‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬تجربة‭ ‬سلسة‭ ‬وسهلة،‭ ‬مما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬معالجة‭ ‬الطلبات‭.‬

وحول‭ ‬ذلك،‭ ‬صرّح‭ ‬السيد‭ ‬صباح‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬ ‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد
في‮
‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نرحب‭ ‬بهذا‭ ‬الإعلان‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬والذي‭ ‬يسهل‭ ‬عملية‭ ‬التمويل‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬تسهيل‮»‬‭ ‬ويشجع‭ ‬المقدمين‭ ‬الجدد‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭. ‬ونحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬حلول‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭ ‬لعملائنا‮»‬‭.‬

ويستمر‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بتعزيز‭ ‬حزمة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬العقارية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التزامه‭ ‬بتمكين‭ ‬البحرينيين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬أحلامهم‭.‬

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