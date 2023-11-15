في حفل جوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط 2023 ..ألبا تحصد جائزتين رئيسيتين على مستوى البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حصدت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، جائزتين رئيسيتين وهما: الشركة الرائدة في علاقات المستثمرين على مستوى البحرين وأفضل متخصص في علاقات المستثمرين في البحرين، وذلك خلال مؤتمر وحفل جوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط
«ميرا» لعام 2023 الذي أقيم بتاريخ 13 نوفمبر 2023 بفندق فورسيزونز خليج البحرين.
أقيم المؤتمر تحت شعار «ميرا 2023: من الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى أسواق رأس المال المستدامة» حيث استضافته بورصة البحرين بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، وشمل عددًا من لجان النقاش لبحث ومناقشة هيكلة الأسواق في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وإمكانات نموها، والبيئة التنظيمية التي تحكمها، وأبرز التوجهات الحديثة فيها، بالإضافة إلى موقف هذه الأسواق من الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة والوقوف على آخر التطورات المتعلقة بعلاقات المستثمرين في المنطقة.
وفي تعليقه على الفوز بهاتين الجائزتين، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي قائلاً:
«إننا فخورون بتكريمنا كشركة رائدة في علاقات المستثمرين في المملكة. وما يميز هذا التكريم هو أننا حصلنا عليه هذه المرة في وطننا – مملكة البحرين.
فوزنا بهذه الجائزة للسنة الثانية عشر على التوالي يبرهن عن ثقة المستثمرين في جهود ومبادرات الشركة في هذا الصدد. وأود بهذه المناسبة أن أشكر المدير الإداري لعلاقات المستثمرين بالشركة وفريق العمل معها لبذلهم أقصى الجهود وتقديم مثال يحتذى به لأفضل ممارسات علاقات المستثمرين في ظل مشهد الأعمال دائم التغير في المنطقة».
ومن جانبها، أضافت المدير الإداري لعلاقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة في البا إيلين هلال قائلة:
«يسرني الحصول على هذه الجائزة كأفضل متخصص في علاقات المستثمرين في البحرين والمنطقة لأكثر من عشر سنوات. فالاتصالات الاستباقية المتسمة بالشفافية ومبادئ الحوكمة القوية هو الأساس الذي نعتمد عليه في جميع ما نقوم به كفريق لعلاقات المستثمرين. ونحن نهدف لمواصلة رسم ملامح مسيرة الشركة وتعزيز الثقة مع المستثمرين وبناء علاقة قوية مع المجتمع المالي، مما يعزز رغبتهم في الاستثمار في أسهم الشركة».
جدير بالذكر أن إيلين هلال شاركت في إحدى لجان النقاش الرئيسية بعنوان «إدماج الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في علاقات المستثمرين» والتي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر بتاريخ 13 نوفمبر 2023 بفندق الريتز كارلتون – البحرين، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاستثمار والاستدامة وعلاقات المستثمرين من مختلف الشركات الكبرى في المنطقة.
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