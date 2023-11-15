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في حفل جوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط 2023 ..ألبا تحصد جائزتين رئيسيتين على مستوى البحرين

11/15/2023 7:12:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حصدت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬البا‭)‬،‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬مصاهر‭ ‬الألمنيوم‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬جائزتين‭ ‬رئيسيتين‭ ‬وهما‭: ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرين‭ ‬وأفضل‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬وحفل‭ ‬جوائز‭ ‬جمعية‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮
«‬ميرا‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬بفندق‭ ‬فورسيزونز‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭. ‬

أقيم‭ ‬المؤتمر‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬ميرا‭ ‬2023‭: ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المستدامة‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬استضافته‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬وشمل‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬لجان‭ ‬النقاش‭ ‬لبحث‭ ‬ومناقشة‭ ‬هيكلة‭ ‬الأسواق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وإمكانات‭ ‬نموها،‭ ‬والبيئة‭ ‬التنظيمية‭ ‬التي‭ ‬تحكمها،‭ ‬وأبرز‭ ‬التوجهات‭ ‬الحديثة‭ ‬فيها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬موقف‭ ‬هذه‭ ‬الأسواق‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعلاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بهاتين‭ ‬الجائزتين،‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البا‭ ‬علي‭ ‬البقالي‭ ‬قائلاً‭: ‬

‮«‬إننا‭ ‬فخورون‭ ‬بتكريمنا‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وما‭ ‬يميز‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬هو‭ ‬أننا‭ ‬حصلنا‭ ‬عليه‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬في‭ ‬وطننا‭ ‬ ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

فوزنا‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬للسنة‭ ‬الثانية‭ ‬عشر‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬يبرهن‭ ‬عن‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬ومبادرات‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭. ‬وأود‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬لعلاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬بالشركة‭ ‬وفريق‭ ‬العمل‭ ‬معها‭ ‬لبذلهم‭ ‬أقصى‭ ‬الجهود‭ ‬وتقديم‭ ‬مثال‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬لأفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مشهد‭ ‬الأعمال‭ ‬دائم‭ ‬التغير‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬أضافت‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬لعلاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬والتأمين‭ ‬وسكرتارية‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬البا‭ ‬إيلين‭ ‬هلال‭ ‬قائلة‭: ‬

‮«‬يسرني‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬كأفضل‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭. ‬فالاتصالات‭ ‬الاستباقية‭ ‬المتسمة‭ ‬بالشفافية‭ ‬ومبادئ‭ ‬الحوكمة‭ ‬القوية‭ ‬هو‭ ‬الأساس‭ ‬الذي‭ ‬نعتمد‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬ما‭ ‬نقوم‭ ‬به‭ ‬كفريق‭ ‬لعلاقات‭ ‬المستثمرين‭. ‬ونحن‭ ‬نهدف‭ ‬لمواصلة‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬مسيرة‭ ‬الشركة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬مع‭ ‬المستثمرين‭ ‬وبناء‭ ‬علاقة‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬المالي،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬أسهم‭ ‬الشركة‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬إيلين‭ ‬هلال‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬لجان‭ ‬النقاش‭ ‬الرئيسية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬إدماج‭ ‬الجوانب‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة‭ ‬في‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬عقدت‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬بفندق‭ ‬الريتز‭ ‬كارلتون‭ ‬ ‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاستثمار‭ ‬والاستدامة‭ ‬وعلاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

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