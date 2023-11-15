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في نادي إبراهيم خليل كانو الاجتماعي للوالدينانطلاق أول ورشة عمل لتمكين جمعيات رعاية كبار السن

11/15/2023 7:12:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد


كشف‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬آل‭ ‬إبراهيم‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬جائزة‭ ‬الابتكار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رعاية‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إطلاقها‭ ‬رسميًا‭ ‬وإعلان‭ ‬تفاصيلها‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬عن‭ ‬الابتكار‭ ‬سيقام‭ ‬يومي‭ ‬29‭ ‬و30‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬برعاية‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

وقال‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬آل‭ ‬إبراهيم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لتطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬الشبكة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬بالشراكة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الشبكة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ونادي‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للوالدين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬إقامة‭ ‬حفل‭ ‬لتكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجائزة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬2024‭.‬

وكان‭ ‬نادي‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للوالدين‭ ‬قد‭ ‬عقد‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬أولى‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬لتمكين‭ ‬جمعيات‭ ‬رعاية‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬أدوات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بعنوان‭ (‬تطبيقات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬رعاية‭ ‬كبار‭ ‬السن‭)‬،‭ ‬وتضمنت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المحاور،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مفهوم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتطورها‭ ‬التاريخي،‭ ‬وأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتطبيقاتها‭ ‬بيئيًا‭ ‬واقتصاديًا‭ ‬واجتماعيًا،‭ ‬وغيرها‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬البنا‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين‭ ‬ونادي‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للوالدين‭ ‬لـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬متخصصة‭ ‬انطلقت‭ ‬أول‭ ‬ورشة‭ ‬منها،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬إطلاق‭ ‬جائزة‭ ‬الابتكار‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشبكة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬مع‭ ‬فتح‭ ‬المجال‭ ‬للتقديم‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬بالجائزة،‭ ‬ثم‭ ‬سيتم‭ ‬اختيار‭ ‬أفضل‭ ‬موضوع‭ ‬ومقال‭ ‬عن‭ ‬رعاية‭ ‬كبار‭ ‬السن،‭ ‬وسيتم‭ ‬تقديم‭ ‬جوائز‭ ‬رمزية‭ ‬للفائزين‭.‬

وذكر‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬الشبكة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لنيل‭ ‬شهادة‭ ‬آيزو‭ ‬26000،‭ ‬وهي‭ ‬أعلى‭ ‬درجة‭ ‬في‭ ‬المواصفات‭ ‬القياسية‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬ألقت‭ ‬هدى‭ ‬الحمود‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬ورشة‭ ‬العمل،‭ ‬أكدت‭ ‬فيها‭ ‬الحرص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الرعائية‭ ‬والصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والنفسية‭ ‬والترفيهية‭ ‬والتأهيلية‭ ‬بنادي‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للوالدين‭ ‬للرعاية‭ ‬النهارية‭ ‬وسط‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬بمثابة‭ ‬تجمع‭ ‬نهاري‭ ‬يخدم‭ ‬أهالي‭ ‬منطقة‭ ‬المحرق‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬انطلاق‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬التدريبية‭ ‬الأولى‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين‭ ‬ونادي‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للوالدين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬اختيارهما‭ ‬للتكريم‭ ‬بجائزة‭ ‬وسام‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رعاية‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬إجلال‭ ‬لكبار‭ ‬السن‭ ‬التابع‭ ‬للشبكة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعلانها‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬ملتقى‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬رعاية‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬العربية‭. ‬

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