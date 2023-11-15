في نادي إبراهيم خليل كانو الاجتماعي للوالدينانطلاق أول ورشة عمل لتمكين جمعيات رعاية كبار السن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: أمل الحامد
كشف د. علي آل إبراهيم الخبير في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة لـ«أخبار الخليج» عن جائزة الابتكار الاجتماعي في مجال رعاية كبار السن، التي سيتم إطلاقها رسميًا وإعلان تفاصيلها خلال مؤتمر عن الابتكار سيقام يومي 29 و30 نوفمبر الجاري برعاية علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى.
وقال د. علي آل إبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة لتطوير الأعمال في الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية إن هذه الجائزة بالشراكة ما بين الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية ونادي إبراهيم خليل كانو الاجتماعي للوالدين، مشيرًا إلى أنه سيتم إقامة حفل لتكريم الفائزين بالجائزة في شهر يناير 2024.
وكان نادي إبراهيم خليل كانو الاجتماعي للوالدين قد عقد يوم الاثنين الماضي أولى ورش العمل لتمكين جمعيات رعاية كبار السن البحرينية من أدوات التنمية المستدامة بعنوان (تطبيقات التنمية المستدامة في مؤسسات رعاية كبار السن)، وتضمنت عددا من المحاور، من بينها مفهوم التنمية المستدامة وتطورها التاريخي، وأهداف التنمية المستدامة وتطبيقاتها بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وغيرها.
بدوره، قال أحمد محمد البنا رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لرعاية الوالدين ونادي إبراهيم خليل كانو الاجتماعي للوالدين لـ«أخبار الخليج» إن البرنامج التدريبي يتكون من 8 ورش عمل متخصصة انطلقت أول ورشة منها، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان إطلاق جائزة الابتكار لجمعية البحرين لرعاية الوالدين بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، مع فتح المجال للتقديم لكل من يرغب في المشاركة بالجائزة، ثم سيتم اختيار أفضل موضوع ومقال عن رعاية كبار السن، وسيتم تقديم جوائز رمزية للفائزين.
وذكر أنه تم إبرام اتفاقية مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لنيل شهادة آيزو 26000، وهي أعلى درجة في المواصفات القياسية.
من جهتها، ألقت هدى الحمود المدير التنفيذي لجمعية البحرين لرعاية الوالدين كلمة في بداية ورشة العمل، أكدت فيها الحرص من خلال الشراكة المجتمعية على تقديم الخدمات الرعائية والصحية والاجتماعية والنفسية والترفيهية والتأهيلية بنادي إبراهيم خليل كانو الاجتماعي للوالدين للرعاية النهارية وسط الأحياء السكنية بحيث يكون بمثابة تجمع نهاري يخدم أهالي منطقة المحرق.
وعلى هامش انطلاق ورشة العمل التدريبية الأولى تم تكريم جمعية البحرين لرعاية الوالدين ونادي إبراهيم خليل كانو الاجتماعي للوالدين الذين تم اختيارهما للتكريم بجائزة وسام التميز في مجال رعاية كبار السن من مركز إجلال لكبار السن التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية التي تم إعلانها خلال إقامة ملتقى متخصص في مؤسسات رعاية كبار السن العربية.
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