Thursday, 16 November 2023 08:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وكيل الزراعة: معرض ((مراعي)) فرصةٌ لتبادل الخبرات بين المزارعين والمربين على الصعيدين المحلي والعالمي

11/15/2023 7:12:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬أهمية‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬للإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬‮«‬مراعي‮»‬‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ريادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمجال‭ ‬صناعة‭ ‬المعارض‭ ‬الدولية‭ ‬المتخصصة‭ ‬وبالأخص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬سينطلق‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بقرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬المعارض‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬الحيواني‭ ‬والسلالات‭ ‬النادرة‭ ‬من‭ ‬الطيور‭ ‬والدواجن‭ ‬والماعز‭ ‬والأغنام،‭ ‬والخيول‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تتواجد‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

وأضاف‭ ‬بأن‭ ‬تنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الـــ6‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬مراعي‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬باعتباره‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المُستدامة،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬المرتبطة‭ ‬بمنظومة‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬توجّه‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬اللامحدود‭ ‬لتهيئة‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬لإقامة‭ ‬المعرض‭ ‬للمرة‭ ‬الــسادسة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬خلال‭ ‬النسخ‭ ‬الـــخمس‭ ‬الماضية‭ ‬حضوراً‭ ‬فاق‭ ‬الـــــ240‭ ‬ألف‭ ‬زائر‭ ‬لفعاليات‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬والمهتمين‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأوضح‭ ‬بأنّ‭ ‬المعرض‭ ‬الممتد‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬23‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وحتى‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته،‭ ‬سيتضمن‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والعروض‭ ‬لمختلف‭ ‬أنواع‭ ‬المواشي‭ ‬والأغنام‭ ‬والسلالات‭ ‬النادرة‭ ‬والأصيلة،‭ ‬ومعارض‭ ‬للحيوانات‭ ‬والطيور‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الحمام‭ ‬والدجاج‭ ‬والصقور‭ ‬وطيور‭ ‬الزينة،‭ ‬والببغاوات،‭ ‬والطيور‭ ‬الجارحة،‭ ‬والقطط‭ ‬والكلاب،‭ ‬وجناحاً‭ ‬خاصاً‭ ‬للأطفال‭ ‬تقام‭ ‬به‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوّعة،‭ ‬وسوق‭ ‬للمزارعين‭ ‬لعرض‭ ‬منتوجاتهم،‭ ‬وقرية‭ ‬لرعاة‭ ‬البقر،‭ ‬وسركاً‭ ‬للكلاب،‭ ‬وحديقة‭ ‬ألعاب‭ (‬العرين‭)‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬منطقة‭ ‬لعربات‭ ‬الطعام،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬والتعليمية‭. ‬

وشدد‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬مراعي‭ ‬6‮»‬‭ ‬يعدّ‭ ‬فرصة‭ ‬للمربين‭ ‬والمزارعين‭ ‬والمهتمين‭ ‬للتبادل‭ ‬التجاري‭ ‬وإقامة‭ ‬الصفقات‭ ‬والتسويق‭ ‬لمنتوجاتهم‭ ‬من‭ ‬الحيوانات‭ ‬والدواجن،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬الرعاية‭ ‬الأولية‭ ‬الوقائية،‭ ‬ودعم‭ ‬المزارعين‭ ‬وتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والتقنيات،‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬وفقاً‭ ‬لمعطيات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للتنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬المستدامة‭.‬

MENAFN15112023000055011008ID1107432339

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث