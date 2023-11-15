وكيل الزراعة: معرض ((مراعي)) فرصةٌ لتبادل الخبرات بين المزارعين والمربين على الصعيدين المحلي والعالمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬بأن‭ ‬تنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الـــ6‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬مراعي‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬يعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬باعتباره‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬حثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المُستدامة،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬المرتبطة‭ ‬بمنظومة‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬توجّه‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬اللامحدود‭ ‬لتهيئة‭ ‬قرية‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬لإقامة‭ ‬المعرض‭ ‬للمرة‭ ‬الــسادسة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬خلال‭ ‬النسخ‭ ‬الـــخمس‭ ‬الماضية‭ ‬حضوراً‭ ‬فاق‭ ‬الـــــ240‭ ‬ألف‭ ‬زائر‭ ‬لفعاليات‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬والمهتمين‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأوضح‭ ‬بأنّ‭ ‬المعرض‭ ‬الممتد‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬23‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وحتى‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته،‭ ‬سيتضمن‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والعروض‭ ‬لمختلف‭ ‬أنواع‭ ‬المواشي‭ ‬والأغنام‭ ‬والسلالات‭ ‬النادرة‭ ‬والأصيلة،‭ ‬ومعارض‭ ‬للحيوانات‭ ‬والطيور‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الحمام‭ ‬والدجاج‭ ‬والصقور‭ ‬وطيور‭ ‬الزينة،‭ ‬والببغاوات،‭ ‬والطيور‭ ‬الجارحة،‭ ‬والقطط‭ ‬والكلاب،‭ ‬وجناحاً‭ ‬خاصاً‭ ‬للأطفال‭ ‬تقام‭ ‬به‭ ‬فعاليات‭ ‬متنوّعة،‭ ‬وسوق‭ ‬للمزارعين‭ ‬لعرض‭ ‬منتوجاتهم،‭ ‬وقرية‭ ‬لرعاة‭ ‬البقر،‭ ‬وسركاً‭ ‬للكلاب،‭ ‬وحديقة‭ ‬ألعاب‭ (‬العرين‭)‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬منطقة‭ ‬لعربات‭ ‬الطعام،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬والتعليمية‭. ‬

وشدد‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬مراعي‭ ‬6‮»‬‭ ‬يعدّ‭ ‬فرصة‭ ‬للمربين‭ ‬والمزارعين‭ ‬والمهتمين‭ ‬للتبادل‭ ‬التجاري‭ ‬وإقامة‭ ‬الصفقات‭ ‬والتسويق‭ ‬لمنتوجاتهم‭ ‬من‭ ‬الحيوانات‭ ‬والدواجن،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬الرعاية‭ ‬الأولية‭ ‬الوقائية،‭ ‬ودعم‭ ‬المزارعين‭ ‬وتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والتقنيات،‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬وفقاً‭ ‬لمعطيات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للتنمية‭ ‬الزراعية‭ ‬المستدامة‭.‬