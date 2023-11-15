محافظ الجنوبية يؤكد حرص المحافظة على تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال دعم المكفوفين

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، حسين الحليبي رئيس جمعية الصداقة للمكفوفين، بحضور العقيد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعدد من أعضاء ومنتسبي الجمعية ومسؤولي المحافظة.
وفي مستهل اللقاء، رحب سمو المحافظ برئيس وأعضاء ومنتسبي الجمعية، وأكد سموه أن المحافظة الجنوبية حريصة على تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال دعم المكفوفين، كما اطلع سمو محافظ المحافظة الجنوبية، على الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية لخدمة المكفوفين، مشيراً سموه إلى اضطلاع المحافظة نحو مد جسور التواصل مع الجمعية وبحث التعاون المشترك لخدمة المكفوفين.
وفي ختام اللقاء، عبر رئيس وأعضاء ومنتسبو الجمعية عن شكرهم وتقديرهم على دعم ومتابعة سمو محافظ المحافظة الجنوبية لأنشطة وبرامج الجمعية بما يخدم مفهوم الشراكة المجتمعية.
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