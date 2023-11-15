محافظ الجنوبية يؤكد حرص المحافظة على تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال دعم المكفوفين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬برئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الجمعية،‭ ‬وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المكفوفين،‭ ‬كما‭ ‬اطلع‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الجمعية‭ ‬لخدمة‭ ‬المكفوفين،‭ ‬مشيراً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬اضطلاع‭ ‬المحافظة‭ ‬نحو‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الجمعية‭ ‬وبحث‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬لخدمة‭ ‬المكفوفين‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء،‭ ‬عبر‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬ومنتسبو‭ ‬الجمعية‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لأنشطة‭ ‬وبرامج‭ ‬الجمعية‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مفهوم‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭. ‬