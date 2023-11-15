الملك يصادق على قانون يسمح لمجلس الوزراء باستحداث فئات جديدة للمستفيدين بالضمان الاجتماعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

المادة‭ ‬الأولى

يُستبدل‭ ‬بالتعريفين‭ ‬الواردين‭ ‬بالبندين‭ (‬1‭) ‬و‭(‬2‭) ‬من‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬البندان‭ ‬الآتيان‭:‬

1‭ -‬الوزارة‭: ‬الوزارة‭ ‬المختصة‭ ‬بالتنمية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

2‭ -‬الوزير‭: ‬الوزير‭ ‬المختص‭ ‬بالتنمية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

تُضاف‭ ‬فقرة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬نصها‭ ‬الآتي‭:‬

المادة‭ ‬الثالثة‭ (‬فقرة‭ ‬جديدة‭):‬

‮«‬ولمجلس‭ ‬الوزراء‭ -‬بناء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬الوزير‭- ‬استحداث‭ ‬فئات‭ ‬جديدة،‭ ‬ويصدر‭ ‬بها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‮»‬‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ -‬كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭- ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬