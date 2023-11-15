Thursday, 16 November 2023 08:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك يصادق على قانون يسمح لمجلس الوزراء باستحداث فئات جديدة للمستفيدين بالضمان الاجتماعي

11/15/2023 7:12:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صادق‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأصدر‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُستبدل‭ ‬بالتعريفين‭ ‬الواردين‭ ‬بالبندين‭ (‬1‭) ‬و‭(‬2‭) ‬من‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬البندان‭ ‬الآتيان‭:‬

1‭ -‬الوزارة‭: ‬الوزارة‭ ‬المختصة‭ ‬بالتنمية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

2‭ -‬الوزير‭: ‬الوزير‭ ‬المختص‭ ‬بالتنمية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

تُضاف‭ ‬فقرة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬نصها‭ ‬الآتي‭:‬

المادة‭ ‬الثالثة‭ (‬فقرة‭ ‬جديدة‭):‬

‮«‬ولمجلس‭ ‬الوزراء‭ -‬بناء‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬الوزير‭- ‬استحداث‭ ‬فئات‭ ‬جديدة،‭ ‬ويصدر‭ ‬بها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‮»‬‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ -‬كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭- ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬

MENAFN15112023000055011008ID1107432336

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث