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الملك يتسلم كتاب (وادي علي.. الطبيعة الصحراوية)

11/15/2023 7:12:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي‭ ‬مدير‭ ‬قطاع‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭ ‬بمفازة‭ ‬الصيد،‭ ‬حيث‭ ‬تشرف‭ ‬بإهداء‭ ‬جلالته‭ ‬كتاب‭ (‬وادي‭ ‬علي‭.. ‬الطبيعة‭ ‬الصحراوية‭).‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬للسيد‭ ‬عبدالله‭ ‬الكعبي‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإهداء‭ ‬وعلى‭ ‬الجهد‭ ‬الطيب‭ ‬الذي‭ ‬بذله‭ ‬في‭ ‬إعداده‭ ‬وإنجازه،‭ ‬ونوه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بالمحتوى‭ ‬القيم‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الإصدارات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬إضافة‭ ‬جديدة‭ ‬للمكتبة‭ ‬الوطنية‭ ‬ومرجعاً‭ ‬هاماً‭ ‬للباحثين‭ ‬والمهتمين‭ ‬بالحياة‭ ‬الفطرية‭ ‬والطبيعة‭ ‬الصحراوية،‭ ‬متمنياً‭ ‬جلالته‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬رفع‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬وبالغ‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬جلالته‭ ‬ومتابعته‭ ‬لإصدار‭ ‬هذا‭ ‬المؤلف،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالثروة‭ ‬البيئية‭ ‬الوطنية‭ ‬والمحافظة‭ ‬عليها،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ويديم‭ ‬عليه‭ ‬نعمة‭ ‬الصحة‭ ‬وموفور‭ ‬العافية‭ ‬والعمر‭ ‬المديد‭. ‬

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