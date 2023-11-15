الملك يتسلم كتاب (وادي علي.. الطبيعة الصحراوية)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم أمس في قصر الصخير عبد الله بن أحمد الكعبي مدير قطاع الحياة البرية بمفازة الصيد، حيث تشرف بإهداء جلالته كتاب (وادي علي.. الطبيعة الصحراوية).
وقد أعرب جلالته عن شكره للسيد عبدالله الكعبي على هذا الإهداء وعلى الجهد الطيب الذي بذله في إعداده وإنجازه، ونوه جلالة الملك المعظم بالمحتوى القيم لمثل هذه الإصدارات التي تشكل إضافة جديدة للمكتبة الوطنية ومرجعاً هاماً للباحثين والمهتمين بالحياة الفطرية والطبيعة الصحراوية، متمنياً جلالته له دوام التوفيق والسداد.
من جانبه، رفع عبدالله بن أحمد الكعبي أسمى آيات الشكر وبالغ التقدير والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة على دعم وتشجيع جلالته ومتابعته لإصدار هذا المؤلف، الذي يأتي في إطار حرص جلالته على الاهتمام بالثروة البيئية الوطنية والمحافظة عليها، سائلاً المولى تعالى أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويديم عليه نعمة الصحة وموفور العافية والعمر المديد.
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