الجيش الإسرائيلي يقتحم تحت غطاء ناري كثيف مستشفى الشفاء بغزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬صحفية‭ ‬بأن‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اقتحمت‭ ‬ساحة‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي،‭ ‬وأكد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬الدكتور‭ ‬منير‭ ‬البرش‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قام‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬ساحات‭ ‬المستشفى‭.‬

وبحسب‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المستشفى،‭ ‬تقدمت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬نحو‭ ‬ساحات‭ ‬المستشفى‭ ‬تحت‭ ‬غطاء‭ ‬ناري‭ ‬كثيف،‭ ‬وسط‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الرعب‭ ‬والهلع‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المواطنين‭ ‬النازحين‭ ‬والطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬والمرضى‭ ‬بداخل‭ ‬المستشفى‭.‬

وقال‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلي‭: ‬‮«‬القناصة‭ ‬ينتشرون‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬ودبابات‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تتمركز‭ ‬في‭ ‬ساحاته‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬الدكتور‭ ‬منير‭ ‬البرش،‭ ‬‮«‬تسمع‭ ‬انفجارات‭ ‬ضخمة‭ ‬وعنيفة‭ ‬بمجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬والدخان‭ ‬ينتشر‭ ‬على‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬والمرضى‭ ‬به،‭ ‬وتسببت‭ ‬الانفجارات‭ ‬في‭ ‬تحطم‭ ‬زجاج‭ ‬المستشفى‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‮»‬‭.‬

وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬بغزة‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الاقتحام‭ ‬بدأ‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬مشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬شارع‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬القسام،‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬البوابة‭ ‬الشرقية‭ ‬للمستشفى،‭ ‬والدبابات‭ ‬والآليات‭ ‬دخلت‭ ‬إلى‭ ‬حرم‭ ‬المستشفى‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬اقتحمت‭ ‬المجمع‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬قسم‭ ‬الولادة‭ ‬في‭ ‬المجمع،‭ ‬وفجرت‭ ‬أبواب‭ ‬الأقسام‭ ‬وجدرانا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المقتحمة‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬أن‭ ‬عشرات‭ ‬الجنود‭ ‬دخلوا‭ ‬مبنى‭ ‬قسم‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬والدبابات‭ ‬داخل‭ ‬حرم‭ ‬المجمع‭ ‬الطبي‭.‬

وطالب‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬منير‭ ‬البرش‭ ‬بالنزول‭ ‬إليهم‭ ‬في‭ ‬قبو‭ ‬المستشفى‭ ‬والتعاون‭ ‬والحضور‭ ‬للإجابة‭ ‬عن‭ ‬أسئلة،‭ ‬ورفض‭ ‬البرش‭ ‬ذلك‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬التعاون‭ ‬معكم،‭ ‬ولن‭ ‬آتي‭ ‬إليكم‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تقتلوني‭ ‬دون‭ ‬شهود‮»‬‭.‬

وأفاد‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬جنود‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬اعتدوا‭ ‬بالضرب‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬والجرحى‭ ‬والنازحين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬والتمريضية‭ ‬داخل‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‮»‬‭. ‬

‭ ‬وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي،‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬بموقع‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬جنود‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أجبروهم‭ ‬على‭ ‬خلع‭ ‬ملابسهم‭ ‬ووجهوا‭ ‬لهم‭ ‬الإهانة‭ ‬والشتائم،‭ ‬وطلبوا‭ ‬من‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬النزول‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬عملهم‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إجراء‭ ‬التحقيق‭ ‬معهم‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬القتل‭ ‬والسلاح‮»‬‭. ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جنود‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أخذوا‭ ‬صوراً‭ ‬إنسانيةً‭ ‬لهم‭ ‬لإظهار‭ ‬أنهم‭ ‬جاؤوا‭ ‬لكي‭ ‬يقدموا‭ ‬المساعدة‭ ‬للمستشفى‭ ‬وللمرضى،‭ ‬ولكن‭ ‬بنادقهم‭ ‬وسلاحهم‭ ‬وعتادهم‭ ‬العسكري‭ ‬يؤكد‭ ‬أنهم‭ ‬نزلوا‭ ‬المستشفى‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬واضحة‭ ‬تهدد‭ ‬حياة‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬والجرحى‭ ‬والنازحين‮»‬‭. ‬

‭ ‬ووفق‭ ‬المكتب،‭ ‬‮«‬قام‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بطرد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬وبعض‭ ‬المرضى‭ ‬وألقى‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬وحرمهم‭ ‬من‭ ‬تلقي‭ ‬العلاج‭ ‬وتركهم‭ ‬يواجهون‭ ‬مصير‭ ‬الموت‭ ‬والقصف‭ ‬والقتل‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬السلاح‭ ‬والقناصة‭ ‬والطائرات‭ ‬المُسيرة‭ ‬القاتلة‮»‬‭. ‬

قالت‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬نحمّل‭ ‬الكيان‭ ‬المحتل‭ ‬وقادته‭ ‬النازيين‭ ‬الجدد،‭ ‬والرئيس‭ ‬بايدن‭ ‬وإدارته‭ ‬كامل‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬تداعيات‭ ‬اقتحام‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬لمجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي،‭ ‬وما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬وآلاف‭ ‬النازحين،‭ ‬جراء‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬الوحشية‭ ‬بحق‭ ‬مرفق‭ ‬صحي‭ ‬محمي‭ ‬بحكم‭ ‬اتفاقية‭ ‬جنيف‭ ‬الرابعة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬حملت‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬رئيس‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬عما‭ ‬يجري‭ ‬من‭ ‬اقتحام‭ ‬لحرم‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭.‬

وزعم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قواته‭ ‬عثرت‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬وبنية‭ ‬تحتية‭ ‬خاصة‭ ‬بحماس‭ ‬خلال‭ ‬مداهمة‭ ‬مستمرة‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬واحدة‭ ‬محددة‭ ‬داخل‭ ‬المستشفى‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬نفت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬المزاعم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بوجود‭ ‬أسلحة‭ ‬في‭ ‬الشفاء‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬كذب‭ ‬ودعاية‭ ‬رخيصة‭ ‬تحاول‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تبرير‭ ‬تدمير‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬يقوم‭ ‬الاحتلال‭ ‬بوضع‭ ‬أسلحة‭ ‬في‭ ‬المكان،‭ ‬ونسْج‭ ‬مسرحيّة‭ ‬هزيلة‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تنطلي‭ ‬على‭ ‬أحد‮»‬‭.‬

ونفى‭ ‬مكتب‭ ‬الإعلام‭ ‬الحكومي‭ ‬بغزة‭ ‬أمس‭ ‬صحّة‭ ‬ما‭ ‬قالته‭ ‬إسرائيل‭ ‬حول‭ ‬توفير‭ ‬ممرات‭ ‬خروج‭ ‬آمنة‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أعدمت‭ ‬ميدانياً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬شخصا‭ ‬حاولوا‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭. ‬وشدد‭ ‬المكتب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأكاذيب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬ممرّات‭ ‬آمنة‭ ‬هي‭ ‬مجرد‭ ‬دعاية‭ ‬وادعاءات‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬أساس‭ ‬من‭ ‬الصحة‮»‬‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬مريض‭ ‬وفرقا‭ ‬طبية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬نازحين‭ ‬مازالوا‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬الذي‭ ‬غرق‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬حصار‭ ‬إسرائيلي‭ ‬مطبق‭.‬

الجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬كان‭ ‬يفرض‭ ‬حصارا‭ ‬خانقا‭ ‬على‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬أيام،‭ ‬ويمنع‭ ‬الدخول‭ ‬والخروج‭ ‬منه،‭ ‬وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬صحفية‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬كانت‭ ‬المسيرات‭ ‬والقناصة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تطلق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬هدف‭ ‬متحرك‭ ‬في‭ ‬ساحات‭ ‬المجمع‭.‬

وأثار‭ ‬مصير‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء،‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬القلق‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬بسبب‭ ‬تدهور‭ ‬الأوضاع‭ ‬مع‭ ‬نقص‭ ‬إمدادات‭ ‬الوقود‭ ‬والأدوية‭ ‬والغذاء‭ ‬والمياه‭. ‬

وبدأ‭ ‬أشخاص‭ ‬يحفرون‭ ‬مقبرة‭ ‬جماعية‭ ‬داخل‭ ‬المجمع‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لدفن‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬جثة‭ ‬للمرضى‭ ‬بدأت‭ ‬تتحلل‭. ‬وتوفي‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬حديثي‭ ‬الولادة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬نقلهم‭ ‬من‭ ‬الحضانات‭ ‬إلى‭ ‬الأسرة‭ ‬العادية‭.‬