بنجاح تام.. الخدمات الطبية الملكية تجري أول عملية نوعية لزراعة كبد بالبحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

إن‭ ‬برنامج‭ ‬نقل‭ ‬الأعضاء‭ ‬وزراعتها‭ ‬يشمل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تهيئ‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ -‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الجامعي‭ ‬كافة‭ ‬الظروف‭ ‬والإمكانات‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المطلق‭ ‬للبرامج‭ ‬الطموحة‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬لزراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬ليضم‭ ‬كفاءات‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬الأطباء‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬التخصصي‭ ‬بالدمام‭ ‬بمهنية‭ ‬وخبرة‭ ‬عاليتين‭.‬

وصرح‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬نقل‭ ‬الأعضاء‭ ‬وزراعتها‭ ‬سينطلق‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬ليكون‭ ‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الجامعي‭ ‬مركزا‭ ‬متخصصا‭ ‬ومتميزا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الرعاية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬نقدمها‭ ‬لمرضى،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فريق‭ ‬متعدد‭ ‬التخصصات‭ ‬بقيادة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الدوليين‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬للمرضى‭ ‬الذين‭ ‬تطلبت‭ ‬حالاتهم‭ ‬الخضوع‭ ‬لمثل‭ ‬تلك‭ ‬الإجراءات‭. ‬

كما‭ ‬قال‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬نقل‭ ‬الأعضاء‭ ‬وزراعتها‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬لمرضى‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬والكبدي‭ ‬لهو‭ ‬الحل‭ ‬الامثل‭ ‬لإنهاء‭ ‬معاناة‭ ‬المرضى‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬الحاجة‭ ‬لغسل‭ ‬الكلى‭ ‬طيلة‭ ‬حياتهم‭ ‬أو‭ ‬ممن‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬الكبد،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬انطلاق‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬يعتبر‭ ‬إنجازا‭ ‬نوعيا،‭ ‬والذي‭ ‬تحقق‭ ‬بفضل‭ ‬المستوى‭ ‬العالي‭ ‬والسريع‭ ‬من‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للعلاج‭ ‬بالخارج،‭ ‬والذي‭ ‬عليه‭ ‬سيتم‭ ‬علاج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأعضاء‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬أجسامهم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬رعاية‭ ‬مبتكرة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الرحمة‭ ‬لأحبائهم‭ ‬وذويهم،‭ ‬مما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬شفائهم،‭ ‬مقدما‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬للمتبرعين،‭ ‬الأحياء‭ ‬منهم‭ ‬والمتوفين،‭ ‬الذين‭ ‬سيقدمون‭ ‬هبات‭ ‬لا‭ ‬تقدّر‭ ‬بثمن‭ ‬لمنح‭ ‬هؤلاء‭ ‬المرضى‭ ‬فرصة‭ ‬عيش‭ ‬حياة‭ ‬أفضل‭. ‬

وذكر‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للعلاج‭ ‬بالخارج،‭ ‬فقد‭ ‬قام‭ ‬فريق‭ ‬نقل‭ ‬الأعضاء‭ ‬وزراعتها‭ ‬بإجراء‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬زراعة‭ ‬كبد‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بنجاح‭ ‬تام‭ ‬لمريض‭ ‬عشريني‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬الكبد‭. ‬مفيدا‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬زراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬يشمل‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬المريض‭ ‬والمتبرّع،‭ ‬التحضير‭ ‬قبل‭ ‬العمليات،‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية،‭ ‬والمتابعة‭ ‬بعد‭ ‬العمليات‭ ‬ومعالجة‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬بعد‭ ‬العمليات‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المضاعفات،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬بكوادر‭ ‬متخصصة‭ ‬ودولية‭ ‬ذات‭ ‬كفاءة‭ ‬عالية‭. ‬

وأضاف‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬بين‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬طبية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬نقل‭ ‬وزراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬البشرية‭ ‬كمستشفى‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬التخصّصي‭ ‬بالدمام‭ ‬مستمر‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬وإنشاء‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بهدف‭ ‬تدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬المحلّي‭ ‬أو‭ ‬الابتعاث‭ ‬للخارج‭ ‬لمواكبة‭ ‬كافة‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وتوفير‭ ‬طاقم‭ ‬طبّي‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والمهنية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بزراعة‭ ‬ونقل‭ ‬الأعضاء‭ ‬البشرية‭.‬

وذكر‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬قطعت‭ ‬شوطا‭ ‬طويلا‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬وتحقيق‭ ‬القفزات‭ ‬النوعية‭ ‬لتكون‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬وشاملة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مقدما‭ ‬شكره‭ ‬للجنة‭ ‬العلاج‭ ‬بالخارج‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومستشفى‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬التخصصي‭ ‬بالدمام‭ ‬لدعمهم‭ ‬وجهودهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬المتميز‭.‬

فيما‭ ‬صرح‭ ‬العقيد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الجامعي‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬ومستشفى‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬التخصصي‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬نموذج‭ ‬للتعاون‭ ‬والترابط‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وبالأخص‭ ‬المجال‭ ‬الطبي،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬زراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬هي‭ ‬أحد‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون،‭ ‬موجها‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬القائمين‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المثمر‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬زراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬عبر‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬القحطاني‭ ‬استشاري‭ ‬جراحة‭ ‬الكبد‭ ‬والبنكرياس‭ ‬وزراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬للجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬البحريني‭ ‬لهذا‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬نقل‭ ‬وزراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬لمرضى‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬عمليات‭ ‬زراعة‭ ‬الكلى،‭ ‬والكبد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬وتدريبية‭ ‬أخرى،‭ ‬موجها‭ ‬شكره‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬سعادة‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬وفريق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬لتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬لعلاج‭ ‬المرضى‭ ‬وتدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬وعلى‭ ‬ما‭ ‬يقدمونه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬للمرضى‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬زاهر‭ ‬ومنظومة‭ ‬صحية‭ ‬متطورة‭. ‬