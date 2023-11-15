Thursday, 16 November 2023 08:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنجاح تام.. الخدمات الطبية الملكية تجري أول عملية نوعية لزراعة كبد بالبحرين

11/15/2023 7:12:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬الإنجازات‭ ‬الطبية‭ ‬المتميزة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬دشنت‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬برنامج‭ ‬نقل‭ ‬زراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬عملها‭ ‬الطموحة‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬سيشكل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬للخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بالمملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬التخصصي‭ ‬بالدمام‭ ‬ليكون‭ ‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الجامعي‭ ‬مركزا‭ ‬متميزا‭ ‬ومتخصصا‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬وزراعة‭ ‬الأعضاء‭. ‬

إن‭ ‬برنامج‭ ‬نقل‭ ‬الأعضاء‭ ‬وزراعتها‭ ‬يشمل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تهيئ‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ -‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الجامعي‭ ‬كافة‭ ‬الظروف‭ ‬والإمكانات‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المطلق‭ ‬للبرامج‭ ‬الطموحة‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬لزراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬ليضم‭ ‬كفاءات‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬الأطباء‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬التخصصي‭ ‬بالدمام‭ ‬بمهنية‭ ‬وخبرة‭ ‬عاليتين‭.‬

وصرح‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬نقل‭ ‬الأعضاء‭ ‬وزراعتها‭ ‬سينطلق‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬ليكون‭ ‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الجامعي‭ ‬مركزا‭ ‬متخصصا‭ ‬ومتميزا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الرعاية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬نقدمها‭ ‬لمرضى،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فريق‭ ‬متعدد‭ ‬التخصصات‭ ‬بقيادة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الدوليين‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الرعاية‭ ‬للمرضى‭ ‬الذين‭ ‬تطلبت‭ ‬حالاتهم‭ ‬الخضوع‭ ‬لمثل‭ ‬تلك‭ ‬الإجراءات‭. ‬

كما‭ ‬قال‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬نقل‭ ‬الأعضاء‭ ‬وزراعتها‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬لمرضى‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬والكبدي‭ ‬لهو‭ ‬الحل‭ ‬الامثل‭ ‬لإنهاء‭ ‬معاناة‭ ‬المرضى‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬الحاجة‭ ‬لغسل‭ ‬الكلى‭ ‬طيلة‭ ‬حياتهم‭ ‬أو‭ ‬ممن‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬الكبد،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬انطلاق‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬يعتبر‭ ‬إنجازا‭ ‬نوعيا،‭ ‬والذي‭ ‬تحقق‭ ‬بفضل‭ ‬المستوى‭ ‬العالي‭ ‬والسريع‭ ‬من‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للعلاج‭ ‬بالخارج،‭ ‬والذي‭ ‬عليه‭ ‬سيتم‭ ‬علاج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأعضاء‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬أجسامهم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬رعاية‭ ‬مبتكرة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الرحمة‭ ‬لأحبائهم‭ ‬وذويهم،‭ ‬مما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬شفائهم،‭ ‬مقدما‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬للمتبرعين،‭ ‬الأحياء‭ ‬منهم‭ ‬والمتوفين،‭ ‬الذين‭ ‬سيقدمون‭ ‬هبات‭ ‬لا‭ ‬تقدّر‭ ‬بثمن‭ ‬لمنح‭ ‬هؤلاء‭ ‬المرضى‭ ‬فرصة‭ ‬عيش‭ ‬حياة‭ ‬أفضل‭. ‬

وذكر‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للعلاج‭ ‬بالخارج،‭ ‬فقد‭ ‬قام‭ ‬فريق‭ ‬نقل‭ ‬الأعضاء‭ ‬وزراعتها‭ ‬بإجراء‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬زراعة‭ ‬كبد‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بنجاح‭ ‬تام‭ ‬لمريض‭ ‬عشريني‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬الكبد‭. ‬مفيدا‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬زراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬يشمل‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬المريض‭ ‬والمتبرّع،‭ ‬التحضير‭ ‬قبل‭ ‬العمليات،‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية،‭ ‬والمتابعة‭ ‬بعد‭ ‬العمليات‭ ‬ومعالجة‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬بعد‭ ‬العمليات‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المضاعفات،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬بكوادر‭ ‬متخصصة‭ ‬ودولية‭ ‬ذات‭ ‬كفاءة‭ ‬عالية‭. ‬

وأضاف‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬بين‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬طبية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬نقل‭ ‬وزراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬البشرية‭ ‬كمستشفى‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬التخصّصي‭ ‬بالدمام‭ ‬مستمر‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬وإنشاء‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بهدف‭ ‬تدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬المحلّي‭ ‬أو‭ ‬الابتعاث‭ ‬للخارج‭ ‬لمواكبة‭ ‬كافة‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وتوفير‭ ‬طاقم‭ ‬طبّي‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬عال‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والمهنية‭ ‬فيما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بزراعة‭ ‬ونقل‭ ‬الأعضاء‭ ‬البشرية‭.‬

وذكر‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬قطعت‭ ‬شوطا‭ ‬طويلا‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬وتحقيق‭ ‬القفزات‭ ‬النوعية‭ ‬لتكون‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬وشاملة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مقدما‭ ‬شكره‭ ‬للجنة‭ ‬العلاج‭ ‬بالخارج‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومستشفى‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬التخصصي‭ ‬بالدمام‭ ‬لدعمهم‭ ‬وجهودهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬المتميز‭.‬

فيما‭ ‬صرح‭ ‬العقيد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الجامعي‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬ومستشفى‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬التخصصي‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬نموذج‭ ‬للتعاون‭ ‬والترابط‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وبالأخص‭ ‬المجال‭ ‬الطبي،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬زراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬هي‭ ‬أحد‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون،‭ ‬موجها‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬القائمين‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المثمر‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬زراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬عبر‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬القحطاني‭ ‬استشاري‭ ‬جراحة‭ ‬الكبد‭ ‬والبنكرياس‭ ‬وزراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬للجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬البحريني‭ ‬لهذا‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬نقل‭ ‬وزراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬لمرضى‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬عمليات‭ ‬زراعة‭ ‬الكلى،‭ ‬والكبد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬وتدريبية‭ ‬أخرى،‭ ‬موجها‭ ‬شكره‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬سعادة‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬وفريق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬لتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬لعلاج‭ ‬المرضى‭ ‬وتدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬وعلى‭ ‬ما‭ ‬يقدمونه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة‭ ‬للمرضى‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬زاهر‭ ‬ومنظومة‭ ‬صحية‭ ‬متطورة‭. ‬

MENAFN15112023000055011008ID1107432332

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث