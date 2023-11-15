بنجاح تام.. الخدمات الطبية الملكية تجري أول عملية نوعية لزراعة كبد بالبحرين

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- Akhbar Al Khaleej) في إطار تعزيز وتطوير الإنجازات الطبية المتميزة بمملكة البحرين، دشنت الخدمات الطبية الملكية برنامج نقل زراعة الأعضاء وذلك ضمن خطة عملها الطموحة والذي من شأنه سيشكل نقلة نوعية للخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وذلك بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ليكون مستشفى الملك حمد الجامعي مركزا متميزا ومتخصصا في نقل وزراعة الأعضاء.
إن برنامج نقل الأعضاء وزراعتها يشمل على أن تهيئ الخدمات الطبية الملكية -مستشفى الملك حمد الجامعي كافة الظروف والإمكانات وتقديم الدعم المطلق للبرامج الطموحة من جهة، ومن جهة أخرى، تشكيل فريق لزراعة الأعضاء ليضم كفاءات متميزة من المتخصصين الأطباء من مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بمهنية وخبرة عاليتين.
وصرح العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية أن برنامج نقل الأعضاء وزراعتها سينطلق في نوفمبر 2023 ليكون مستشفى الملك حمد الجامعي مركزا متخصصا ومتميزا في تعزيز الرعاية الاستثنائية التي نقدمها لمرضى، وذلك من خلال فريق متعدد التخصصات بقيادة عدد من الخبراء الدوليين من المملكة العربية السعودية لتقديم أفضل مستوى من الرعاية للمرضى الذين تطلبت حالاتهم الخضوع لمثل تلك الإجراءات.
كما قال أن برنامج نقل الأعضاء وزراعتها ولا سيما لمرضى الفشل الكلوي والكبدي لهو الحل الامثل لإنهاء معاناة المرضى والمتمثلة في الحاجة لغسل الكلى طيلة حياتهم أو ممن يعاني من فشل في وظائف الكبد، مؤكدا أن انطلاق هذا البرنامج يعتبر إنجازا نوعيا، والذي تحقق بفضل المستوى العالي والسريع من التنسيق مع اللجنة العليا للعلاج بالخارج، والذي عليه سيتم علاج العديد من المرضى الذين يعانون من أمراض في مراحل متقدمة في بعض الأعضاء الحيوية في أجسامهم، من خلال تقديم رعاية مبتكرة قائمة على الرحمة لأحبائهم وذويهم، مما من شأنه أن يحقق نتائج جيدة في رحلة شفائهم، مقدما شكره وامتنانه للمتبرعين، الأحياء منهم والمتوفين، الذين سيقدمون هبات لا تقدّر بثمن لمنح هؤلاء المرضى فرصة عيش حياة أفضل.
وذكر العميد طبيب الشيخ فهد أنه من ضمن التعاون المشترك وبالتنسيق مع اللجنة العليا للعلاج بالخارج، فقد قام فريق نقل الأعضاء وزراعتها بإجراء أول حالة زراعة كبد بمملكة البحرين بنجاح تام لمريض عشريني يعاني من فشل في وظائف الكبد. مفيدا أن برنامج زراعة الأعضاء يشمل على تقييم المريض والمتبرّع، التحضير قبل العمليات، العمليات الجراحية، والمتابعة بعد العمليات ومعالجة ما قد يحدث بعد العمليات من بعض المضاعفات، وكل ذلك يتم بكوادر متخصصة ودولية ذات كفاءة عالية.
وأضاف على ذلك، أن العمل المشترك في البرامج بين الخدمات الطبية الملكية ومؤسسات طبية رائدة في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية كمستشفى الملك فهد التخصّصي بالدمام مستمر وذلك من خلال تنفيذ وإنشاء برنامج تدريبي في مملكة البحرين، بهدف تدريب الكوادر الطبية على إجراء مثل هذه العمليات سواء من خلال التدريب المحلّي أو الابتعاث للخارج لمواكبة كافة التطورات في هذا المجال وتوفير طاقم طبّي على قدر عال من الكفاءة والمهنية فيما يتعلّق بزراعة ونقل الأعضاء البشرية.
وذكر العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة آل خليفة أن الخدمات الطبية الملكية قطعت شوطا طويلا على طريق التطوير والتحديث وتحقيق القفزات النوعية لتكون منظومة متكاملة وشاملة في تقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين بمملكة البحرين، مقدما شكره للجنة العلاج بالخارج بمملكة البحرين ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام لدعمهم وجهودهم الكبيرة لإنجاح هذا البرنامج المتميز.
فيما صرح العقيد طبيب الشيخ سلمان بن محمد بن عبدالله آل خليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي ان هذا التنسيق بين الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الملك فهد التخصصي ما هو إلا نموذج للتعاون والترابط الوثيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبالأخص المجال الطبي، حيث إن زراعة الأعضاء هي أحد مجالات التعاون، موجها شكره وتقديره لجميع القائمين بالعمل في مستشفى الملك فهد على هذا المشروع المثمر بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في مجال زراعة الأعضاء بمملكة البحرين.
ومن جانبه عبر الدكتور محمد القحطاني استشاري جراحة الكبد والبنكرياس وزراعة الأعضاء عن فخره للجهود المبذولة من الجانب البحريني لهذا التعاون المشترك في برنامج نقل وزراعة الأعضاء لمرضى الخدمات الطبية الملكية، والتي تشمل عمليات زراعة الكلى، والكبد، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية وتدريبية أخرى، موجها شكره الجزيل إلى سعادة العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية وفريق العمل من مملكة البحرين وذلك لتطوير الخدمات لعلاج المرضى وتدريب الكوادر وتبادل الخبرات، وعلى ما يقدمونه من جهود كبيرة للمرضى للمضي قدما نحو مستقبل زاهر ومنظومة صحية متطورة.
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