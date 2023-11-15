الـمـلـك: جـامـعـة الخليج الـعـربـي تجسد التعاون الـمـشـتـرك والـمـثـمـر بـيـن دول مـجـلـس الـتـعـاون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير‭ ‬أمس‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وذلك‭ ‬للسلام‭ ‬على‭ ‬جلالته‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه‭ ‬رئيساً‭ ‬لجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬رحب‭ ‬جلالته‭ ‬برئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬متمنياً‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬الجامعة‭ ‬الرائدة‭ ‬والارتقاء‭ ‬ببرامجها‭ ‬ومناهجها‭ ‬وتخصصاتها‭ ‬العلمية‭.‬

وأثنى‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬الإسهامات‭ ‬العلمية‭ ‬والبحثية‭ ‬القيمة‭ ‬للجامعة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬عبر‭ ‬مسيرتها‭ ‬الطويلة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬الطبية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬وما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬متميزة‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الجامعات‭ ‬العربية‭ ‬والعالمية‭ ‬العريقة‭.‬

‭ ‬واستذكر‭ ‬جلالته‭ ‬جهود‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬السابق‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬العوهلي‭ -‬رحمه‭ ‬الله‭- ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬اضطلع‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬هذه‭ ‬الجامعة‭ ‬العريقة‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ستواصل‭ ‬دعمها‭ ‬ومساندتها‭ ‬للجامعة‭ ‬لثقتها‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬التعليمي‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الكبير‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬أجيالاً‭ ‬أسهمت‭ ‬بعلمها‭ ‬ومؤهلاتها‭ ‬في‭ ‬تقدم‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وازدهارها‭ ‬وتعزيز‭ ‬نهضتها‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الميادين‭ ‬والتخصصات‭ ‬العلمية‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬عن‭ ‬جزيل‭ ‬شكره‭ ‬وعظيم‭ ‬تقديره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومساندتها‭ ‬المتواصلة‭ ‬للجامعة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬ورسالتها‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬مثمناً‭ ‬احتضان‭ ‬المملكة‭ ‬لمقر‭ ‬الجامعة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬وما‭ ‬هيأته‭ ‬من‭ ‬أجواء‭ ‬مناسبة‭ ‬لإنجاح‭ ‬عملها‭. ‬