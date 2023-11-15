الـمـلـك: جـامـعـة الخليج الـعـربـي تجسد التعاون الـمـشـتـرك والـمـثـمـر بـيـن دول مـجـلـس الـتـعـاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بالدور الحيوي البارز الذي تضطلع به جامعة الخليج العربي، التي تعد من الصروح العلمية والحضارية المتميزة وتجسد التعاون المشترك والمثمر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة.
جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة في قصر الصخير أمس الدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيس جامعة الخليج العربي، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة تعيينه رئيساً لجامعة الخليج العربي.
وقد رحب جلالته برئيس جامعة الخليج العربي، متمنياً له دوام التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الجامعة الرائدة والارتقاء ببرامجها ومناهجها وتخصصاتها العلمية.
وأثنى جلالته على الإسهامات العلمية والبحثية القيمة للجامعة، مشيداً بالإنجازات والنجاحات المهمة التي حققتها عبر مسيرتها الطويلة في كافة المجالات الطبية والأكاديمية والبحث العلمي وما تحظى به من مكانة متميزة بين مختلف الجامعات العربية والعالمية العريقة.
واستذكر جلالته جهود رئيس جامعة الخليج العربي السابق الدكتور خالد عبد الرحمن العوهلي -رحمه الله- والدور الذي اضطلع به في خدمة هذه الجامعة العريقة.
وأكد أن مملكة البحرين ستواصل دعمها ومساندتها للجامعة لثقتها بأن هذا الصرح التعليمي الأكاديمي الكبير استطاع أن يخرج أجيالاً أسهمت بعلمها ومؤهلاتها في تقدم الدول الخليجية الشقيقة وازدهارها وتعزيز نهضتها التنموية في جميع الميادين والتخصصات العلمية.
من جانبه أعرب رئيس جامعة الخليج العربي عن جزيل شكره وعظيم تقديره وامتنانه لجلالة الملك المعظم على دعم مملكة البحرين ومساندتها المتواصلة للجامعة لتحقيق أهدافها ورسالتها الأكاديمية، مثمناً احتضان المملكة لمقر الجامعة منذ تأسيسها وما هيأته من أجواء مناسبة لإنجاح عملها.
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