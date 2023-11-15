طيران الخليج ولوفثانسا تكنيك الشرق الأوسط تعلنان عن عقد شراكة استراتيجية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) وقعت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية الرسمية لمملكة البحرين، مذكرة تفاهم لعقد شراكة استراتيجية مع شركة "لوفثانسا تكنيك" الشرق الأوسط، على هامش معرض دبي للطيران 2023 ، تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة.



وتُعرف لوفثانسا تكنيك الشرق الأوسط بخدماتها المميزة في الصيانة والتصليح والتجديد لمركبات إطار الطائرات وتصليحات المحركات الخفيفة.



ويشمل برنامج التدريب الشامل في إطار مذكرة التفاهم موظفي لوفثانسا تكنيك الشرق الأوسط وطيران الخليج وسيغطي عمليات التجديد والتصليح وضمان الجودة.



كما تتيح مذكرة التفاهم المجال لتبادل أفضل الممارسات والكفاءات مما يسهم في رفد صناعة الطيران على مستوى المنطقة، وبالإضافة إلى فتح المجال لتقييم إمكانية تقديم الدعم في الصيانة.



ورحب القبطان وليد عبدالحميد العلوي الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج بانطلاقة الشراكة مع لوفثانسا تكنيك الشرق الأوسط، مؤكداً ما توليه الشركة من أولوية لمواصلة التدريب وبناء القدرات لفريق العمل.



وأشار إلى أن خبرات لوفثانسا تكنيك في مجال التصليحات الهيكلية تجعل منها شريكاً مثالياً لطيران الخليج، معرباً عن تطلعه لتعاون مثمر يعود أثره على الناقلة الوطنية وتجربة المسافرين.



وقال إن هذا التعاون بين طيران الخليج ولوفثانسا يمثل خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة العمليات والالتزام بأعلى معايير السلامة في صيانة الطائرات، ومن المؤمل أن تعود هذه الشراكة المثمرة بالفائدة على كلا الشركتين، وتقود إلى تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الطيران والنقل الجوي.



من جانبه قال زياد الحازمي الرئيس التنفيذي للوفثانسا تكنيك الشرق الأوسط إن توقيع مذكرة التفاهم يعتبر محطة هامة للشركة ولطيران الخليج، معرباً عن سروره بالشراكة مع طيران الخليج والمساهمة في تطوير إمكانيات الصيانة لديها وتعزيز كفاءة العمليات فيها ورفد مقومات صناعة الطيران في المنطقة.