طيران الخليج ولوفثانسا تكنيك الشرق الأوسط تعلنان عن عقد شراكة استراتيجية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقعت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية الرسمية لمملكة البحرين، مذكرة تفاهم لعقد شراكة استراتيجية مع شركة "لوفثانسا تكنيك" الشرق الأوسط، على هامش معرض دبي للطيران 2023 ، تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة.
وتُعرف لوفثانسا تكنيك الشرق الأوسط بخدماتها المميزة في الصيانة والتصليح والتجديد لمركبات إطار الطائرات وتصليحات المحركات الخفيفة.
ويشمل برنامج التدريب الشامل في إطار مذكرة التفاهم موظفي لوفثانسا تكنيك الشرق الأوسط وطيران الخليج وسيغطي عمليات التجديد والتصليح وضمان الجودة.
كما تتيح مذكرة التفاهم المجال لتبادل أفضل الممارسات والكفاءات مما يسهم في رفد صناعة الطيران على مستوى المنطقة، وبالإضافة إلى فتح المجال لتقييم إمكانية تقديم الدعم في الصيانة.
ورحب القبطان وليد عبدالحميد العلوي الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج بانطلاقة الشراكة مع لوفثانسا تكنيك الشرق الأوسط، مؤكداً ما توليه الشركة من أولوية لمواصلة التدريب وبناء القدرات لفريق العمل.
وأشار إلى أن خبرات لوفثانسا تكنيك في مجال التصليحات الهيكلية تجعل منها شريكاً مثالياً لطيران الخليج، معرباً عن تطلعه لتعاون مثمر يعود أثره على الناقلة الوطنية وتجربة المسافرين.
وقال إن هذا التعاون بين طيران الخليج ولوفثانسا يمثل خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة العمليات والالتزام بأعلى معايير السلامة في صيانة الطائرات، ومن المؤمل أن تعود هذه الشراكة المثمرة بالفائدة على كلا الشركتين، وتقود إلى تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الطيران والنقل الجوي.
من جانبه قال زياد الحازمي الرئيس التنفيذي للوفثانسا تكنيك الشرق الأوسط إن توقيع مذكرة التفاهم يعتبر محطة هامة للشركة ولطيران الخليج، معرباً عن سروره بالشراكة مع طيران الخليج والمساهمة في تطوير إمكانيات الصيانة لديها وتعزيز كفاءة العمليات فيها ورفد مقومات صناعة الطيران في المنطقة.
MENAFN15112023000055011008ID1107431303
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.