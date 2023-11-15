كيف تتباهى صناعةُ المسيرات الروسية القاتلة بمكوناتها السويسرية؟

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يظهر أندري ستاروخ، وهو جندي أوكرانيرابط خارجي ، في صورة نُشرت على موقع فيسبوك في 16 أغسطس، مستلقياً على سرير في المستشفى، والعديد من الحقن الوريدية مربوطة بذراعيه.

وتغطي الضمادات الموجودة على ظهره أجزاء جسده التي أصيبت بالشظايا. وهو يبتسم ويرفع ثلاثة أصابع أمام الكاميرا تمثل الأمتار الثلاثة التي أخطأته بسببها المسيرة الانتحارية الروسية في اليوم السابق.

وقد كتب ستاروخ في منشور على فيسبوك بعد أن نجا من الموت بأعجوبة: "كُتبت لي حياة جديدة بالأمس". لقد أخطأتني المسيرة الروسية لانسيت (طائرة بدون طيار) بثلاثة أمتار، وهو ما أنقذنا ربما".

تطبيق العقوبات الروسية: سويسرا في مرمى الانتقادات

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الغنية، سلسلة من العقوبات على الأفراد والشركات والتجارة الروسية. وقد حافظت سويسرا على اتساقها مع الاتحاد الأوروبي، حيث نفذت الحزمة العاشرة من العقوبات في مارس.

لكن ذلك لم يمنع المجتمع الدولي - بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، ومؤخرا مجموعة السبع - من انتقاد سويسرا لعدم قيامها بما يكفي. ووجّهت أصابع الاتهام بشكل خاص إلى العدد المحدود من الأصول الروسية المجمدة في سويسرا، مشيرة إلى أن الدولة الواقعة في جبال الألب يمكن أن تقوم بعمل أفضل في مجال إنفاذ العقوبات.

سنلقي نظرة في هذه السلسلة، على الخطوات التي اتخذتها سويسرا من أجل الامتثال للمعايير الدولية والمجالات التي تخلفت فيها عن الركب. ونتساءل عن أسباب العقوبات وعواقبها المترتبة على تجار السلع الأساسية المقيمين في سويسرا. ونقوم أيضًا بتحليل الأصول الروسية الموجودة في البلاد، ونعمل على فهم كيفية تعامل بعض أفراد الطبقة الأوليغارشية مع العقوبات.

End of insertionنهاية دمج قطع الغيار

تُستخدم المكونات الغربية، بما في ذلك قطع الغيار السويسرية، في تصنيع مسيرات على غرار تلك التي أصابت ستاروخ. وتكثر القصص العديدة عن الهجمات الروسية الناجحة بطائرات لانسيت، على وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية وفي الصحافة الروسية. وتضغط كييف على حلفائها لبذل المزيد من الجهد لحرمان روسيا من القطع اللازمة لصنع هذا السلاح الفتاك. لكن موسكو عازمة على زيادة إنتاجها وأثبتت براعتها في التحايل على العقوبات.

مسيرة لانسيت هي طائرة صغيرة بدون طيار تطير على ارتفاعات عالية نسبيًا. وهي مدمجة المكونات وخفية ورشيقة ويصعب إسقاطها. وتكمن وظيفتها الأساسية في كشف الهدف وتدميره. وتعمل لانسيت بنظام زوجين من الطائرات بدون طيار. حيث تقوم أول مسيرة استطلاع بتحديد الهدف. ثم يتم إطلاق لانسيت لتدميره. و تُعتبر لانسيت، التي يبلغ سعرها المعلن 35000 دولار (24000 فرنك سويسري)، رخيصة وفعالة وسهلة الاستخدام.

Kai Reusser / swissinfo

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شركة روستيخ، في شهر أغسطس، وهي شركة حكومية تم إنشاؤها للمساعدة في تطوير وإنتاج المنتجات المدنية والعسكرية، بتعزيز إنتاجها. ونقل الكرملينرابط خارجي عن بوتين قوله إن هذه المسيرات أثبتت فعاليتها بشكل خاص في المعارك.

وأفيد أن بوتين قال في الاجتماع مع رئيس شركة روستيخ، سيرغي تشيميزوف: "إن الانفجار قوي، وأن أي معدات، بما في ذلك المعدات الأجنبية الصنع، لا تحترق فحسب، بل تنفجر أيضًا".

قطع الغيار السويسرية

حصلت سويس إنفو على وثائق تم التحقق منها، تتضمن معلومات جديدة، تظهر أن مسيرات لانسيت التي هبطت في أوكرانيا في يونيو الماضي تحتوي على قطع غيار، أنتجتها شركات غربية، بما في ذلك شركات سويسرية هذا العام. كما قدم الوسطاء الروس، الذين يطلق عليهم اسم "أصحاب الحلول"، وكذلك المسؤولون الروس والأوكرانيون، معلومات مفصلة حول كيفية تحايل روسيا على العقوبات الدولية وضمان تزويد المسيرات الروسية، باستمرار بمكونات أجنبية. وتعد التصريحات الرسمية الروسية لوسائل الإعلام الغربية نادرة، منذ بداية حرب موسكو في أوكرانيا.

واطلعت سويس إنفو بصفة حصرية على البيانات التي عرضتها المصادر الأوكرانية في شهر أغسطس. وفي حين أشارت تقارير إعلامية بالفعل إلى استخدام الرقائق السويسرية الصنع في المسيرات الروسية، ولا سيما مسيرة لانسيت، ومسيرات أخرى، ذات كفاءة مماثلة من طراز أورلان أو شاهد، فإن الجديد هو أن البيانات تظهر أن بعض هذه الرقائق تم إنتاجها في عام 2023. وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها كل من الشركات والحكومة السويسرية، لإنهاء جميع صادرات هذه الرقائق إلى روسيا أو دول ثالثة تقوم بإعادة تصديرها.

وأثناء تحليلنا للوثائق، وجدت سويس إنفو بأنه تم تحديد ما لا يقل عن 19 مكونًا إلكترونيًا أجنبي الصنع في مسيرات لانسيت. والشركتان السويسريتان المحددتان في الوثيقة هما "إس تي ميكروإلكترونكس" (STMicroelectronics)، و"يو بلوكس"(u-blox). وقد ورد سابقا ذكر الشركتين السويسريتين، في تقارير أخرى نشرتها مراكز الأبحاث في أوكرانيا والمملكة المتحدة.

وتُظهر الوثائق التي اطلعت سويس إنفو عليها، بأن شركة روسية تدعى "في إم كي" (VMK) هي أحد الموردين الرئيسيين لمختلف المكونات الإلكترونية، الموجهة إلى روسيا. وقد استوردت الشركة منتجات إس تي ميكروإلكترونكس إلى روسيا بقيمة إجمالية قدرها 53,500 دولار (58,318 فرنكًا سويسريًا)، وذلك خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023. ودول المنشأ المذكورة لهذه المنتجات هي الصين وماليزيا والفلبين. وجرى شحن البضائع من هونغ كونغ.

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Kai Reusser / swissinfo

وقد فرضت سويسرا عقوبات على في إم كي في أغسطس 2023، وتبعتها الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركة في سبتمبر 2023. ولم تحدد المعلومات التي استعرضتها سويس إنفو ما إذا كانت قطع الغيار المحددة التي استوردتها في إم كي إلى روسيا قد استخدمت في مسيرات لانسيت.

أكد أولكسندر نوفيكوف، رئيس الوكالة الوطنية الأوكرانية لمكافحة الفساد (NACPرابط خارجي )، في مقابلة مع سويس إنفو ذلك قائلا: "في عملية تحليل المعلومات المتعلقة بالمكونات الإلكترونية الموجودة في نماذج لانسيت من المسيرات، تم تحديد ما لا يقل عن 19 مكونًا إلكترونيًا منتجًا في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل استخدام وحدات الملاحة عبر الأقمار الصناعية التابعة ليوبلوكس المصنعة في سويسرا". واضطلعت الوكالة الأوكرانية أيضًا منذ بداية الحرب، بمهام تحديد قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد والأصول الروسية.

أولكسندر نوفيكوف، رئيس الوكالة الوطنية الأاوكرانية لمكافحة الفساد. CC BY 4.0

لتحديد الشركات الموردة لهذه المكونات الإلكترونية، قامت الوكالة الوطنية الأوكرانية لمكافحة الفساد (NACP) بتحليل المعلومات من مصادر حكومية أوكرانية مختلفة. ووفقاً لمصادر سويس إنفو، يقوم الروس بالتخلص من الأدلة التي تشير إلى مصدر الرقائق. وأكدت أنها تمكنت من التعرف على الشركة المصنعة للمعدات بفضل استخدام معدات خاصة. وقالت أيضًا إن تحليل البيانات التجارية أكد كيفية وصولها إلى روسيا.

ويثير ذلك التساؤل حول كيفية وهوية الشركات التي تتحايل على العقوبات لبيع مكونات أجنبية الصنع إلى روسيا. وقد سارع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تنفيذ العقوبات على الأصول والأفراد الروس في بداية الحرب. وحذت سويسرا حذوهما. وقد انضمت سويسرا إلى الجولة 11 التي نفذها الاتحاد الأوروبي في أغسطس 2023، من أجل منع روسيا من التحايل على العقوبات، وتضمنت هذه الجولة فرض حظر على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع التي تساهم في التعزيز العسكري التقني لروسيا. وتنطبق هذه القيود على 87 شركة، بما في ذلك تلك التي زودت روسيا بهذه السلع من دول ثالث.

وقال يورغن بوهلر ماركانو من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO)،رابط خارجي وهي إحدى هيئات وزارة الاقتصاد في البلاد، في مقابلة مع ـسويس إنفو إنّ "هناك تعاونًا وثيقًا مع السلطات المختصة في أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بتحديد المكونات التي تم العثور عليها".

وتوصلت التحقيقات حتى وقت قريب، إلى أن المكونات التي تم العثور عليها قد حصلت عليها روسيا أو إيران قبل فبراير 2022. ومع ذلك، أكدت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أن قطع الغيار السويسرية من المحتمل أن تكون قد وصلت إلى روسيا هذا العام أيضًا. وقال بوهلر ماركانو: "هذا لا يشكل مفاجأة نظراً لحاجة روسيا الهائلة لإنتاج أسلحة جديدة".

Kai Reusser / swissinfo

حرب المسيرات

قدمت أوكرانيا في شهر أغسطس، وثيقة مكونة من 47 صفحة إلى دول مجموعة السبع، تفيد بتنفيذ أكثر من 600 هجوم بمسيرات على مدن أوكرانية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، باستخدام مسيرات تحتوي على مكونات غربية. ومن بين الشركات المصنعة للمكونات كانت هناك دول ضمن تحالف العقوبات، بما في ذلك سويسرا والولايات المتحدة وهولندا، وبولندا، وكندا، واليابان.

ويظهر تقرير نشره معهد كييف للاقتصادرابط خارجي ، وهو مركز أبحاث، أن حجم تجارة المكونات الأجنبية المستخدمة في المسيرات الروسية، قد ارتفع بنسبة 19% ، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2023 ، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

قال نوفيكوف، رئيس الوكالة الوطنية الأوكرانية لمكافحة الفساد، ردا على نتائج تقصي الحقائق "من الضروري وقف وصول المكونات المحددة بشكل كامل ليس فقط تلك الموجهة 'إلى روسيا، ولكن أيضًا إلى المناطق ذات المخاطر العالية. ويجب محاسبة المصنعين إذا استمروا في توريد السلع إلى روسيا بأنفسهم ويجب فرض عقوبات على تلك الشركات التي تساعد في توريد هذه العناصر للتحايل على العقوبات".

تدين الشركتان السويسريتان اللتان حددتهما مصادر الحكومة الأوكرانية استخدام أجزائهما في الحرب الروسية. ولم تجد سويس إنفو دليلاً واضحًا على انتهاك الشركتين للعقوبات. وقالت شركة إس تي ميكرو إكترونيكس في رسالة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني: "اتخذنا منذ نهاية فبراير 2022، إجراءات للامتثال للمتطلبات المحددة في حزم العقوبات المتعددة، وإجراءات مراقبة الصادرات التي ينفذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول الشريكة ضد روسيا وبيلاروسيا".

وقالت شركة يو بلوكس في بيان عام "مباشرة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، أوقفت شركة يو بلوكس جميع مبيعاتها إلى روسيا وبيلاروسيا والأراضي التي يحتلها الجيش الروسي في أوكرانيا، بغض النظر عن الاستخدام المتوخى منها. وقررت شركة يو بلوكس مؤخرا أيضًا عدم البيع لأعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (منطقة التجارة الحرة مع روسيا)".

وأضافت الشركة قائلة "فيما يتعلق بكيفية العثورعلى قطع غيار شركة يو بلوكس في المسيرات التي تستخدمها القوات الروسية، يمكننا تقديم الفرضيات التالية، والتفسيرات على التوالي: إما أن هذه المكونات تم شراؤها قبل فرض العقوبات؛ أو تم بيع المخزون الزائد من قبل العملاء إلى وسطاء في البلدان التي لا تطبق عقوبات على روسيا، ومن ثم جرى شحن المخزون إلى روسيا؛ أو تهريبه إليها، أو تم تفكيك القطع من منتج نهائي، وإعادة تركيبها في المسيرات".