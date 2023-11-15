كيف تتباهى صناعةُ المسيرات الروسية القاتلة بمكوناتها السويسرية؟

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يظهر أندري ستاروخ، وهو جندي أوكرانيرابط خارجي ، في صورة نُشرت على موقع فيسبوك في 16 أغسطس، مستلقياً على سرير في المستشفى، والعديد من الحقن الوريدية مربوطة بذراعيه.
وتغطي الضمادات الموجودة على ظهره أجزاء جسده التي أصيبت بالشظايا. وهو يبتسم ويرفع ثلاثة أصابع أمام الكاميرا تمثل الأمتار الثلاثة التي أخطأته بسببها المسيرة الانتحارية الروسية في اليوم السابق.
وقد كتب ستاروخ في منشور على فيسبوك بعد أن نجا من الموت بأعجوبة: "كُتبت لي حياة جديدة بالأمس". لقد أخطأتني المسيرة الروسية لانسيت (طائرة بدون طيار) بثلاثة أمتار، وهو ما أنقذنا ربما".
تطبيق العقوبات الروسية: سويسرا في مرمى الانتقادات
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الغنية، سلسلة من العقوبات على الأفراد والشركات والتجارة الروسية. وقد حافظت سويسرا على اتساقها مع الاتحاد الأوروبي، حيث نفذت الحزمة العاشرة من العقوبات في مارس.
لكن ذلك لم يمنع المجتمع الدولي - بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، ومؤخرا مجموعة السبع - من انتقاد سويسرا لعدم قيامها بما يكفي. ووجّهت أصابع الاتهام بشكل خاص إلى العدد المحدود من الأصول الروسية المجمدة في سويسرا، مشيرة إلى أن الدولة الواقعة في جبال الألب يمكن أن تقوم بعمل أفضل في مجال إنفاذ العقوبات.
سنلقي نظرة في هذه السلسلة، على الخطوات التي اتخذتها سويسرا من أجل الامتثال للمعايير الدولية والمجالات التي تخلفت فيها عن الركب. ونتساءل عن أسباب العقوبات وعواقبها المترتبة على تجار السلع الأساسية المقيمين في سويسرا. ونقوم أيضًا بتحليل الأصول الروسية الموجودة في البلاد، ونعمل على فهم كيفية تعامل بعض أفراد الطبقة الأوليغارشية مع العقوبات.
End of insertionنهاية دمج قطع الغيار
تُستخدم المكونات الغربية، بما في ذلك قطع الغيار السويسرية، في تصنيع مسيرات على غرار تلك التي أصابت ستاروخ. وتكثر القصص العديدة عن الهجمات الروسية الناجحة بطائرات لانسيت، على وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية وفي الصحافة الروسية. وتضغط كييف على حلفائها لبذل المزيد من الجهد لحرمان روسيا من القطع اللازمة لصنع هذا السلاح الفتاك. لكن موسكو عازمة على زيادة إنتاجها وأثبتت براعتها في التحايل على العقوبات.
مسيرة لانسيت هي طائرة صغيرة بدون طيار تطير على ارتفاعات عالية نسبيًا. وهي مدمجة المكونات وخفية ورشيقة ويصعب إسقاطها. وتكمن وظيفتها الأساسية في كشف الهدف وتدميره. وتعمل لانسيت بنظام زوجين من الطائرات بدون طيار. حيث تقوم أول مسيرة استطلاع بتحديد الهدف. ثم يتم إطلاق لانسيت لتدميره. و تُعتبر لانسيت، التي يبلغ سعرها المعلن 35000 دولار (24000 فرنك سويسري)، رخيصة وفعالة وسهلة الاستخدام.
Kai Reusser / swissinfo
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شركة روستيخ، في شهر أغسطس، وهي شركة حكومية تم إنشاؤها للمساعدة في تطوير وإنتاج المنتجات المدنية والعسكرية، بتعزيز إنتاجها. ونقل الكرملينرابط خارجي عن بوتين قوله إن هذه المسيرات أثبتت فعاليتها بشكل خاص في المعارك.
وأفيد أن بوتين قال في الاجتماع مع رئيس شركة روستيخ، سيرغي تشيميزوف: "إن الانفجار قوي، وأن أي معدات، بما في ذلك المعدات الأجنبية الصنع، لا تحترق فحسب، بل تنفجر أيضًا".
قطع الغيار السويسرية
حصلت سويس إنفو على وثائق تم التحقق منها، تتضمن معلومات جديدة، تظهر أن مسيرات لانسيت التي هبطت في أوكرانيا في يونيو الماضي تحتوي على قطع غيار، أنتجتها شركات غربية، بما في ذلك شركات سويسرية هذا العام. كما قدم الوسطاء الروس، الذين يطلق عليهم اسم "أصحاب الحلول"، وكذلك المسؤولون الروس والأوكرانيون، معلومات مفصلة حول كيفية تحايل روسيا على العقوبات الدولية وضمان تزويد المسيرات الروسية، باستمرار بمكونات أجنبية. وتعد التصريحات الرسمية الروسية لوسائل الإعلام الغربية نادرة، منذ بداية حرب موسكو في أوكرانيا.
واطلعت سويس إنفو بصفة حصرية على البيانات التي عرضتها المصادر الأوكرانية في شهر أغسطس. وفي حين أشارت تقارير إعلامية بالفعل إلى استخدام الرقائق السويسرية الصنع في المسيرات الروسية، ولا سيما مسيرة لانسيت، ومسيرات أخرى، ذات كفاءة مماثلة من طراز أورلان أو شاهد، فإن الجديد هو أن البيانات تظهر أن بعض هذه الرقائق تم إنتاجها في عام 2023. وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها كل من الشركات والحكومة السويسرية، لإنهاء جميع صادرات هذه الرقائق إلى روسيا أو دول ثالثة تقوم بإعادة تصديرها.
وأثناء تحليلنا للوثائق، وجدت سويس إنفو بأنه تم تحديد ما لا يقل عن 19 مكونًا إلكترونيًا أجنبي الصنع في مسيرات لانسيت. والشركتان السويسريتان المحددتان في الوثيقة هما "إس تي ميكروإلكترونكس" (STMicroelectronics)، و"يو بلوكس"(u-blox). وقد ورد سابقا ذكر الشركتين السويسريتين، في تقارير أخرى نشرتها مراكز الأبحاث في أوكرانيا والمملكة المتحدة.
وتُظهر الوثائق التي اطلعت سويس إنفو عليها، بأن شركة روسية تدعى "في إم كي" (VMK) هي أحد الموردين الرئيسيين لمختلف المكونات الإلكترونية، الموجهة إلى روسيا. وقد استوردت الشركة منتجات إس تي ميكروإلكترونكس إلى روسيا بقيمة إجمالية قدرها 53,500 دولار (58,318 فرنكًا سويسريًا)، وذلك خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023. ودول المنشأ المذكورة لهذه المنتجات هي الصين وماليزيا والفلبين. وجرى شحن البضائع من هونغ كونغ.
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Kai Reusser / swissinfo
وقد فرضت سويسرا عقوبات على في إم كي في أغسطس 2023، وتبعتها الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركة في سبتمبر 2023. ولم تحدد المعلومات التي استعرضتها سويس إنفو ما إذا كانت قطع الغيار المحددة التي استوردتها في إم كي إلى روسيا قد استخدمت في مسيرات لانسيت.
أكد أولكسندر نوفيكوف، رئيس الوكالة الوطنية الأوكرانية لمكافحة الفساد (NACPرابط خارجي )، في مقابلة مع سويس إنفو ذلك قائلا: "في عملية تحليل المعلومات المتعلقة بالمكونات الإلكترونية الموجودة في نماذج لانسيت من المسيرات، تم تحديد ما لا يقل عن 19 مكونًا إلكترونيًا منتجًا في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل استخدام وحدات الملاحة عبر الأقمار الصناعية التابعة ليوبلوكس المصنعة في سويسرا". واضطلعت الوكالة الأوكرانية أيضًا منذ بداية الحرب، بمهام تحديد قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد والأصول الروسية.
أولكسندر نوفيكوف، رئيس الوكالة الوطنية الأاوكرانية لمكافحة الفساد. CC BY 4.0
لتحديد الشركات الموردة لهذه المكونات الإلكترونية، قامت الوكالة الوطنية الأوكرانية لمكافحة الفساد (NACP) بتحليل المعلومات من مصادر حكومية أوكرانية مختلفة. ووفقاً لمصادر سويس إنفو، يقوم الروس بالتخلص من الأدلة التي تشير إلى مصدر الرقائق. وأكدت أنها تمكنت من التعرف على الشركة المصنعة للمعدات بفضل استخدام معدات خاصة. وقالت أيضًا إن تحليل البيانات التجارية أكد كيفية وصولها إلى روسيا.
ويثير ذلك التساؤل حول كيفية وهوية الشركات التي تتحايل على العقوبات لبيع مكونات أجنبية الصنع إلى روسيا. وقد سارع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تنفيذ العقوبات على الأصول والأفراد الروس في بداية الحرب. وحذت سويسرا حذوهما. وقد انضمت سويسرا إلى الجولة 11 التي نفذها الاتحاد الأوروبي في أغسطس 2023، من أجل منع روسيا من التحايل على العقوبات، وتضمنت هذه الجولة فرض حظر على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع التي تساهم في التعزيز العسكري التقني لروسيا. وتنطبق هذه القيود على 87 شركة، بما في ذلك تلك التي زودت روسيا بهذه السلع من دول ثالث.
وقال يورغن بوهلر ماركانو من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO)،رابط خارجي وهي إحدى هيئات وزارة الاقتصاد في البلاد، في مقابلة مع ـسويس إنفو إنّ "هناك تعاونًا وثيقًا مع السلطات المختصة في أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بتحديد المكونات التي تم العثور عليها".
وتوصلت التحقيقات حتى وقت قريب، إلى أن المكونات التي تم العثور عليها قد حصلت عليها روسيا أو إيران قبل فبراير 2022. ومع ذلك، أكدت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أن قطع الغيار السويسرية من المحتمل أن تكون قد وصلت إلى روسيا هذا العام أيضًا. وقال بوهلر ماركانو: "هذا لا يشكل مفاجأة نظراً لحاجة روسيا الهائلة لإنتاج أسلحة جديدة".
Kai Reusser / swissinfo
حرب المسيرات
قدمت أوكرانيا في شهر أغسطس، وثيقة مكونة من 47 صفحة إلى دول مجموعة السبع، تفيد بتنفيذ أكثر من 600 هجوم بمسيرات على مدن أوكرانية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، باستخدام مسيرات تحتوي على مكونات غربية. ومن بين الشركات المصنعة للمكونات كانت هناك دول ضمن تحالف العقوبات، بما في ذلك سويسرا والولايات المتحدة وهولندا، وبولندا، وكندا، واليابان.
ويظهر تقرير نشره معهد كييف للاقتصادرابط خارجي ، وهو مركز أبحاث، أن حجم تجارة المكونات الأجنبية المستخدمة في المسيرات الروسية، قد ارتفع بنسبة 19% ، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2023 ، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
قال نوفيكوف، رئيس الوكالة الوطنية الأوكرانية لمكافحة الفساد، ردا على نتائج تقصي الحقائق "من الضروري وقف وصول المكونات المحددة بشكل كامل ليس فقط تلك الموجهة 'إلى روسيا، ولكن أيضًا إلى المناطق ذات المخاطر العالية. ويجب محاسبة المصنعين إذا استمروا في توريد السلع إلى روسيا بأنفسهم ويجب فرض عقوبات على تلك الشركات التي تساعد في توريد هذه العناصر للتحايل على العقوبات".
تدين الشركتان السويسريتان اللتان حددتهما مصادر الحكومة الأوكرانية استخدام أجزائهما في الحرب الروسية. ولم تجد سويس إنفو دليلاً واضحًا على انتهاك الشركتين للعقوبات. وقالت شركة إس تي ميكرو إكترونيكس في رسالة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني: "اتخذنا منذ نهاية فبراير 2022، إجراءات للامتثال للمتطلبات المحددة في حزم العقوبات المتعددة، وإجراءات مراقبة الصادرات التي ينفذها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول الشريكة ضد روسيا وبيلاروسيا".
وقالت شركة يو بلوكس في بيان عام "مباشرة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، أوقفت شركة يو بلوكس جميع مبيعاتها إلى روسيا وبيلاروسيا والأراضي التي يحتلها الجيش الروسي في أوكرانيا، بغض النظر عن الاستخدام المتوخى منها. وقررت شركة يو بلوكس مؤخرا أيضًا عدم البيع لأعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (منطقة التجارة الحرة مع روسيا)".
وأضافت الشركة قائلة "فيما يتعلق بكيفية العثورعلى قطع غيار شركة يو بلوكس في المسيرات التي تستخدمها القوات الروسية، يمكننا تقديم الفرضيات التالية، والتفسيرات على التوالي: إما أن هذه المكونات تم شراؤها قبل فرض العقوبات؛ أو تم بيع المخزون الزائد من قبل العملاء إلى وسطاء في البلدان التي لا تطبق عقوبات على روسيا، ومن ثم جرى شحن المخزون إلى روسيا؛ أو تهريبه إليها، أو تم تفكيك القطع من منتج نهائي، وإعادة تركيبها في المسيرات".
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