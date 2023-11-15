ولي العهد يثني على جهود سلاح الجو خلال إنزال مساعدات للمستشفى الأردني في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، اعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني، بنسور ومرتبات سلاح الجو الملكي وجاهزيتهم في تنفيذ مهامهم.
وأثنى سموه خلال زيارة زيارته لسلاح الجو الملكي على الجهود الكبيرة لطواقم طائرتي سلاح الجو خلال الإنزال الجوي للمساعدات الطبية إلى موقع المستشفى الميداني الأردني في غزة، لتمكينه من مواصلة تقديم خدماته للأشقاء الفلسطينيين هناك.
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