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السفير المساعدة يقدم أوراق اعتماده مفوضا فوق العادة بالإكوادور

11/15/2023 3:14:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم سفير المملكة الأردنية الهاشمية، السفير معن مساعدة، يوم أمس الثلاثاء أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة غير مقيم للرئيس جوليرمو لاسو رئيس جمهورية الإكوادور.




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