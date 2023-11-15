السفير المساعدة يقدم أوراق اعتماده مفوضا فوق العادة بالإكوادور

السفير المساعدة يقدم أوراق اعتماده مفوضا فوق العادة بالإكوادور
التاريخ
11/15/2023 3:14:07 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم سفير المملكة الأردنية الهاشمية، السفير معن مساعدة، يوم أمس الثلاثاء أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً فوق العادة غير مقيم للرئيس جوليرمو لاسو رئيس جمهورية الإكوادور.
MENAFN15112023000208011052ID1107431278
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.