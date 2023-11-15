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ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على غزة إلى 11500 شهيدا

11/15/2023 3:14:07 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 11500 بينهم 4710 أطفال، وفق ما ذكره مكتب الإعلام الحكومي بغزة.

وقال إن 25 مستشفى و52 مركزا صحيا خرجوا عن الخدمة في غزة.

وطالب بشكل عاجل وفوري بفتح معبر رفح بشكل دائم.

وأضاف: نحن على أعتاب جريمة جديدة بالإعلان عن قطع الاتصالات غدا الخميس بسبب نقص الوقود.

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