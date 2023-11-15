ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على غزة إلى 11500 شهيدا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 11500 بينهم 4710 أطفال، وفق ما ذكره مكتب الإعلام الحكومي بغزة.
وقال إن 25 مستشفى و52 مركزا صحيا خرجوا عن الخدمة في غزة.
وطالب بشكل عاجل وفوري بفتح معبر رفح بشكل دائم.
وأضاف: نحن على أعتاب جريمة جديدة بالإعلان عن قطع الاتصالات غدا الخميس بسبب نقص الوقود.
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