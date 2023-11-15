منها تدمير كلي أو جزئي .. كتائب القسام تعلن عن حصيلة العمليات اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام عن تدمير 11 آلية صهيونية كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة منذ صباح اليوم .
وأضافت الكتائب أنهم استهدفوا حفارة عسكرية إسرائيلية شرق جحر الديك وسقوط أفراد القوة التي ترافقه بين قتيل وجريح.
وأكدت أنها استهدفت قوة لجنود الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح.
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