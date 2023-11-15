منها تدمير كلي أو جزئي .. كتائب القسام تعلن عن حصيلة العمليات اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام عن تدمير 11 آلية صهيونية كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة منذ صباح اليوم .



وأضافت الكتائب أنهم استهدفوا حفارة عسكرية إسرائيلية شرق جحر الديك وسقوط أفراد القوة التي ترافقه بين قتيل وجريح.



وأكدت أنها استهدفت قوة لجنود الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح.