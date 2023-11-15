التعاون الإسلامي تدين اقتحام الاحتلال مجمع الشفاء الطبي بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مجمع الشفاء الطبي ومواصلة محاصرة مستشفيات مدينة غزة، وقطع الكهرباء والوقود والطعام عنها.



ووفقاً لبيان نشرته على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أدانت المنظمة أيضاً استهداف الطواقم الطبية والنازحين والمرضى والجرحى والأطفال الخدّج في الحاضنات، مع وجود عشرات جثث الشهداء داخل المجمع، فضلا عن استمرار قصف المنازل السكنية والبنية التحتية والمرافق الحيوية، وممارسة العقاب الجماعي وحرب الإبادة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، الأمر الذي يشكل جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني.



وجددت المنظمة دعوة جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وكامل، وضمان فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات بشكل آمن ومستدام الى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



بترا