تصريح جديد من حركة حماس بشأن مستشفى الشفاء في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد القيادي في حركة حماس باسم نعيم أن الأدلة التي عرضها جيش الاحتلال عن مجمع الشفاء الطبي في غزة سخيفة ولا قيمة لها.
وقال نعيم إن الحركة كانت تتوقع هذه المسرحية الهزلية التي جرت في مجمع الشفاء الطبي، واصفا الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفى الشفاء بأنها مسرحية هزلية.
وأضاف أن المقاومة لا تستبعد قيام جيش الاحتلال بإحضار الأسلحة ووضعها في مجمع الشفاء.
وأشار إلى أن الأدلة التي عرضها جيش الاحتلال سخيفة ولا قيمة لها.
وبيّن أن العدو الإسرائيلي فشل مجددا في إثبات ما يدعيه منذ أسابيع.
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