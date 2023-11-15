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تصريح جديد من حركة حماس بشأن مستشفى الشفاء في غزة

11/15/2023 3:14:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد القيادي في حركة حماس باسم نعيم أن الأدلة التي عرضها جيش الاحتلال عن مجمع الشفاء الطبي في غزة سخيفة ولا قيمة لها.

وقال نعيم إن الحركة كانت تتوقع هذه المسرحية الهزلية التي جرت في مجمع الشفاء الطبي، واصفا الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفى الشفاء بأنها مسرحية هزلية.

وأضاف أن المقاومة لا تستبعد قيام جيش الاحتلال بإحضار الأسلحة ووضعها في مجمع الشفاء.


وأشار إلى أن الأدلة التي عرضها جيش الاحتلال سخيفة ولا قيمة لها.


وبيّن أن العدو الإسرائيلي فشل مجددا في إثبات ما يدعيه منذ أسابيع.

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