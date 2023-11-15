الصفدي: إسرائيل لن تستطيع أن تدعي أن هناك نفقا تحت المستشفى الميداني الأردني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، أن القصف على محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة "امتدادا لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل" في القطاع.



الصفدي أكد "إدانة الحكومة الأردنية بالمطلق هذا العمل ..." وهو "جريمة حرب جاءت في إطار قصف المستشفيات الذي يتصاعد في غزة خلال الأيام الماضية".



وأوضح أن الأردن ينتظر نتائج تحقيق القوات المسلحة حول ما حدث على أن "نقوم بكل الإجراءات القانونية والدبلوماسية والسياسية اللازمة للتعامل مع ما نعتبره جريمة".

وأشار الصفدي إلى أننا لن نقبل أي تبرير بشأن قصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة وننتظر نتائج التحقيقات.

وبيّن أن إسرائيل لن تستطيع أن تدعي أن هناك نفقا تحت المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة.