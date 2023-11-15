حزب الاتحاد الوطني يدين الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدان حزب الاتحاد الوطني الأردني ونستنكر بأشد العبارات الاعتداء على المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة.



وقال في بيان صادر عنه "بكل كلمات الغضب والاستنكار، يعبر حزب الاتحاد الوطني الأردني عن بالغ إدانته واستنكاره للهجوم الذي استهدف المستشفى الميداني العسكري الأردني في غزة، مما أدى إلى إصابة عدد من الكوادر الطبية الأردنية أثناء أدائهم لواجبهم الإنساني في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين."



وتابع "نقف صفًا واحدًا مع جلالة الملك عبدالله، مؤكدين دعمنا الكامل للإجراءات الحازمة والمواقف السياسية القوية التي يتخذها في مواجهة التحديات والتصعيدات من قبل الكيان المتطرف."



وأكد إن هذا العمل العدواني، الذي يتنافى مع كل المبادئ والأعراف الدولية، يمثل اعتداءً صارخًا على القيم الانسانية والجهود الإغاثية المبذولة لمساعدة الأبرياء في مناطق الصراع مشيرا الى أن استهداف المنشآت الطبية والكوادر العاملة فيها يعد جريمة حرب ويجب ألا يمر دون عقاب.



وطالب الحزب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية باتخاذ موقف حاسم وفوري لحماية الطواقم الطبية والمرافق الصحية في مناطق النزاع، مؤكدا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا العدوان.



وختم "نقف بكل قوة وعزم مع أشقائنا في فلسطين، ونؤكد على التزامنا الراسخ بدعم الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع وحقه في الحياة الكريمة والحرية."

