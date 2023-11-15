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مجلس الأمن يعقد جلسة علنية بشأن غزة الليلة

11/15/2023 3:14:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الليلة، جلسة بشأن غزة ضمن البند "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".


ويتدارس أعضاء المجلس الدولي مشروع قرار تقدمت به دولة مالطا (عضو غير دائم في المجلس) يدعو الى وقفات إنسانية لإطلاق النار وممرات آمنة في القطاع الذي يتعرض الى قصف متواصل من إسرائيل.

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