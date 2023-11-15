مجلس الأمن يعقد جلسة علنية بشأن غزة الليلة

مجلس الأمن يعقد جلسة علنية بشأن غزة الليلة
التاريخ
11/15/2023 3:14:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الليلة، جلسة بشأن غزة ضمن البند "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".
ويتدارس أعضاء المجلس الدولي مشروع قرار تقدمت به دولة مالطا (عضو غير دائم في المجلس) يدعو الى وقفات إنسانية لإطلاق النار وممرات آمنة في القطاع الذي يتعرض الى قصف متواصل من إسرائيل.
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