الفايز: الملك قام بتحركات دولية وعربية واسعة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي قام بتحركات دولية وعربية واسعة لوقف هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.



وأضاف إن جلالة الملك، التقى بعدد من قادة الدول العربية والأوروبية وطالبهم بضرورة العمل على وقف هذا العدوان ومجازر الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني فورا، والعمل على تمكين المساعدات الطبية والإغاثية من الدخول لقطاع غزة.



وقال الفايز في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن الأردن يعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة واحدة وهي أراض فلسطينية محتلة، مبينا أن الأردن هو الأقرب الى فلسطين والى القضية الفلسطينية وقد جمعته بالشعب الفلسطيني أنبل وأقوى وحدة عربية قبل احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967.



وقال الفايز، إن جلالته، أكد للجميع بأن أي حلول للقضية الفلسطينية يجب أن تأخذ بالاعتبار أن الضفة الغربية وقطاع غزة ارض واحدة فلسطينية محتلة، ونحن في الأردن وكما أكد جلالته لا نفرق بينهما، مشددا جلالته بأن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يشمل جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وأن تكون القدس الشريف عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة.



وقال إن جلالة الملك أكد على الدوام، أن غزة ستبقى جزءا أصيلا من فلسطين التاريخية التي تشمل ما يسمى دولة إسرائيل.



وبين الفايز في تصريحاته الصحفية أن خطاب الدولة الأردنية خطاب واضح وقوي وحازم تجاه ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وهناك تناغم وتوافق بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي، الذي يدين العدوان الإسرائيلي ويطالب بسحب السفير الأردني ووقف الاتفاقيات الموقعة معه، مبينا أن الأردن قام بسحب سفيره من تل أبيب وطلب عدم عودة السفير الإسرائيلي إلى عمان.



وشدد على أن الدولة الأردنية لن تسكت عن هذا التصعيد والإجرام الإسرائيلي وستتخذ كافة الخطوات التصعيدية لوقفه حتى يكون هناك حل عادل للقضية الفلسطينية، واليوم يقوم البرلمان بمراجعة الاتفاقيات الموقعة بيننا وبين دولة الاحتلال وسيستمر التصعيد الأردني اذا ما استمر الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، وبالتالي فإن الخطاب السياسي والدبلوماسي والإعلامي للدولة الأردنية خطاب واحد وموحد تجاه العدوان الإسرائيلي عبر عنه جلالة الملك في لقاءاته وتعبر عنه الدولة الأردنية بكافة مؤسساتها.



وأوضح الفايز أن جلالة الملك، حذر الجميع من مخاطر وتداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على الجميع، خاصة اذا ما تحول الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزه الى حرب إقليمية، حيث أكد جلالة انه لا أمن ولا استقرار في المنطقة، وأن إسرائيل لن تنعم بالأمن والاستقرار، الا بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، لافتا الى أنه إذا ما نشبت حرب إقليمية فإن هذا سيؤثر على العالم بمجمله.



وأضاف "أن جلالة الملك كان واضح منذ البداية، حينما أكد جلالته وجوب أن يكون هناك حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية، حيث بين جلالته ذلك في خطابه السياسي سواء في مؤتمر القاهرة للسلام أو في المؤتمر الإسلامي العربي أو في كثير من المنابر".



كما أن جلالة الملكة رانيا العبدالله وفي مقابلة جلالتها مع شبكة ‎(CNN)‏ قد بينا خطورة الوضع وما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء هذا العدوان، وهذه الأزمة التي لم تبدأ في السابع من تشرين الأول، بل بدأت منذ عام1948، عندما احتل جزء من فلسطين وكذلك احتلال 1967 الذي خسرنا فيه الضفة الغربية.



وأكد الفايز أن ما تقوم به إسرائيل أيضا في الضفة الغربية أمر خطير جدا، خاصة اذا ما نتج عنه عملية تهجير قصري، وفي هذا الاطار قال الفايز إن جلالة الملك، أكد بكل وضوح أن محاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين في الضفة هو بمثابة إعلان حرب، وإعلان حرب يعني حرب، فلا يمكن أن يكون هناك أي تصعيد إسرائيلي إلا سيواجه بتصعيد أردني.



وطالب الفايز الجميع بالعمل على تعزيز نسيجنا الاجتماعي ورص الصفوف والوقوف خلف جلالة الملك، في دفاعه عن ثوابتنا الوطنية والقضية الفلسطينية، وتصديه للممارسات الإسرائيلية العدوانية والمخططات الرامية الى تهجير الشعب الفلسطيني قصرا من أراضيه المحتلة، لافتا الى أن الأردن في هذه الظروف يخوض معركة الدفاع عن الثوابت الأردنية والفلسطينية.



وشدد الفايز على أن مسؤولية الجميع اليوم، التصدي لكل محاولات العبث بأمننا الاقتصادي والسياسي وسلمنا المجتمعي.



وقال إننا نثق بإعلامنا الوطني في نقل الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي الدفاع عن الثوابت الأردنية.

ودعا الفايز الى ضرورة أن يقوم الإعلام الوطني بتوحيد جهوده ورسالته في الدفاع عن الموقف الأردني ونقله للخارج بكل قوة ووضوح.



كما أكد أهمية أن يقوم الإعلام بالعمل على تعزيز نسيجنا الاجتماعي والتصدي لمحاولات البعض العبث فيه، مؤكدا أن الإعلام الوطني كان على الدوام خط الدفاع الأول عن قضايا الوطن ومواقفه العروبية والقومية.



وقال إن واجبنا وواجب الإعلام اليوم، أن نكون سندا للجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، دفاعا عن القضية الفلسطينية، والمساعي التي يقوم بها جلالته، على المستويين الإقليمي والدولي، لمنع إسرائيل من استمرار ممارساتها العدوانية.



وطالب رئيس مجلس الأعيان المجتمع الدولي بوقف سياسته المنحازة لإسرائيل والتدخل الفوري لوقف الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ووقف سياساتها التي تستهدف تهجير الفلسطينيين قصرا من خلال تدمير البنى التحتية والمرافق العامة وانتهاج سياسة حصار وتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وأكد أنه في ظل الظروف الراهنة فانه لا بد من وضع استراتيجية تتصدى لأي تسويات للقضية الفلسطينية على حساب الأردن وثوابته الوطنية.