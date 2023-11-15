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مصدر مسؤول يعلق على استهداف المستشفى الميداني الأردني في غزة

11/15/2023 3:14:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مصدر مسؤول انه وبعد أصرار الأردن على إدامة عمل المستشفى الميداني الأردني في غزة من خلال الإنزالات الجوية للمواد الطبية واللازمة لضمان استمرارية عمله بإصرار وعزيمة، عمدت إسرائيل على الاعتداء على المستشفى لدفع الأردن لوقف الخدمة الصحية المقدمة للأشقاء في غزة ضمن مسلسل اعتداءاتها على جميع مستشفيات القطاع.


وأكد المصدر أن ساعات فقط فصلتنا عن إشاعات استخدام المستشفى الميداني الأردني كمركز تجسس على المقاومة ثم الاعتداء الإسرائيلي السافر على كوادر المستشفى ما يشير بوضوح الى مصدر التضليل الإعلامي الذي واجهه المستشفى الأردني.

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