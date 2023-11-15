مصدر مسؤول يعلق على استهداف المستشفى الميداني الأردني في غزة

وأكد المصدر أن ساعات فقط فصلتنا عن إشاعات استخدام المستشفى الميداني الأردني كمركز تجسس على المقاومة ثم الاعتداء الإسرائيلي السافر على كوادر المستشفى ما يشير بوضوح الى مصدر التضليل الإعلامي الذي واجهه المستشفى الأردني.

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