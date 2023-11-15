العناية بالسكري تنظم اليوم العلمي لمرضى السكري في الجنوب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت الجمعية الأردنية للعناية بالسكري اليوم الأربعاء في مدينة العقبة اليوم العلمي الدولي السادس لمرضى السكري في محافظات الجنوب.



وأكد مفوض الشباب والريادة في سلطة العقبة الخاصة رمزي الكباريتي أهمية هذا اليوم الرامي لتوعية المصابين بالمرض، مشيرا الى دور السلطة ومسؤوليتها الاجتماعية في دعم مثل هذه النشاطات بالتشارك مع الجهات الصحية المعنية للوصول الى مستوى تثقيفي متقدم للحماية من مرض السكري .



وأشاد الكباريتي بدور جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي أوعز بإرسال مساعدات طبية الى الأشقاء في فلسطين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة ونقص الأدوية جراء الحرب الدائرة هناك، ومنع الدواء وجميع مقومات الحياة في قطاع غزة، معربا عن أمله بأن يخرج هذا اليوم العلمي بتوصيات تساهم في توفير علاجات جديدة لمرضى السكري.



وأشارت رئيسة الجمعية الدكتورة نعيمة شقم، الى حرص الجمعية على تمكين المجتمع والفرد الحماية من مرض السكري من خلال التوعية بأعراضه وتجنب الإصابة به باتباع أساليب وأنماط حياتية جديده تسهم في الحد منه.



وفي مداخلة عبر تقنية الفيديو عن بعد، أكد رئيس جمعية مرضى السكري بفلسطين الدكتور أمجد أبو زهرة، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كان لها تأثير مباشر على المرضى بشكل عام ومرضى السكري بشكل خاص بسبب نقص الأدوية وعدم إدخالها الى القطاع مطالبا المنظمات الإنسانية والصحية العالمية بالتدخل الفوري لإنقاذ المرضى والإسراع في إدخال العلاجات ليتسنى للمرضى استخدامها.



وقال رئيس لجنة نقابة الأطباء في العقبة الدكتور بسام بواعنة إن الهدف من اليوم العلمي عرض كل جديد لعلاج مرض السكري، مؤكدا دعم النقابة بالتعاون مع مختلف الجهات لتوفير علاجات السكري والتوعية بالمرض.



من جهته، بين مدير مديرية صحة العقبة جمال عبيدات، أن اليوم العالمي للسكري هو ضمان البحث عن علاجات لمرضى السكري والتوعية بالمرض وتسليط الضوء على حماية الفرد والمجتمع منه.