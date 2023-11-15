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شهداء وجرحى خلال قصف الاحتلال مناطق مختلقة من قطاع غزة

11/15/2023 3:13:39 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد مواطنون، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، خلال قصف طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيته، مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طفلة استشهدت، وأصيب آخرون، باستهداف طائرات الاحتلال منزل لعائلة الزقزوق في مخيم خان يونس جنوب القطاع.

وأضاف أن طائرات الاحتلال شنت غارة أيضا على منزل لعائلة فياض في بلدة القرارة شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين بينهم نساء وأطفال، وعدد من الجرحى.

وأشار إلى أن طائرات الاحتلال ألقت منشورات على مناطق: خزاعة، وعبسان، وبني سهيلا، والقرارة، تطالبهم بترك منازلهم والنزوح إلى مدينة خان يونس.

وأفادن مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت مسجد الصبرة قرب حارة دغمش في حي الصبرة بمحافظة غزة، وقصفت مسجد التقوى قرب الشيخ رضوان غرب غزة، كما استهدفت منزل ملاصق لمسجد الإمام الشافعي بحي الزيتون جنوب غزة، ما أدى لانهيار أجزاء من جدران المسجد وإصابة عدد من المواطنين.

ووسط قطاع غزة، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، خلال قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة شقق في عمارة سكنية بمخيم النصيرات.

كما استشهد مواطنان بقصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع.

وأفاد شهود عيان، بتوقف العمل في مطحنة السلام في دير البلح، جراء قصفها بمدفعية الاحتلال الإسرائيلي.

وقالوا إن المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على سياج الفصل الشرقي قصفت مطحنة القمح الوحيدة التي كانت تعمل في القطاع، ما أدى إلى توقفها عن العمل.

وبقصف تلك المطحنة يتوقف قطاع غزة بالكامل عن إنتاج الدقيق.

وفي الشمال، قصفت طائرات الاحتلال الحربية بشكل متتالٍ محيط مستشفى الأندونيسي.

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