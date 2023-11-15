شهداء وجرحى خلال قصف الاحتلال مناطق مختلقة من قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد مواطنون، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، خلال قصف طائرات الاحتلال الحربية، ومدفعيته، مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية، إن طفلة استشهدت، وأصيب آخرون، باستهداف طائرات الاحتلال منزل لعائلة الزقزوق في مخيم خان يونس جنوب القطاع.
وأضاف أن طائرات الاحتلال شنت غارة أيضا على منزل لعائلة فياض في بلدة القرارة شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين بينهم نساء وأطفال، وعدد من الجرحى.
وأشار إلى أن طائرات الاحتلال ألقت منشورات على مناطق: خزاعة، وعبسان، وبني سهيلا، والقرارة، تطالبهم بترك منازلهم والنزوح إلى مدينة خان يونس.
وأفادن مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت مسجد الصبرة قرب حارة دغمش في حي الصبرة بمحافظة غزة، وقصفت مسجد التقوى قرب الشيخ رضوان غرب غزة، كما استهدفت منزل ملاصق لمسجد الإمام الشافعي بحي الزيتون جنوب غزة، ما أدى لانهيار أجزاء من جدران المسجد وإصابة عدد من المواطنين.
ووسط قطاع غزة، استشهد وأصيب عشرات المواطنين، خلال قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة شقق في عمارة سكنية بمخيم النصيرات.
كما استشهد مواطنان بقصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع.
وأفاد شهود عيان، بتوقف العمل في مطحنة السلام في دير البلح، جراء قصفها بمدفعية الاحتلال الإسرائيلي.
وقالوا إن المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على سياج الفصل الشرقي قصفت مطحنة القمح الوحيدة التي كانت تعمل في القطاع، ما أدى إلى توقفها عن العمل.
وبقصف تلك المطحنة يتوقف قطاع غزة بالكامل عن إنتاج الدقيق.
وفي الشمال، قصفت طائرات الاحتلال الحربية بشكل متتالٍ محيط مستشفى الأندونيسي.
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