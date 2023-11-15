الأحمر يدشن مشوار التصفيات المزدوجة بلقاء اليمن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يدشن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، عند 9 من مساء يوم غد الخميس، مشواره في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وذلك بلقاء منتخب اليمن، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة التي تضم أيضًا منتخبي الإمارات والنيبال.
وكان منتخبنا قد وصل إلى أبها ظهر يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر الجاري، وخاض خلال الفترة المسائية تدريبه الرسمي على ملعب المباراة.
ويسعى "الأحمر" في لقاءه الرسمي الأول تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي إلى تحقيق انطلاقة إيجابية في التصفيات المزدوجة، في سياق المنافسة على بطاقة مؤهلة للدور التالي من التصفيات.
وأكد المدرب الأرجنتيني لمنتخبنا الوطني خوان بيتزي، أهمية المباراة الأولى في التصفيات المزدوجة.
وقال بيتزي خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة، إنه يملك ثقة كبيرة بجميع لاعبي المنتخب، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تحضير وإعداد الفريق عبر المعسكرات والمباريات الودية، متمنيًا أن تكون النتيجة لصالح منتخبنا.
وأكد المدرب الأرجنتيني معرفته الجيدة بمنتخب اليمن، خصوصًا وأن بعض لاعبيه محترفون في الدوري البحريني، مؤكدًا أن المباراة لن تكون سهلة، ومشددًا على ضرورة التركيز للظفر بالنتيجة الإيجابية، خصوصًا مع التوقعات بحضور جماهيري كبير من قبل منتخب اليمن.
بدوره، قال لاعب منتخبنا كميل الأسود إن الجميع عقد العزم على تحقيق النتيجة الإيجابية، مشيرًا إلى صعوبة المباريات في انطلاق التصفيات، مبينًا أن اللاعبين جاهزون لخوض المباراة بعد فترة الإعداد والتحضير الماضية تحت إشراف المدرب بيتزي.
وشارك مدير منتخبنا الوطني الأول راشد الزياني وإداري المنتخب عادل السعدون والمنسق الإعلامي محمد عبدالغفار، في الاجتماع التنسيقي الذي يسبق مباراة اليمن، والذي عقد مساء الأربعاء.
وشهد الاجتماع استعراض الأمور التنظيمية والإدارية كافة، وتقرر أن يلعب منتخبنا باللون الأبيض، فيما سيرتدي منتخب اليمن اللون الأحمر.
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