الأحمر يدشن مشوار التصفيات المزدوجة بلقاء اليمن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) يدشن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، عند 9 من مساء يوم غد الخميس، مشواره في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وذلك بلقاء منتخب اليمن، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة التي تضم أيضًا منتخبي الإمارات والنيبال.





وكان منتخبنا قد وصل إلى أبها ظهر يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر الجاري، وخاض خلال الفترة المسائية تدريبه الرسمي على ملعب المباراة.





ويسعى "الأحمر" في لقاءه الرسمي الأول تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي إلى تحقيق انطلاقة إيجابية في التصفيات المزدوجة، في سياق المنافسة على بطاقة مؤهلة للدور التالي من التصفيات.





وأكد المدرب الأرجنتيني لمنتخبنا الوطني خوان بيتزي، أهمية المباراة الأولى في التصفيات المزدوجة.

وقال بيتزي خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة، إنه يملك ثقة كبيرة بجميع لاعبي المنتخب، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تحضير وإعداد الفريق عبر المعسكرات والمباريات الودية، متمنيًا أن تكون النتيجة لصالح منتخبنا.

وأكد المدرب الأرجنتيني معرفته الجيدة بمنتخب اليمن، خصوصًا وأن بعض لاعبيه محترفون في الدوري البحريني، مؤكدًا أن المباراة لن تكون سهلة، ومشددًا على ضرورة التركيز للظفر بالنتيجة الإيجابية، خصوصًا مع التوقعات بحضور جماهيري كبير من قبل منتخب اليمن.





بدوره، قال لاعب منتخبنا كميل الأسود إن الجميع عقد العزم على تحقيق النتيجة الإيجابية، مشيرًا إلى صعوبة المباريات في انطلاق التصفيات، مبينًا أن اللاعبين جاهزون لخوض المباراة بعد فترة الإعداد والتحضير الماضية تحت إشراف المدرب بيتزي.





وشارك مدير منتخبنا الوطني الأول راشد الزياني وإداري المنتخب عادل السعدون والمنسق الإعلامي محمد عبدالغفار، في الاجتماع التنسيقي الذي يسبق مباراة اليمن، والذي عقد مساء الأربعاء.

وشهد الاجتماع استعراض الأمور التنظيمية والإدارية كافة، وتقرر أن يلعب منتخبنا باللون الأبيض، فيما سيرتدي منتخب اليمن اللون الأحمر.