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ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من الرئيس الكيني تتصل بالعلاقات الثنائية

11/15/2023 3:07:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 21:00

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، رسالة خطية من رئيس كينيا وليام روتو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي تسلم الرسالة خلال استقباله، المبعوث الخاص للرئيس الكيني نور الدين محمد حاج.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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