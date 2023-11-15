ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من الرئيس الكيني تتصل بالعلاقات الثنائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 21:00
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، رسالة خطية من رئيس كينيا وليام روتو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي تسلم الرسالة خلال استقباله، المبعوث الخاص للرئيس الكيني نور الدين محمد حاج.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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