في اجتماع هيئة مكتب النواب.. دعم نيابي لحزمة البرامج الجديدة التي أطلقها صندوق العمل (تمكين)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أشادت هيئة المكتب لمجلس النواب بمخرجات القمة العربية الإسلامية المشتركة التي رأس وفد مملكة البحرين فيها نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل.

كما أعربت هيئة المكتب خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب عن بالغ الفخر والاعتزاز بالنهج الملكي السامي في تعزيز قيم ومبادئ التسامح والتعايش والسلام، والارث الانساني والحضاري لمملكة البحرين في مجال التسامح والمبادرات الدولية.



وثمنت هيئة مكتب المجلس الدور البارز الذي يضطلع به ديوان الرقابة والمالية والادارية، والعمل المهني في التقرير السنوي الـ 20 لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية

2022 / 2023مشيدة هيئة المكتب بجهود ديوان الرقابة المالية والادارية في الحفاظ على المال العام والتحقق من حُسن إدارته ومشروعية إنفاقه، ومؤكدة هيئة المكتب قيام المجلس بدراسة التقرير ودعم تطور العمل الوطني في ظل المسيرة التنموية الشاملة.

وأكدت هيئة المكتب الدعم النيابي لحزمة البرامج الجديدة التي أطلقها صندوق العمل (تمكين)، إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وبناءً على توجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين"، والتي تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي.

وأشارت هيئة المكتب إلى أهمية التعاون البناء بين كافة الأطراف ذات العلاقة، وخاصة القطاع الخاص، وضرورة قيام وزارة العمل بمتابعة ورقابة تنفيذ البرنامج، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، وأبرزها رفع أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص.