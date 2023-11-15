في اجتماع هيئة مكتب النواب.. دعم نيابي لحزمة البرامج الجديدة التي أطلقها صندوق العمل (تمكين)

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- Akhbar Al Khaleej) أشادت هيئة المكتب لمجلس النواب بمخرجات القمة العربية الإسلامية المشتركة التي رأس وفد مملكة البحرين فيها نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل.
كما أعربت هيئة المكتب خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب عن بالغ الفخر والاعتزاز بالنهج الملكي السامي في تعزيز قيم ومبادئ التسامح والتعايش والسلام، والارث الانساني والحضاري لمملكة البحرين في مجال التسامح والمبادرات الدولية.
وثمنت هيئة مكتب المجلس الدور البارز الذي يضطلع به ديوان الرقابة والمالية والادارية، والعمل المهني في التقرير السنوي الـ 20 لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية
2022 / 2023مشيدة هيئة المكتب بجهود ديوان الرقابة المالية والادارية في الحفاظ على المال العام والتحقق من حُسن إدارته ومشروعية إنفاقه، ومؤكدة هيئة المكتب قيام المجلس بدراسة التقرير ودعم تطور العمل الوطني في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
وأكدت هيئة المكتب الدعم النيابي لحزمة البرامج الجديدة التي أطلقها صندوق العمل (تمكين)، إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وبناءً على توجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين"، والتي تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي.
وأشارت هيئة المكتب إلى أهمية التعاون البناء بين كافة الأطراف ذات العلاقة، وخاصة القطاع الخاص، وضرورة قيام وزارة العمل بمتابعة ورقابة تنفيذ البرنامج، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، وأبرزها رفع أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
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