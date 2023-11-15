الشيخ ناصر بن حمد يترأس اجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مُمثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للشباب والرياضة لهذا العام، بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.









واستهل سموه الاجتماع بالترحيب بأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس، مشيداً بجهود المجلس الأعلى للشباب والرياضة في تحقيق أهداف وروئ المجلس من خلال تنفيذ المشاريع المختلفة، مشيراً إلى مشروع "مساري" الذي أسهم في خلق فرص جديدة للشباب وصقل مهاراتهم، وتهيئتهم للدخول في سوق العمل، والتأثير الإيجابي للمشروع ومساهمته في نقل صورة إيجابية لمملكة البحرين في الخارج.



وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد بجهود وزارة العمل الحثيثة لتوفير فرص العمل وتقديم البرامج والدورات المتخصصة للباحثين عن العمل، والسير قدماً لتأهيلهم للدخول في سوق العمل البحريني.



كما أثنى سموه على التعاون المشترك بين وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) والجهود المشتركة بين الجانبين، لدعم وتشجيع التدريب والتوظيف ذات القيمة المضافة للبحرينيين في القطاع الخاص، واستفادة الباحثين عن عمل من برامج دعم الأجور والحوافز، وتنفيذ البرامج المشتركة في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية بهدف تنشيط عمليات التوظيف ورفع تنافسية العامل البحريني.



جاء ذلك بعد أن استعرضت وزارة العمل مستجدات برنامج "فرص التدريب" المعني بتدريب مهني على رأس العمل في مؤسسات القطاع الخاص، الذي أطلقه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في سبتمبر 2019، وكانت تشرف عليه وزارة شؤون الشباب والرياضة آنذاك كأحد مبادرات البرنامج الوطني لتطوير القطاع الشبابي في البحرين "استجابة" قبل أن ينتقل إلى وزارة العمل، حيث يهدف البرنامج اليوم من خلال التعاقد بين صاحب العمل والباحثين عن عمل لفترات تدريبية تتراوح بين ستة أشهر الى 12 شهر، تقديم فرص تدريبية للشباب البحريني في الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، من أجل تنمية قدراتهم وتعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم من خلال التدريب على رأس العمل، وزيادة كفاءة الشباب وتعزيز إحساسهم بالثقة عبر مهارات عملية وتطبيقية تساعد الشباب على بناء مستقبلهم.



كما استعرضت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة قاعدة بيانات الطلبة المتفوقين أكاديمياً وهي قاعدة تشمل كشفا بالطلاب ذوي المعدلات المرتفعة واحصائيات لخريجي الجامعات الحكومية والخاصة، حيث وجه سموه إلى تشكيل فريق عمل للاهتمام بهذه الفئة من الكوادر البحرينية المتفوقة أكاديمياً، وجعلها هذا المشروع ضمن أولويات المجلس للاستفادة من العقول البحرينية الشابة النيرة في العديد من المجالات بالسوق البحريني لخدمة مملكة البحرين.



كما اعتمد المجلس الأعلى للشباب والرياضة مؤتمر مهارات الغد الذي سيعقد في مملكة البحرين في نوفمبر 2024م بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى إعداد الشباب الخليجي لسوق العمل بعد تخرجهم.



وسيعقد برنامج مهارات الغد لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة بين 18 نوفمبر الحالي وحتى الأول من ديسمبر القادم، ويقدم عدداً من المحاور التي ترمي الى تنمية وتطوير المهارات والقدرات الشخصية لدى الشباب، وصقل مهاراتهم ورفع مستوى قدراتهم العملية والمهنية، إضافة الى تعلم كيفية استغلال التكنولوجيا في تطوير وتنمية المهارات اللازمة للمستقبل، وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل بشكل مباشر بعد التخرج، وتبادل الخبرات بين شباب الدول المختلفة وقصص نجاحاتهم العملية والمهنية.





ويشارك في البرنامج خمسة إلى سبعة مشاركين من كل دولة بالإضافة الى رئيس الوفد.



ويستهدف المؤتمر المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، على أن يكون المرشحون للمشاركة من الشباب الدارسين في الجامعات والكليات، أو المتخرجون حديثًا والناشطين في مجال العمل الشبابي.