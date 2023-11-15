سمو الشيخ ناصر بن حمد يلتقي السفراء المعتمدين الداعمين لمشروع مساري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) نقل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة تحيات وتقديرحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، لجميع سفارات الدول الشقيقة والصديقة، وجميع المنظمات والرعاة على اهتمامهم بالشباب البحريني وتوفير الفرص الدراسية والتدريبية لهم، مما ساهم في صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم في العديد من المجالات.



جاء ذلك لدى استقبال سموه عددا من السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين الذين ساهموا في دعم الجهات الداعمة لبرنامج "مساري"، بحضور الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، و أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.



وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن برنامج "مساري" يعتبر من البرامج المتميزة التي تحدد مسار الشباب البحريني وتدعم خطواتهم نحو التطوير والارتقاء بمهاراتهم عبر جملة من المشاركات العلمية في مختلف التخصصات بدول العالم، مشيدا بمخرجات ونتائج البرنامج التي كان لها أثر كبير في تكوين شخصية الشباب البحريني وتدعيمه بالمهارات اللازمة التي تصنع من الشباب قادة للمستقبل.

كما أشاد سموه بتعاون السفارات والمنظمات مع القائمين على برنامج "مساري" وتوفير الفرص أمام الشباب البحريني وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على عمق العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ودول العالم، متمنيا أن يستمر هذا التعاون في توفير فرص ومنح يستفيد منها شباب البحرين.



وقد دشن سموه "برنامج داعم للشباب" الذي يهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية والخاصة على دعم وتشجيع النشاط الشبابي.



وأشاد سموه بالتعاون المشترك بين مملكة البحرين والسفارات المعتمدة على أرض المملكة في المجال التعليمي والثقافي الموجه لفئة الشباب، ويعكس هذا التعاون مدى عمق العلاقات المشتركة بين مملكة البحرين وسفارات الدول المعتمدة في جميع الميادين.



يذكر أن برنامج "مساري" يهدف إلى تطوير مهارات الشباب وتنمية قدراتهم وزيادة الفرص النوعية والدولية أمامهم، وتأهيلهم لخوض التحديات المختلفة والنجاح فيها من خلال توفير منح دراسية وبرامج تبادل الخبرات في أفضل المؤسسات التعليمية والجامعات على مستوى العالم، وتفعيل شراكات مع منظمات غير ربحية لتعزيز المهارات المستقبلية المطلوبة في سوق العمل، وتوفير برامج تدريب مهنية في شركات عالمية، وذلك لاكتساب الخبرات العملية علاوة على خلق ثقافة التعلم التجريبي من خلال تنفيذ برامج استكشافية في جميع دول العالم.



وخلال اللقاء كرم سمو الشيخ ناصر بن حمد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وسفارة جمهورية الصين الشعبية لما قدمتاه من عدد من الفرص للشباب البحريني.



ودشن سموه علامة داعم للشباب التي تمنح للجهات الراعية للشباب، تقديراً وتكريماً على الجهود الداعمة للشباب البحريني، حيث تهدف هذه العلامة إلى تحفيز الجهات والمؤسسات التي تمكن الشباب وتمنحهم الفرص سواء كان دعما ماديا أو فرصا في مختلف المجالات.



وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد، أهمية دور القطاع الخاص في تنمية المجتمع لما له من إسهامات كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد إضافة إلى الاهتمام بالكوادر البحرينية وتوظيفها في القطاعات المختلفة وتطوير مهاراتهم.