سمو الشيخ ناصر بن حمد يلتقي مجموعة من خريجي برنامج مساري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) التقى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مُمثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بمجموعة من الطلبة المستفيدين من برنامج "مساري".
وأشاد سموه، خلال اللقاء، بالمهارات والمعارف والعلوم التي يتمتع بها الطلبة البحرينيون الدارسون بالخارج، منوهاً بأهميتهم في نقل صورة إيجابية عن الوطن باعتبارهم سفراء لمملكة البحرين أثناء وبعد دراستهم.
وأكد سموه، دعمه التام للبرنامج انطلاقاً من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، والتي تؤكد على أهمية العناية بالشباب البحريني وتمكينهم في كافة المجالات باعتبارهم محرك التنمية وهدفها الأول.
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