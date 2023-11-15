سمو الشيخ ناصر بن حمد يلتقي مجموعة من خريجي برنامج مساري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) التقى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مُمثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بمجموعة من الطلبة المستفيدين من برنامج "مساري".



وأشاد سموه، خلال اللقاء، بالمهارات والمعارف والعلوم التي يتمتع بها الطلبة البحرينيون الدارسون بالخارج، منوهاً بأهميتهم في نقل صورة إيجابية عن الوطن باعتبارهم سفراء لمملكة البحرين أثناء وبعد دراستهم.



وأكد سموه، دعمه التام للبرنامج انطلاقاً من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، والتي تؤكد على أهمية العناية بالشباب البحريني وتمكينهم في كافة المجالات باعتبارهم محرك التنمية وهدفها الأول.