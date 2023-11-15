Thursday, 16 November 2023 08:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سمو الشيخ ناصر بن حمد يلتقي مجموعة من خريجي برنامج مساري

11/15/2023 3:07:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مُمثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بمجموعة من الطلبة المستفيدين من برنامج "مساري".


وأشاد سموه، خلال اللقاء، بالمهارات والمعارف والعلوم التي يتمتع بها الطلبة البحرينيون الدارسون بالخارج، منوهاً بأهميتهم في نقل صورة إيجابية عن الوطن باعتبارهم سفراء لمملكة البحرين أثناء وبعد دراستهم.


وأكد سموه، دعمه التام للبرنامج انطلاقاً من الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، والتي تؤكد على أهمية العناية بالشباب البحريني وتمكينهم في كافة المجالات باعتبارهم محرك التنمية وهدفها الأول.

MENAFN15112023000055011008ID1107431186

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث