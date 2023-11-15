رئيس الأمن العام يستقبل محافظ المحافظة الجنوبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية بمكتبه اليوم، سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الأمن العام
بمحافظ الجنوبية مشيداً بجهود المحافظة الجنوبية في التواصل والتنسيق مع مختلف فئات المجتمع لتقديم أفضل الخدمات ودورها في وضع الخطط والبرامج المستقبلية والعمل على تعزيز استراتيجية الشراكة المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلامة العامة وتجسيد مبادئ الولاء والانتماء .
من جهته ، أعرب سمو محافظ المحافظة الجنوبية عن شكره وتقديره لرئيس الأمن العام على المتابعة الحثيثة وحرصه على تعزيز التواصل والتعاون مع المحافظة مما من شأنه تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة.
وقد تم خلال اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف لتعزيز الأمن والسلامة العامة والارتقاء بالخدمات المقدمة بما يحفظ أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.
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