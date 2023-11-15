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رئيس الأمن العام يستقبل محافظ المحافظة الجنوبية

11/15/2023 3:07:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية بمكتبه اليوم، سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الأمن العام
بمحافظ الجنوبية مشيداً بجهود المحافظة الجنوبية في التواصل والتنسيق مع مختلف فئات المجتمع لتقديم أفضل الخدمات ودورها في وضع الخطط والبرامج المستقبلية والعمل على تعزيز استراتيجية الشراكة المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلامة العامة وتجسيد مبادئ الولاء والانتماء .

من جهته ، أعرب سمو محافظ المحافظة الجنوبية عن شكره وتقديره لرئيس الأمن العام على المتابعة الحثيثة وحرصه على تعزيز التواصل والتعاون مع المحافظة مما من شأنه تحقيق الأهداف والتطلعات المرجوة.

وقد تم خلال اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف لتعزيز الأمن والسلامة العامة والارتقاء بالخدمات المقدمة بما يحفظ أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.


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