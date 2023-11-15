وزير النفط والبيئة يبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس شركة GEOTEK الروسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع مختلف دول العالم للاستفادة من الخبرات والطاقات والتقنيات الحديثة في مختلف المشاريع النفطية، مشيداً بما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين والجمهورية الروسية من تقدم ونماء وازدهار على مختلف الأصعدة وخاصة في قطاع الطاقة.
جاء ذلك خلال لقاءه بـ رومان بانوف رئيس شركة GEOTEK الروسية الرائدة في سوق الاستكشاف الجيولوجي بحضور يوهان بلينينجر الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للاستكشاف والإنتاج، حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع المشتركة في قطاع الطاقة.
من جانبه أعرب، رئيس شركة GEOTEK عن خالص الشكر والتقدير على حسن الاستقبال، مؤكدين اهتمام بلادهما بتوسيع أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات، متمنين لمملكة البحرين المزيد من النماء والازدهار.
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