وزير النفط والبيئة يبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس شركة GEOTEK الروسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع مختلف دول العالم للاستفادة من الخبرات والطاقات والتقنيات الحديثة في مختلف المشاريع النفطية، مشيداً بما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين والجمهورية الروسية من تقدم ونماء وازدهار على مختلف الأصعدة وخاصة في قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال لقاءه بـ رومان بانوف رئيس شركة GEOTEK الروسية الرائدة في سوق الاستكشاف الجيولوجي بحضور يوهان بلينينجر الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للاستكشاف والإنتاج، حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع المشتركة في قطاع الطاقة.

من جانبه أعرب، رئيس شركة GEOTEK عن خالص الشكر والتقدير على حسن الاستقبال، مؤكدين اهتمام بلادهما بتوسيع أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات، متمنين لمملكة البحرين المزيد من النماء والازدهار.