مجلس النواب ووزارة الإسكان يستعرضان في لقاء مشترك الخطط والبرامج والمشاريع الإسكانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) برئاسة أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب؛ عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعا مشتركا مع آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك لعرض الخطط والبرامج والمشاريع الإسكانية في مملكة البحرين عموما، ومستجدات تطوير الخدمات في مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني خصوصا.
وخلال الاجتماع، أشاد رئيس مجلس النواب بالدعم الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، وجهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، في صياغة حلول إسكانية مبتكرة تضمن الإسراع في وتيرة الإنجاز في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، ومن خلال تنويع الخيارات، وتعظيم استفادة المواطنين من قيمة التمويلات الممنوحة لهم، وبالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة.
ومعربا عن بالغ الشكر والامتنان بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
بتكفل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدفع رسوم التسجيل العقاري نيابة عن المواطنين المستفيدين من خدمات برنامج "تسهيل" عبر البنوك الممولة، أسوة بالمنتفعين من تمويل "تسهيل" عن طريق بنك الإسكان.
كما وأعرب عن تقدير مجلس النواب لجهود وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وكافة العاملين بالوزارة، في تحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم، والحرص على إطلاع أعضاء مجلس النواب أعمال الوزارة ومساعيها في تنفيذ المشاريع والخدمات الإسكانية، وذلك ضمن التعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
من جانبها أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن الوزارة تحرص باستمرار على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة والحكومة بشأن تنويع الخيارات والحلول الإسكانية أمام المواطنين، وذلك من خلال طرح البرامج والمبادرات المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تسريع وتيرة حصول المواطنين على السكن الملائم.
وأضافت الوزيرة أن برنامج التمويلات الإسكانية تمكن منذ تدشينه العام الماضي من تلبية آلاف الطلبات الإسكانية للمواطنين، وأن النسبة الأكبر من المستفيدين من برنامج "تسهيل" قاموا بتحويل طلباتهم المدرجة على قائمة الانتظار للاستفادة من البرنامج، وأصبح البرنامج الخيار المفضل لتقديم الطلبات الإسكانية.
وأكدت الوزيرة آمنة الرميحي أن الوزارة مستمرة في تطوير خدماتها واجراءاتها بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمة الإسكانية الملائمة في أقصر مدة ممكنة.
وفي نهاية اللقاء أجابت سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على أسئلة أصحاب النواب أعضاء اللجنة واستفساراتهم، ومؤكدة حرص الحكومة على تعزيز التعاون البناء مع مجلس النواب لخدمة الوطن والمواطنين.
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