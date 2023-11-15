مجلس النواب ووزارة الإسكان يستعرضان في لقاء مشترك الخطط والبرامج والمشاريع الإسكانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) برئاسة أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب؛ عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعا مشتركا مع آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك لعرض الخطط والبرامج والمشاريع الإسكانية في مملكة البحرين عموما، ومستجدات تطوير الخدمات في مشروع مدينة شرق الحد الإسكاني خصوصا.



وخلال الاجتماع، أشاد رئيس مجلس النواب بالدعم الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم ، وجهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، في صياغة حلول إسكانية مبتكرة تضمن الإسراع في وتيرة الإنجاز في توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، ومن خلال تنويع الخيارات، وتعظيم استفادة المواطنين من قيمة التمويلات الممنوحة لهم، وبالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة.



ومعربا عن بالغ الشكر والامتنان بأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

بتكفل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدفع رسوم التسجيل العقاري نيابة عن المواطنين المستفيدين من خدمات برنامج "تسهيل" عبر البنوك الممولة، أسوة بالمنتفعين من تمويل "تسهيل" عن طريق بنك الإسكان.



كما وأعرب عن تقدير مجلس النواب لجهود وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وكافة العاملين بالوزارة، في تحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم، والحرص على إطلاع أعضاء مجلس النواب أعمال الوزارة ومساعيها في تنفيذ المشاريع والخدمات الإسكانية، وذلك ضمن التعاون البناء بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.



من جانبها أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أن الوزارة تحرص باستمرار على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة والحكومة بشأن تنويع الخيارات والحلول الإسكانية أمام المواطنين، وذلك من خلال طرح البرامج والمبادرات المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تسريع وتيرة حصول المواطنين على السكن الملائم.

وأضافت الوزيرة أن برنامج التمويلات الإسكانية تمكن منذ تدشينه العام الماضي من تلبية آلاف الطلبات الإسكانية للمواطنين، وأن النسبة الأكبر من المستفيدين من برنامج "تسهيل" قاموا بتحويل طلباتهم المدرجة على قائمة الانتظار للاستفادة من البرنامج، وأصبح البرنامج الخيار المفضل لتقديم الطلبات الإسكانية.

وأكدت الوزيرة آمنة الرميحي أن الوزارة مستمرة في تطوير خدماتها واجراءاتها بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمة الإسكانية الملائمة في أقصر مدة ممكنة.



وفي نهاية اللقاء أجابت سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على أسئلة أصحاب النواب أعضاء اللجنة واستفساراتهم، ومؤكدة حرص الحكومة على تعزيز التعاون البناء مع مجلس النواب لخدمة الوطن والمواطنين.