الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض يفتتح جناح العطور التايلاندي في معرض العطور العربية 2023

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- Akhbar Al Khaleej) افتتح الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، جناح العطور التايلاندي، بمعرض العطور العربية 2023 المقام في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير، بمشاركة 30 شركة تايلاندية متخصصة في العطور ومستحضرات التجميل.
وبهذه المناسبة، أكّد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بأن الجناح التايلندي للعطور يعد الأول من نوعه في معرض العطور العربية، الأمر الذي يعكس ما تبذله الهيئة من جهود دؤوبة لدعم هذا المعرض وتعزيز معدلات نموه بصورة لافتة، من خلال استقطاب المزيد من العارضين من مختلف دول العالم، خاصة من أسماء تجارية لامعة على مستوى العالم من السوق التايلاندي الرائد.
وبيّن أن تنظيم معرض العطور يتم هذه السنة في قاعة كاملة ليسجل توسعة كبيرة مقارنة مع نسخة العام الماضي، وذلك بما يعكس مكانة المملكة في صناعة المعارض والمؤتمرات المتخصصة على مستوى المنطقة، ويسهم في جذب المزيد من الفعاليات الكبرى بمختلف التخصصات والأحجام.
بدوره، عبّر بياباك سريشارون سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين، عن سعادته باستقبال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وافتتاحه حفل تدشين جناح العطور التايلاندي، لافتًا إلى أن المشاركة الأولى للجناح التايلاندي تنسجم مع الروابط التاريخية العميقة التي تجمع المملكتين الصديقتين في مختلف المجالات وبخاصة في قطاع السياحة والضيافة.
وثمن السفير الدعم اللامحدود للهيئة في إنجاح هذا الحدث، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تعزيز أواصر التعاون الوثيقة بين البلدين في مجال السياحة، وغيرها من مجالات واعدة ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب فورابات خونفيساتيبونغ منظم جناح العطور التايلاندي، عن سعادة الوفد التايلندي بالمشاركة لأول مرة في أحدة أكبر المعارض الخاصة بالعطور في المنطقة، مؤكدًا أن المعرض يشكل منصة مثالية لعرض المنتجات التايلاندية الفريدة من نوعها، والتي تشمل العطور ومستحضرات التجميل وزيوت التجميل ومنتجات المنتجعات الصحية وغيرها الكثير
ويأتي تنظيم الجناح التايلاندي الخاص في معرض العطور العربية، بدعم سفارة مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين ومركز التجارة التايلاندي في دبي، بمشاركة علامات تجارية تايلاندية معروفة على مستوى الأسواق العالمية منها: "باويس"، "ميلي" "جوه اكسبرتيز ساين آند سنت"، "تاي بيرفيوم رونوي"، "آبوال"، "أروما نورديك" (الحائزة على جائزة التميز الآسيوية في التصميم)، "تيوادا جايدي (الفائزة بجائزة أفضل منتج طبيعي وطني لعام 2023) و "دي ويلث".
وتنظم شركة "انفورما ماركتس" معرض العطور العربية بنسخته الثانية بمشاركة أكثر من 40 عارض من 6 دول على مستوى العالم لمدة 5 أيام متواصلة، لتجمع بين خيارات متنوعة من العطور الفاخرة ومنتجات العود والروائح المنزلية والشموع وغيرها.
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