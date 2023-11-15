الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض يفتتح جناح العطور التايلاندي في معرض العطور العربية 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) افتتح الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، جناح العطور التايلاندي، بمعرض العطور العربية 2023 المقام في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير، بمشاركة 30 شركة تايلاندية متخصصة في العطور ومستحضرات التجميل.

وبهذه المناسبة، أكّد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بأن الجناح التايلندي للعطور يعد الأول من نوعه في معرض العطور العربية، الأمر الذي يعكس ما تبذله الهيئة من جهود دؤوبة لدعم هذا المعرض وتعزيز معدلات نموه بصورة لافتة، من خلال استقطاب المزيد من العارضين من مختلف دول العالم، خاصة من أسماء تجارية لامعة على مستوى العالم من السوق التايلاندي الرائد.

وبيّن أن تنظيم معرض العطور يتم هذه السنة في قاعة كاملة ليسجل توسعة كبيرة مقارنة مع نسخة العام الماضي، وذلك بما يعكس مكانة المملكة في صناعة المعارض والمؤتمرات المتخصصة على مستوى المنطقة، ويسهم في جذب المزيد من الفعاليات الكبرى بمختلف التخصصات والأحجام.

بدوره، عبّر بياباك سريشارون سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين، عن سعادته باستقبال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وافتتاحه حفل تدشين جناح العطور التايلاندي، لافتًا إلى أن المشاركة الأولى للجناح التايلاندي تنسجم مع الروابط التاريخية العميقة التي تجمع المملكتين الصديقتين في مختلف المجالات وبخاصة في قطاع السياحة والضيافة.

وثمن السفير الدعم اللامحدود للهيئة في إنجاح هذا الحدث، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تعزيز أواصر التعاون الوثيقة بين البلدين في مجال السياحة، وغيرها من مجالات واعدة ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب فورابات خونفيساتيبونغ منظم جناح العطور التايلاندي، عن سعادة الوفد التايلندي بالمشاركة لأول مرة في أحدة أكبر المعارض الخاصة بالعطور في المنطقة، مؤكدًا أن المعرض يشكل منصة مثالية لعرض المنتجات التايلاندية الفريدة من نوعها، والتي تشمل العطور ومستحضرات التجميل وزيوت التجميل ومنتجات المنتجعات الصحية وغيرها الكثير

ويأتي تنظيم الجناح التايلاندي الخاص في معرض العطور العربية، بدعم سفارة مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين ومركز التجارة التايلاندي في دبي، بمشاركة علامات تجارية تايلاندية معروفة على مستوى الأسواق العالمية منها: "باويس"، "ميلي" "جوه اكسبرتيز ساين آند سنت"، "تاي بيرفيوم رونوي"، "آبوال"، "أروما نورديك" (الحائزة على جائزة التميز الآسيوية في التصميم)، "تيوادا جايدي (الفائزة بجائزة أفضل منتج طبيعي وطني لعام 2023) و "دي ويلث".

وتنظم شركة "انفورما ماركتس" معرض العطور العربية بنسخته الثانية بمشاركة أكثر من 40 عارض من 6 دول على مستوى العالم لمدة 5 أيام متواصلة، لتجمع بين خيارات متنوعة من العطور الفاخرة ومنتجات العود والروائح المنزلية والشموع وغيرها.