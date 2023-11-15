رعب الياسين 105.. كتائب القسام تعلن تدمير 3 دبابات إسرائيلية في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها استهدفت 3 دبابات إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في مدينة غزة.
واستهدفت الكتائب 3 دبابات للاحتلال، الأولى غرب مدينة غزة دبابة إسرائيلية غرب مدينة غزة، والثانية في شمال غرب مدينة غزة والثالثة في جنوب غرب مدينة غزة.
هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة الـ40 على التوالي، فيما تواصل المقاومة تصديها للعدوان بمختلف المناطق.
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