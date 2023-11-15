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رعب الياسين 105.. كتائب القسام تعلن تدمير 3 دبابات إسرائيلية في غزة

11/15/2023 10:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها استهدفت 3 دبابات إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في مدينة غزة.

واستهدفت الكتائب 3 دبابات للاحتلال، الأولى غرب مدينة غزة دبابة إسرائيلية غرب مدينة غزة، والثانية في شمال غرب مدينة غزة والثالثة في جنوب غرب مدينة غزة.

هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة الـ40 على التوالي، فيما تواصل المقاومة تصديها للعدوان بمختلف المناطق.

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