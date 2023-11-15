فيديو مهيب .. لحظة تفجير مبنى المجلس التشريعي في غزة
التاريخ
11/15/2023 10:10:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش الإسرائيلي فجر مبنى المجلس التشريعي في غزة، وذلك بعد احتلاله من قبل لواء غولاني.
ونشر عدد من الفلسطينيين مشاهد تظهر لحظة تفجير المبنى مما أدى إلى احتراقه بالكامل.
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