الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بالعاملين الصحيين في مستشفى الشفاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية إنهم فقدوا الاتصال بالعاملين الصحيين في مستشفى الشفاء بغزة، مؤكدة أنهم "قلقون للغاية على سلامة الموظفين والمرضى وحمايتهم أمر بالغ الأهمية".
وأضافت المنظمة أن هناك حوالي 3500 سرير في مستشفيات غزة قبل النزاع واليوم هناك نحو 1400 فقط، مشيرة إلى أن المرضى والعاملين الصحيين والإسعاف لا يمكنهم الدخول أو الخروج من بعض المستشفيات.
كما لفتت الصحة العالمية إلى أن الاحتياجات الملحة هي وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح واستعادة إمدادات الكهرباء والوقود.
MENAFN15112023000208011052ID1107430186
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.