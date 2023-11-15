الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بالعاملين الصحيين في مستشفى الشفاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية إنهم فقدوا الاتصال بالعاملين الصحيين في مستشفى الشفاء بغزة، مؤكدة أنهم "قلقون للغاية على سلامة الموظفين والمرضى وحمايتهم أمر بالغ الأهمية".



وأضافت المنظمة أن هناك حوالي 3500 سرير في مستشفيات غزة قبل النزاع واليوم هناك نحو 1400 فقط، مشيرة إلى أن المرضى والعاملين الصحيين والإسعاف لا يمكنهم الدخول أو الخروج من بعض المستشفيات.



كما لفتت الصحة العالمية إلى أن الاحتياجات الملحة هي وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح واستعادة إمدادات الكهرباء والوقود.

