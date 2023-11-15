الاحتلال يصيب شابا ويعتقله غرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/ أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا بالرصاص قبل اعتقاله، اليوم الأربعاء، قرب بلدة بيت عور التحتا غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الشاب حمزة عبد الحفيظ سليمان، ما أدى لإصابته بجروح وصفت بالحرجة واعتقلته، قرب بلدة بيت عور التحتا، صباح اليوم، بزعم محاولته إلقاء عبوة محلية الصنع.
وفي السياق ذاته، أضافت المصادر أن قوات الاحتلال، أطلقت النار تجاه مركبة، مساء اليوم، على طريق "وادي الدلب" غرب رام الله، ولم يتم التأكد حتى إعداد الخبر، إصابة أحد في المركبة.
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