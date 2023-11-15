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الاحتلال يصيب شابا ويعتقله غرب رام الله

11/15/2023 10:10:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/ أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا بالرصاص قبل اعتقاله، اليوم الأربعاء، قرب بلدة بيت عور التحتا غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الشاب حمزة عبد الحفيظ سليمان، ما أدى لإصابته بجروح وصفت بالحرجة واعتقلته، قرب بلدة بيت عور التحتا، صباح اليوم، بزعم محاولته إلقاء عبوة محلية الصنع.

وفي السياق ذاته، أضافت المصادر أن قوات الاحتلال، أطلقت النار تجاه مركبة، مساء اليوم، على طريق "وادي الدلب" غرب رام الله، ولم يتم التأكد حتى إعداد الخبر، إصابة أحد في المركبة.

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