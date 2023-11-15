Wednesday, 15 November 2023 09:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اعتقال شابين من كفر عقب والثوري بالقدس

11/15/2023 10:10:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة ومن حي الثوري جنوب المسجد الاقصى.

وأفاد شهود عيان بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت حي سميراميس في بلدة كفر عقب واختطفت الشاب يوسف الكوبري
وانسحبت.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد السلايمة من منزله في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

في سياق متصل وللمرة الرابعة على التوالي، جددت قوات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الاسير المقدسي عثمان أحمد جلاجل "20" عاما من حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، لمدة "6" شهور.

كما أصدرت محكمة الاحتلال حكمها المجحف بحق الأسير المقدسي محمد حسني بزيع بالسجن الإداري لمدة ٦ أشهر، وهو لاجئ من قرية اشوع المهجرة وسكان مخيم قلنديا شمال العاصمة القدس.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت بزيع من منزله فجر الثالث من نوفمبر ضمن حملة اعتقالات شرسة تنفذ في الضفة والقدس وصلت أكثر من 2500 معتقل.

MENAFN15112023000205011050ID1107430184

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث