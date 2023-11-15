اعتقال شابين من كفر عقب والثوري بالقدس

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة ومن حي الثوري جنوب المسجد الاقصى.

وأفاد شهود عيان بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت حي سميراميس في بلدة كفر عقب واختطفت الشاب يوسف الكوبري

وانسحبت.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد السلايمة من منزله في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

في سياق متصل وللمرة الرابعة على التوالي، جددت قوات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الاسير المقدسي عثمان أحمد جلاجل "20" عاما من حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، لمدة "6" شهور.

كما أصدرت محكمة الاحتلال حكمها المجحف بحق الأسير المقدسي محمد حسني بزيع بالسجن الإداري لمدة ٦ أشهر، وهو لاجئ من قرية اشوع المهجرة وسكان مخيم قلنديا شمال العاصمة القدس.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت بزيع من منزله فجر الثالث من نوفمبر ضمن حملة اعتقالات شرسة تنفذ في الضفة والقدس وصلت أكثر من 2500 معتقل.