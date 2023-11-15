اعتقال شابين من كفر عقب والثوري بالقدس

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة ومن حي الثوري جنوب المسجد الاقصى.
وأفاد شهود عيان بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت حي سميراميس في بلدة كفر عقب واختطفت الشاب يوسف الكوبري
وانسحبت.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد السلايمة من منزله في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
في سياق متصل وللمرة الرابعة على التوالي، جددت قوات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الاسير المقدسي عثمان أحمد جلاجل "20" عاما من حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، لمدة "6" شهور.
كما أصدرت محكمة الاحتلال حكمها المجحف بحق الأسير المقدسي محمد حسني بزيع بالسجن الإداري لمدة ٦ أشهر، وهو لاجئ من قرية اشوع المهجرة وسكان مخيم قلنديا شمال العاصمة القدس.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت بزيع من منزله فجر الثالث من نوفمبر ضمن حملة اعتقالات شرسة تنفذ في الضفة والقدس وصلت أكثر من 2500 معتقل.
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